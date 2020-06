Miks õppida reaalteaduseid?

Loodus- ja täppisteadused ümbritsevad meid kõikjal – meie keskkond on suur ökosüsteem, mille toimimise tagavad just väga täpselt välja kujundatud tehnoloogilised süsteemid, hoolega hoitud bioloogilised keskkonnad ja jätkusuutliku tuleviku jaoks vajalikud tuumani lahti harutatud erilahendused.

Tartu Ülikooli neljanda taskuhäälingusaate teema on reaalteadused. Külas on geograafia teise aasta üliõpilane Elise Jalonen ning materjaliteaduse ja tehnoloogia esimese aasta magistrant Kenneth Tuul.

Ülikooli erialavalik on paljudele esimene tõeliselt suur iseseisev otsus, tihti näib see lausa elu ja surma küsimusena. Õnneks ei määra 19-aastaselt ülikooli astudes langetatud otsus siiski ära tervet ülejäänud elukäiku. Loodus- ja täppisteaduste õppekavad annavad aga tugeva vundamendi ja ülekantavad oskused, mis omakorda avavad uusi uksi.

Õppides Tartu Ülikoolis loodus- ja täppisteadusi, saad esiteks tugeva erialase aluspõhja, mis tagab sulle töökoha, ning teiseks tööriistad, mille abil on sul võimalus end edasi arendada ja maailma lahti mõtestada. Teadmised, oskused, loodusteaduslik mõtteviis ning haridusega kaasnev enesekindlus lubavad sul teostada end akadeemilises töös, juhina, kunstnikuna, ettevõtjana, poliitikuna või kellena tahes.

Ülikoolis õppimises ja olemises on tohutult palju tahke, mis muudavad selle terviklikuks kogemuseks. Kui sa ei ole veel päris kindel, mida teha tahad, või kuskil sisimas on kirg just loodus- ja täppisteaduste vastu, siis on see õige valdkond, kus teha oma esimesed sammud täiskasvanuna.

Kui kuulasid saadet ning hakkasid loodus- ja täppisteaduste valdkonna erialade vastu huvi tundma, siis loe lisaks Tartu Ülikooli veebilehelt reaalteadused.ut.ee.