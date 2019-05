Mida tasub värbajatel sotsiaalmeediast teada

Sotsiaalmeedia- või õigemini sotsiaalse meedia kanalid on olnud inimeste eludes aastasadu. Täna seostatakse sotsiaalmeediat ennekõike arvutite ja, mis seal salata, Facebookiga, kuid see kõik on välja kasvanud mujalt.

Alles hiljaaegu sattus mulle ette üks kirjutis sotsiaalmeedia ajaloost, kus esimese seosena toodi välja kirjakullerid, kelle abiga sai olulisi sõnumeid kaugetesse punktidesse viia. Samuti mainiti telegraafi, raadio, piiparite, telefoni ja televiisori tulekut. Tõsi küll, agressiivsemaks läks suhtlus alates 1940. aastast, mil võeti kasutusele esimesed arvutid ja insenerid asusid pead murdma, kuidas luua suhtlusvõrgustikke arvuti abiga.

Vast vähesed suudavad meenutada, et see oli alles 2004. aasta, kui Facebook loodi, või 2005. aasta, kui YouTube kasutusele tuli, või 2006. aasta, kui Twitter ja Facebook ülemaailmselt kasutusele võeti. Täna on meil juba lõputu rivi erinevaid sotsiaalmeediakanaleid, millest laiem üldsus teab vast kolme kuni nelja.

Kui veel oma viisteist aastat tagasi teadsime täpselt, millises kanalis inimesed asuvad, siis täna on nad otsekui kadunud ja seda just nimelt suure kanaliterohkuse tõttu, mille vahel jagunetakse. Mida see aga tähendab tänasele tööandjale, kes usutavasti ei suuda ajaga selliselt kaasas käia, et endale kõik Snapchatid, WeChatid, Viberid ja kes teab veel mis kanalid selgeks teha?

Esmalt tuleks jõuda arusaamisele, mille poolest kanalid eristuvad, jagada oma eesmärke ning kutsuda inimesi kaasa mõtlema.

Tõenäoliselt on mõistlik analüüsida põhjalikult Facebooki, kus täna on 2,38 miljardit kasutajat, ja kuigi kuulen sageli lauset „Facebooki ei kasuta enam keegi”, siis suutsid nad aasta jooksul taas 8% kasvada ja seda on väga palju.

Facebooki võimalusi kasutavad tänased tööandjad pigem asjade ülesriputamiseks ja enamjaolt on tegemist üsna staatilise kasutusharjumusega, mille puhul ei tehta ei tarka sihtimist ega ka rahalist boost’i. Mina ei teadnud, et kõikidest Facebookis olevatest Eesti ärilehtedest kasutab vaid 11% Facebookis pakutavaid tasulisi võimalusi. Ja selle alusel öelda, et Facebook ei tööta, on lausjaburus.

Täna oleme üsna verisel tööturul, kus ellu jäävad need, kes targalt ja järjekindlalt tegutsevad. Kuna mitmed sotsiaalmeediakanalid on ristkasutatavad ehk ühte kohta postituse tegemisel ilmub see automaatselt ka teistesse kanalitesse ning hoiab seega oluliselt energiat kokku, siis tasub tööandjal ristkasutatavad kanalid välja selgitada.

Facebooki algoritmid lähevad iga päevaga targemaks, õppides teisel pool ekraani oleva inimese info tarbimise vajadusi ja harjumusi, mis võimaldab infot väga selgelt sihtida. See on ka põhjus, miks vahepeal võib tunduda, et enam pole nii palju reklaami või mõttetuid postitusi. Ei olegi, sest Facebook jälgib sinu harjumusi ja teab, mida soovid lugeda, ning jätab sulle pakkumata selle osa, mis sind tõenäoliselt ei huvitaks.

Naljakal kombel loovad sotsiaalmeediakanalid võrdset ja õiglast kohtlemist, sest mitte ainult suured ja rikkad ei saa oma sõnumit jagada. Kanalid on soodsatel tingimustel kõigile avatud.

10 head soovitust tööandjatele sotsiaalmeedia kasutamisel