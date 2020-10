Millisest e-poest on turvaline osta?

Vabariigi Valitsus soovitas juba kevadel enda ja lähedaste tervise huvides teha oma ostud e-poodides. E-ostlemise eelistena tasub välja tuua ka säästmise ja paindlikkuse – ostu saab sooritada ükskõik kus ning kellaajast hoolimata, vaja on vaid arvutit või nutitelefoni. Lisaks võimaluse „läbi käia“ sadu poode. Näiteks III kvartalis kasvas e-ostlemine ja pakkide arv 60% võrreldes eelmise aastaga. Kuidas aga veenduda, et valitud veebipood on turvaline?

Ostjatele e-ostude tegemisel kindlustunde tagamiseks annab Eesti E-kaubanduse Liit kriteeriumitele vastavatele e-poodidele välja „Turvalise ostukoha“ usaldusmärgist. Liidu tegevjuhi Tõnu Vääti sõnul on e-ostlemine kasvav trend, mis omakorda toob turule uusi veebipoode. „Mitte kõik neist ei pruugi oma tegevuses lähtuda sajaprotsendiliselt kehtivast seadusandlusest ega arvestada ostjate kõikide õigustega. See ei pruugi olla pahatahtlik, vaid tuleneda teadmatusest. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti töö tulemusena tuvastasime eelmise aasta suvel 500 e-poodi, millest umbes pooltes eirati e-poodidele kehtestatud reegleid. Vaid 2% e-poodidest, kes on taotlenud „Turvalise ostukoha“ usaldusmärgist, on selle saanud n-ö puhtalt, ilma et e-poes oleks olnud vaja teha muudatusi,“ lisas Väät.

Osaliselt kontrollivad e-poe turvalisust ka pangad ja makselahenduste pakkujad: kas e-pood rakendab GDPRi ehk isikuandmete kaitse seadust, kas domeenil on turvasertifikaadid ja kas makselahendused on turvalised? Kuid neile reeglitele lisandub veel suur hulk seadusi, mis ei ole niivõrd olulised mitte poodnikule, vaid just ostjale. „Nii mõnigi suurem pank on soovitanud kõigepealt e-kaupmehel taotleda „Turvalise ostukoha“ usaldusmärgist ja alles pärast märgise saamist koostööks panga poole tagasi pöörduda. Selline tagasiside on tunnustus „Turvalise ostukoha“ usaldusmärgisele.“

Märgis annab ostjale kindlustunde

„Turvalise ostukoha“ usaldusmärgise saamiseks peab e-pood lisaks pankade nõuetele vastama nii Euroopa Liidu, Eesti Vabariigi kui ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti seadustele, mis reguleerivad ostuga seotud lepingu-, garantii-, tagastamis-, taganemis-, müügi- ja transporditingimusi. Märgist kandvate e-kauplejate puhul ei pea ostja muretsema, kas kaupmees aktsepteerib 14-päevast tagastamisõigust, kannab kauba tagastamisel kogu raha tagasi ning kuvab ostu tehes kõiki vajalikke linke ja blankette. „Lisaks võib olla kindel, et „Turvalise ostukoha“ usaldusmärgisega ettevõtted ei ole Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti mustas nimekirjas. Ja kui usaldusmärgise kandja satub musta nimekirja, on olenevalt rikkumise raskusest õigus märgis eemaldada. Teeme siinkohal tihedalt koostööd Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga,“ kinnitab liidu tegevjuht. „Kooskõlastame Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga, et märgise taotlejad ei oleks mustas nimekirjas. Juhul, kui aasta jooksul laekub tarbijatelt meile või ametile enam kui kaks lahendamata probleemi või seaduse rikkumist, võetakse e-poelt õigus usaldusmärgist kanda.“

Eesti ühe suurima e-kaupmehe hansapost.ee juhi Taavi Rajuri hinnangul on „Turvalise ostukoha“ märgise omamine kahtlemata oluline nii tarbijale kui ka e-poele. „Märgise taotlemisel ja selle saamisel võime kindlad olla, et meie e-pood täidab kõiki turvalisuse nõudeid ning vastab e-kauplemisele kehtestatud seadustele. Teisest küljest annab see turvatunde ostjale, kes saab olla kindel, et meie e-poest tellides on kõik tema õigused alati kaitstud,“ lisab ta.

Kontrolli märgi õigsust!

„Turvalise ostukoha“ usaldusmärgise saanud e-poed on kohustatud märgise logo kuvama e-poe esilehel, kus see on ostjatele lihtsasti leitav. Logo peab olema lingitud Eesti E-kaubanduse Liidu lehele, kust ostja saab kontrollida, kas e-pood on kantud usaldusmärgise kandjate nimekirja ja omab õigust selle kandmiseks. Kahjuks on viimasel ajal sagenenud ebaausate e-kauplejate seas usaldusmärgise kopeerimine, mistõttu tasub veenduda, et „Turvalise ostukoha“ usaldusmärgisel on kirjas „Eesti E-kaubanduse Liit“, see on lingitud liidu lehele ja e-pood on kantud märgisekandjate nimekirja.

Märgist saavad taotleda Eesti E-kaubanduse Liitu kuuluvad veebipoed, mis on tegutsenud vähemalt ühe aasta. Usaldusmärgist kannab Eestis hetkel pea 140 e-poodi, mis vastavad seatud tingimustele. Millised Eesti e-poed „Turvalise ostukoha“ usaldusmärgist kannavad, vaata e-kaubanduse liidu kodulehelt.

Turvalist e-ostlemist!