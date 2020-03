Mida vähem on õhus baktereid, seda vähem liigub seal ka viirushaigusi

Paljud meist on õhumuutuste suhtes tundlikud. Talvel on õhk kuiv, kevade saabumisega muutuvad allergikute ninad veel tatisemaks, silmad veel vesisemaks. Loomulikult ei sõltu kõik ainult aastaajast – näiteks lemmikloomakarva või kodutolmu vastu ollakse tundlik kogu aeg. Siinkohal tasuks mõelda õhu puhastamisele ja niisutamisele, mida saab teha vastavate Boneco seadmetega.

Kuiv nahk? Nina põhjustab vaegusi?

Toa optimaalne õhuniiskus on 40–60%. Kui see on madalam, hakkab keha niiskust kaotama: nahk on kuiv, silmad kipitavad ja tekib väsimus. See mõjutab negatiivselt ka unekvaliteeti, keskendumist ja üldist enesetunnet. Eriti mõjutab õhk nõrgema immuunsusega inimesi – lapsi ja eakaid. Kuivas toas ärgates on nina limaskestad seest kuivad ja kuivanud kiht tuleb eemaldada. Kuivanud sekreedi jääke ninast eemaldades võib tekkida ninaverejooks. Kuivas õhus püsivad ka viirused kauem õhus ja elujõulisena. Samas soodustab liiga suur õhuniiskus hallituse teket ja tolmulestade levikut.

Lisaks niiskusele mõjutab meid ka õhu puhtus. Eestis on üldiselt väga puhas õhk, kuid linnas elades on paratamatu, et õhusaaste ka tuppa jõuab. Kui ikkagi korra kuus aknaid tuleb pesta, siis viitab see selgelt ka toaõhu kvaliteedile. Kõige parema tulemuse saavutamiseks tuleks seega kasutada nii õhupuhastit kui -niisutajat.

Kuidas õhku puhastada ja niisutada?

Veedame 90% oma ajast siseruumides. Eriti näiteks magamistoas, kus veedame iga päev umbes kümme tundi. Siseõhu kvaliteet mõjutab meid rohkem, kui arvata oskame.

Õhupuhasti lisab õhule negatiivseid ioone, mille tõttu muutub tolmuosake raskemaks ja eemaldub õhust – mustus kukub lihtsalt põrandale, selle saab ära koristada, ilma et peaksime seda sisse hingama. Osaliselt korjab masin õhus lendleva mustuse ka enda sisse. Aknad võib värske õhu tuppalaskmiseks küll avada, kuid tegeliku õhupuhtuse tagab õhupuhasti. Lisaks on õhupuhastitel väga head filtrid õietolmu ja muude allergeenida eemaldamiseks. Aktiivsöefilter eemaldab ruumist ka ebameeldivad lõhnad, näiteks suituslõhna või loomalõhna. Mida vähem on õhus baktereid, seda vähem liigub seal ka viirushaigusi.

Õhuniisuti hoolitseb selle eest, et toas oleks optimaalne õhuniiskus. Nagu öeldud – liiga kuiv õhk mõjutab meie hingamisteid, nahka ja isegi meeleolu; liiga niiske seevastu soodustab bakterite ja tolmulestade levikut. Kui tunned end siseruumides üllatavalt hästi, võib see tuleneda just õigetest seadmetest.

Kaks seadet ühes

Mitme erineva seadme – nii õhupuhasti kui -niisuti – muretsemine on alati kulukam ja aeganõudvam. Ometi saab parima tulemuse just neid kahte kombineerides.

Boneco õhupuhasti-õhuniisuti ühendab kaks asja üheks – see puhastab ja niisutab. Boneco hübriidseadmeid saabki “õhu pesemiseks” kasutada. Igapäevane tolm, juukse- või loomakarvad, isegi suuremad mustusosakesed – kõik see eemaldatakse õhust spetsiaalsete filtritega. Lisaks eemaldab see õhust ka halvad lõhnad nagu suitsuhais või muu selline. Ja samal ajal ka niistuab! Allergikutele täiesti hädavajalik hübriidmasin.

Boneco on ainult kliimatoodetele pühendunud Šveitsi firma, mis on tuntud oma kvaliteedi poolest. Masinad on konkurentidest üldjuhul võimekamad ning võtavad toas vähe ruumi. Lisaks on disain meeldivalt minimalistlik.

Üks masin teeb kahe seadme töö:

Kaks eraldi seadet maksavad alati rohkem



Seadmed on suhteliselt suured – üks seade võtab vähem ruumi.



Ühte seadet on vähem vaja hooldada kui kahte.



Üks seade tekitab vähem müra.



Üks seade võtab vähem voolu.



Kui õhupuhasti aitab kõige rohkem allergikuid, siis õhuniisutajat vajab terve pere. Boneco ühendab kaks asja ja tagab parima õhukvaliteedi ja tervise kogu perele.