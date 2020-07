Millist eriala valida, kui tahad töötada pangas?

Panganduses töötavad väga laia spektriga inimesed ja pankadesse tööle saamiseks ei pea otseselt õppima pangandust või majandust. Selles sektoris on tööl ka näiteks matemaatikuid ja õpetajaid.

Statistika näitab, et need inimesed, kes alustavad oma karjääri pangast, võivad küll vahepeal ka teistes sektorites töötada, kuid lõpuks tulevad nad ikkagi tagasi panka tööle. Sellised inimesed on hingelt pankurid ja nad tunnevad kutsumust töötada just pangas.

Ent pangad pakuvad väga erisuguseid töökohti ja vajavad mitmesuguse taustaga inimesi. Vajatakse nii personalitöötajaid, juriste kui ka turundajaid ja veel mitmeid teiste erialade esindajaid. Väga hinnas on ka ärisektori töötajad ja heade juhtimisoskustega inimesed, kuid kindlasti leiavad pangas endale sobiva töö ka need, kellel puudub äriline või finantsalane taust.

„Coop Panka kandideerimisel loevad näiteks eelkõige kogemused ja eduka kandidaadi puhul sageli ülikoolis õpitud eriala nii määrav ei olegi,“ räägib panga personalijuht Janika Valliste. „Kui sa tahad pangas töötada ja näha panga olemust, siis erialade spekter ja valikuvariandid on väga laiad,“ kinnitab ta.

Näiteks töötab Coop Pangas erakliendi igapäevapanganduse juhina Teet Kerem, kes õppis Tartu Ülikoolis hoopis keskkonnatehnoloogiat ja püüdis praktikumides liblikaid. Kerem leiab, et loodusteadused õpetasid talle teistmoodi mõtlemist ja laiade protsesside tundmaõppimist, mis on talle mitmekülgselt kasuks tulnud.

Kui keegi soovib aga saada klassikaliseks pankuriks, siis tasuks tal ülikoolis õppida kas majandust või rahandust. Pangas töötamisel tuleb kindlasti kasuks ka mitme võõrkeele valdamine, samuti programmeerimiskeelte tundmine ja matemaatiline mõtlemine.

Janika Valliste annab kõigile Coop Panka tööle kandideerijatele hea soovituse: „Selleks, et meile tööle saada, peab seda hingelt tahtma ja töövestlusel ka välja näitama!“

Kuula saadet: