Mida jälgida desovahendeid ostes?

Covid-19 viirus tuli ja lõi meie tavapärase elu pea peale. Järsku tekkis enamikul Eesti ettevõtetel ja eraisikutel huvi antiseptikumide ja desinfitseerimisvahendite vastu. Turule lisandus muudkui uusi desovahendeid, üks uhkem kui teine. Kuid kas neid saab ka usaldada?

Kuidas saab väita, et käte antiseptikumil on kaheksatunnine toime, kui EN 12791 (kirurgilise kätehõõrde standard) näeb maksimaalseks ajaks ette kolm tundi ja seda steriilseid kindaid kandes? Probiootilise toimega antiseptikum kätele? Uusi tooteid tuli nagu seeni pärast vihma, mõnel ka terviseameti biotsiidi registreerimistunnistuse number, mõnel mitte.

Eesti tootja Goodpoint Chemicals OÜ on olnud turul aastast 2009. Oleme tootnud antiseptikume, desinfektsiooni- ja puhastusvahendeid juba pikalt. Oma tooteid oleme testinud ainult antud valdkonna akrediteeritud laborites, et olla kindel nende efektiivsuses. Rahva tervis on oluline ja seda tuleb kaitsta. Iga alkoholi sisaldav toode ei ole patogeenide suhtes automaatselt tõhus.

Selleks, et saaksite olla kindel, et käte antiseptikum (just nimelt antiseptikum, sest desinfektsioonivahend on elutult pinnalt haigustekitajate hävitamiseks) või desovahend on viiruste (sh koroonaviiruse) vastu efektiivne, kontrollige toote etiketti või infolehte ja otsige EN 14476 standardi olemasolu. Tegemist on spetsiifilise Euroopa katsemeetodiga, mis hindab viirusaktiivsuse peatamist. Heal tootel on ka teisi standardeid, mis tõestavad efektiivsust muude haigustekitajate suhtes. Kindlasti peab tootele olema märgitud ka toimeaeg.

Oluline on teada ka seda, et alkoholi saab väljendada nii mahu- kui ka kaaluprotsendina. Esimest versiooni (vol/vol või v/v) kasutavad joodava alkoholi tootjad väljendamaks alkoholi mahtu tootes. Antiseptikumide ja desovahendite tootjad kasutavad aga täpsemat väljendusviisi – kaaluprotsenti ehk g/g või w/w. See näitab reaalset alkoholi sisaldust 100 g toote kohta. Näiteks 80% vol/vol etanooli on 73,5 g/g etanooli tootes. Tuginedes meie uuringutele Saksamaa ja Tšehhi akrediteeritud laborites, saame väita, et 80% g/g etanooli sisaldav toode on koroonaviiruse suhtes efektiivne 30 sekundiga. Käte antiseptikume on nii vedelas kui ka geeljas vormis. Vedelikust geeli tegemine ei ole keeruline, võimalusi on mitu. Geeli toimeefektiivsuse säilitamine on keerukam ülesanne. Seega ei pruugi kõik geeljad antiseptikumid olla efektiivsed.

Praegu on olukord turul nukker. Kui enne pidid kõik tootjad oma toodete tõhusust tõestama ning need registreerima, siis praegu müüakse antiseptikumi ja desinfektsioonivahendi pähe kõike, mis veidigi alkoholi või muud biotsiidi sisaldab. Paraku ei jõua terviseamet kõiki tooteid kontrollida. Sellepärast on oluline, et ka tarbija oskaks vaadata, mida ta ostab.

Kasuta käte antiseptikaks ainult testitud toodet. Siis võid olla kindel, et su käed on hooldatud ja tervis kaitstud. Pindade desinfitseerimiseks kasuta samuti ainult kontrollitud tooteid. Spreide kasutamisel pritsi vahendit esmalt lapile/paberrätile ja töötle alles siis pinda, et hingaksid vähem kemikaale sisse. Otse pinnale pritsides võid paisata haigustekitajad hoopis õhku ja mõne aja pärast langevad nad sinna tagasi.

Ole tark tarbija ja osta ainult ettevõtetelt, kes testivad oma tooteid korrektselt!