Milline peenis on naiste jaoks atraktiivne?

Must Panter Erootikapood

Mehe peenist ei peeta üldjuhul vastupidi naise erogeensetele tsoonidele ilusaks. Mehe peenis on praktiline, ent see ei tähenda, et naised ei eelistaks teatud vorme rohkem. Noormehed tunnevad oma peenise suuruse pärast suurt ebakindlust ja see kõik algab otsast peale, kui peab keskealisena Tinderis uut silmarõõmu otsima hakkama.

Teadlased on selgitanud välja, missuguseid peeniseid naised siis ikkagi ihaldavad. Heteroseksuaalsed mehed ei moodusta uuringute läbiviimiseks head sihtrühma, sest teise mehe au ja uhkus ei tekita emotsioone ega füüsilisi reaktsioone. Seetõttu on teadlased küsinud justnimelt naistelt, milline peenis neile kõige ihaldusväärsem on.

Peeniseid on lühikesi, pikki, kõveraid, sirgeid, jämedaid ja peenikesi. Klassikaline välise ilu kuldlõige on hästi mudeldatud. Iga kosmeetik tõmbab naise näole pintsliga õigetesse kohtadesse kontuurid, mis vormivad näo kim-kardashianlikult proportsionaalseks. Vähemalt piltide peal. Peenise kuldlõiget pole see-eest aga olemas.

Naistele näidati erekteerunud peeniste 3D-mudeleid ja kolmes asjas on naised ühel nõul:

Peenis mõjub ihaldusväärsena, kui kubemepiirkonna karvad on trimmitud. Peenis tundub ka visuaalselt suurem, kui ta karvade vahelt välja paistab. Lisaks mõjub mehe au trimmitult hügieenilisemalt ning naised peavad oraalseksi ilma kubemekarvade osaluseta palju nauditavamaks.

Peenise jämedus on atraktiivsuselt olulisem kui tema pikkus. Seega suurus on oluline, ent mitte selles mõttes, nagu mehed reeglina arvavad. Uuringute järgi on mehed ise oluliselt rahulolematumad pikkuse lisasentimeetrite puudumise pärast, kui seda on naised. Interneti pornograafia on kinnistanud arusaama, et superman’iks olemiseks peab mehe au ulatuma põlvedele võimalikult lähedale. Päriselus on kindlam mõõdik naise rahuldamiseks aga hoopis peenise jämedus.

Sooniline peenis on erootilisem kui sile peenis.



Püsipartneritele ja ühe öö suhetele on naistel erinevad ootused

Oma kallima juures mängivad paljud muud faktorid suuremat rolli kui tema peenise proportsioonid. Kui aga valida saaks, siis naised eelistavad püsisuhteks natuke üle keskmise pikkuse ja jämedusega peenist. Kui suur see siis täpsemalt on? Keskmine pikkus on meestel erekteerunult 13,1 cm ja ümbermõõt 11,6 cm. Naised lisaksid pikkusele 3 cm ja ümbermõõdule 1 cm.

Ühe öö partnerite puhul unistavad naised võimalikult suurest peenisest. Mõte keskmise varustusega mehest valmistab pettumust. Samas on naise tupp erutunud olekus vaid ligi 10 cm sügav. Sealt ka vanarahvatarkus, et naise silmad on suuremad kui tema vagiina.

Kuidas peenise suurust mõõta?

Nii pikkuses kui ka ümbermõõdus.

Miks jäme peenis naistele suuremat rahuldust pakub?

Pikad peenised stimuleerivad emaka kaela, ent selles piirkonnas ei ole naistel üldjuhul n-ö orgasmi närve ja naudingute kulminatsioonini on raske jõuda. See-eest asub kliitori mõnunärvidega ühendatud G-punkt naise tupe avast 2,5-8 cm kaugusel ja mõnupiirkonna stimulatsioon on jämedama peenisega oluliselt nauditavam. Jämedam peenis avaldab häbememokkadele tugevamat survet ja võimendab kliitori erutatust.

Vibreeriv peenisemansett on midagi erilist … see masseerib temakese G-punkti ning Härra Big on see, kelle mehe au transformeerub võimsaks vibraatoriks.

Peenisemansetid on väga venivad ja annavad peenisele lisajämedust.

TRINITY G-PUNKTIL VIBREERIV PEENISEMANSETT

REAL LOVER G-PUNKTIL VIBREERIV PEENISEMANSETT

SIZE MATTERS G-PUNKTI MASSEERIV PEENISE SUURENDAJA

EGZO LIGHTHOUSE PEENISEPIKENDUS

Ta tahab soonilist peenist! Egzo Lighthouse’i dildo on disainitud peenist pikendama ja seda temakese jaoks anatoomiliselt autentselt. Lighthouse’i mudeli detailsus on äärmiselt muljetavaldav. Tänu superrealistlikule „kübernahale“ ehk viimase generatsiooni materjalile tunned sa kohe selle mudeli naturaalsust.









Peenise funktsionaalsus on päriselus olulisem kui suurus

Kuni 70% meestest kogevad väljakutseid erektsiooni hoidmisega. Kas läheb liiga ruttu liiga heaks või siis hoog raugeb ja maksimum kõvadust naise rõõmuks ei suudeta piisavalt kaua hoida, et ka temake jõuaks orgasmini jõudmise ajabarjääri ületada ja naudingute tippu tõusta. Kõik naised on looduse poolt multiorgasmideks võimelised ja mitte ühegi või siis ainult ühe orgasmi pakkumine oma kallimale on lati alt läbi jooksmine!

Erektsiooni hoidmiseks ja seksuaalse soorituse parandamiseks on mitmeid looduslikke abivahendeid saadaval Seksapteegis:

VIAMAX MAXIMUM EREKTSIOONI GEEL

Stimuleerib peenise verevarustust nii, et erektsioon on tugevam ja peenis suurem, pakkudes naudingut mõlemale partnerile. Lisaks naudib temake tänu erektsioonigeelile soonilisemat peenist.





PENIS +ERECT KAPSLID

Tänu Tribulus Terrestis toimeainele parandab peenise verevarustust ja toetab võimsamaid, jäigemaid ja pikemaid erektsioone.





SCREAMING RING PEENISERÕNGAS

Armurõngas pikendab erektsiooni, hoiab enneaegse seemnepurske tagasi ja vallandab laviini soovitud hetkel äärmiselt võimsalt. Rõnga mummud masseerivad mõlemat partnerit, lisavad särtsu ja naudingut.





Mehed, trimmige kubeme piirkonda ja ärge muretsege peenise pikkuse pärast. Peenise funktsionaalsus on naiste jaoks palju olulisem. Lisajämedus ja vallatut vaheldust saab temakesele pakkuda peenise suurendajatega, mis stimuleerivad G-punkti eriti mõnusalt. Väike vibratsioon G-punktil või kliitoril on kindlaim panus naise orgasminärvide mõnulainete vabastamiseks.

Vaata kogu valikut e-poes.

Saadame tooted diskreetselt pakendatult ilma viiteta pakendi sisule või allikale.

Vallatuid naudinguid!

Sinu

Must Panter