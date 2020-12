Miks paigutada oma raha PVC-hallide tootmisse?

Rae vallas valmib Eesti suurima PVC-hallide müüja ja paigaldaja FinEst-Halli uus tehas. Ettevõte kavatseb laieneda Skandinaavias ja Venemaal ning kasvatada käibe 10 miljoni euroni. Investorid saavad Fundwise’i platvormi kaudu paigutada raha tehase laienemisse.

Küsimustele vastab Jaanus Laane, FinEst-Hall Factory juht.

Millega tegeleb FinEst-Hall?

Tegeleme juba üle kümne aasta PVC-hallide tootmise, müügi ja ülespanekuga. PVC-halle kasutatakse seal, kus on vaja lao-, tootmis-, või hoolduspinda, vilja- või graanulite hoidlat väiksemate kuludega nii-öelda katuse alla saada. Kümne aastaga oleme püsti pannud enam kui 180 PVC-halli, pooled neist jäävad Eestisse, pooled eksporditakse. Meie tootmine asub Raplamaal Pahklas, kus on ametis kokku 30 inimest.

FinEst-Halli toodetud ja üles pandud Baltic Agro PVC-hall Põltsamaal. Foto: FinEst-Hall Baltic OÜ

Mismoodi näeb välja üks PVC-hall?

Tsingitud terasprofiilidest karkass on kaetud ilmastikukindla PVC-kattega. See on tule- ja ultraviolettkiirguse kindel ning peab vastu aastakümneid. Hallide pindala on olenevalt kliendi vajadusest tavaliselt 150–6000 ruutmeetrit.

Kes on teie kliendid ja kus nad tegutsevad?

Möödunud suvel panime hallid Eestis üles Baltic Agrole. Meie klientide seas on PK Terminal, Silva-Agro, Tahe Kayaks, Tapa Mill. Palju halle läheb Soome, kus meil on oma esindus. Hiljuti panime virtuaalselt interneti vahendusel üles puidufirma PVC-halli Venemaal.

Kavatsete laieneda. Ehitate uue tehase?

Jah, tahame müüki Skandinaavias ja Venemaal kasvatada ning ehitame Tallinna ringtee äärde Rae valda uue tehase. Toome kogu tootmise kevadeks 5500-ruutmeetrisesse tehasesse, kus kiirendame uute seadmetega tootmist ja kasvatame mahtusid. Käibe kasvuks 10 miljonini vajame konkurentsieeliseid, nendeks on mõistlik müügihind ja kiire tarne.

FinEst-Hall Factory tehas tuleb kevadel Tallinna ringtee äärde. 3D joonis: FinEst-Hall Baltic OÜ

Millised uued seadmed on kavas osta?

Suurima osakaaluga on investeering 1,2 miljonit maksvasse Itaalia päritolu torulaserisse, mis kiirendab senist käsitööd kümme korda. Lisaks ostame metallkonstruktsioonide värviliini. Kokku investeerime kolme aasta jooksul seadmetesse 2,84 miljonit eurot ja vähendame sel moel tööjõumahukaid protsesse ning toote omahinda. Samuti pöörame palju tähelepanu tootmise automatiseerimisele ja digitaliseerimisele.

Kuidas ma saan FinEst-Hall Factorysse investeerida?

Meie tehase laiendamisse saab seadmete ostuks investeerida ühisrahastusplatvormi Fundwise kaudu kokku kuni 400 000 eurot. Kaasatud kapital paigutatakse uutesse seadmetesse. Miinimuminvesteering on 250 eurot.

Millal investor tulu saab?

FinEst-Hall Factory pakub võimalust saada osa dividenditulust ja osaluse väärtuse kasvust ajas. Kahe aasta jooksul investeerime tootmisse ja teenitud kasum refinantseeritakse. Esimesed dividendide väljamaksed teeme 2023. aastal eelneva aasta eest. Dividendideks makstakse esimesel aastal 30 protsenti maksude-eelsest kasumist. Näeme investorite jaoks ka väljumise võimalust Igniumi digibörsi ja hiljem First Northi kaudu.

Aga miks ikkagi paigutada raha tööstusesse?

Mõistan tööstusjuhina, miks on investorite seas populaarsed start-up’id, kuid soovitan hajutada portfelle, mõeldes kasvavale tööstusele. FinEst-Halli müügitulu oli 2019. aastal 4,6 miljonit eurot ja see kasvas 2018. aastaga võrreldes 77 protsenti.

