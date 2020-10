Miks, kuidas ja kust osta elektriauto?

Fakto Auto

Milline on Fakto Auto elektriautode valik? Kuidas käib elektriauto ostmine ja kui soodne on seda ülal pidada? Kuidas laadida elektriautot ja kust hankida laadija? Millistel tingimustel finantseeritakse elektriautot? Kuidas käib elektriauto toetuse taotlemine ja mis on selle jaoks vajalik? Nendele ja teistele küsimustele leiate vastused juuresolevast videost.

Fakto Auto infopäeva videos räägitakse täpsemalt elektriautode valikust Fakto Autos, Elepordi elektriautode laadimislahendustest kodus ja laadimisvõrgustiku kasutamisest, elektriautode soetamisest Swedbanki hea intressiga autoliisinguga ning elektriautode toetusmeetmest ja toetuse taotlemisest. Infopäeva alustab Fakto Auto müügijuht Jüri-Bruno Asari (fotol), kes räägib, et Euroopa ostetuim elektriauto on Renault ZOE Intens R135 ja Eesti ostetuim elektriauto Nissan Leaf N-Connecta. Mõlemad on Fakto Autos müügil. Elektriauto kohta küsitakse ikka, kui kaugele sellega sõita saab. Nende autode WLTP sõiduulatus on vastavalt 390 ja 385 kilomeetrit.