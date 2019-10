Meie spaas saate olla kuni kella kaheni öösel!

Jah, Mustamäe Elamus Spa 21+ poolel saate olla kella kaheni öösel, kordas teenindaja naerulsui, kui jäin hämmingus talle otsa vaatama. Piilusin kella – see näitas neljandat pealelõunast tundi. Eks näis, kas pean kaheni vastu.

teagi, kas sellepärast, et tööusku eestlane rabab ka reede õhtul tööd teha või tuleb targem spaataja pisut hiljem, aga Elamus Spa 21+ külalisi on täpselt paras hulk, mitte liiga palju. Seda parem siinolijatele – hämar valgus ja sulnis muusika mõjuvad lõõgastavalt. Saunasid on siin oi kui palju – 21. Terves Baltikumis pole teist spaad, kus nii palju saunu ja saunarituaale oleks. Valikus on rituaale nii lastele, seenioridele, kange kuuma armastajatele kui ka leebemate temperatuuride nautlejatele. Sellepärast ongi pisut keeruline valida, millest alustada. Kuna parasjagu sattusime seisma ukse juures, millele kirjutatud Võlupesa, siis astusime sisse.

Pidevalt pilves

Võlupesas – sellist nime kannab aurusaun – oled pidevalt pilve sees, sest auru lisandub kogu aeg. Mõne hetkega on lahti kõik nahapoorid, minutite möödudes tunned, kuidas lõõgastunud keha sind tänab.

Temperatuur on siin saunalisele meeldiv ja talutav, eriti sobib see neile, kes Soome sauna 100 kraadiga sinasõbrad ei ole. Aurusaunas viibimine suurendab kudede ja rakkude hapnikuvarustust, kiirendab keha vereringet, aitab põletada kaloreid, lõdvestab lihaseid ning vabastab need pingetest.

Auruunest äratab kongilöök. Mis toimub? Aa – saunarituaal! Vihasauna ukse taha, kus aroomirituaal kavas, on kogunenud saunatäis rahvast. Saunavana jutustab muhedalt rituaalist ja lubab, et pärast selle läbimist saame parooli, millega kehtib baaris allahindlus. Minu ettepaneku alustada kohe sooduskoodiga laidab ta teiste saunaliste naeru saatel maha. Kümneminutiline rituaal möödus lõbusalt, erinevaid aroome sisse hingates ja nautides. No ja siis sai ikka selle sooduskoodi ka – baaris pakutud kosutavad joogid maitsesid head.

Sisenedes sauna, millel nimeks Soolasammas, haarame ukse kõrvalt riiulilt kaasa paar topsikut. Mmm, lõhnab hästi! Sool kohvipuruga teeb kauni naha veel kaunimaks.

Mudakoda on üks müstiline koht. Paitad Eesti maapinnast pärit ravimudaga keha pehmesse koorikusse, lased saunasoojal mõjuda ja tunned, kuidas koos mudaga sulavad sinu küljest lahti sinusse kogunenud pinged ja stress.

Istume kaaslasega seal kivipingil nagu kaks mudakonna ja naudime aja kulgemist. Saali sisenevad kolm naist. Kaks haaravad tünnist kahe käega mõnusat musta muda ja määrivad seda kehale. Kolmas kastab näpu sisse, nuusutab, kirtsutab nina. Istub natuke aega kui valge luik seal teiste mudakujude kõrval ja annab siis alla – määrib ennastki mudaseks.

Muda mõjul organismi vastupanuvõime tugevneb, leevenduvad pinged ja nahk saab niisutust. Mudakojast väljudes on tunne selline ... vallatu ja noor.

Emme-issi salapesa

Astusime korraks ka Elamus Spa poolele uudistama. See on tõeline paradiis lastele, nii väiksematele kui suurematele. Kõik ruumid on laste rõõmsaid kilkeid täis. Tagasi 21+ poolele minnes tabas silm ukse peal kirja „emme-issi salapesa”. Väga täpne määratlus!

Suundusime basseini, et pingul turjalihaseid veejugade all pehmendada. Järsku kostus kuskilt röögatus, justkui ürgne viikingite sõjahüüd. Vihasaunast möödudes oli see veel selgemalt ja tugevamalt kuulda. Esialgne ehmatus asendus arusaamisega – saunas toimus meeleolukas ja valjuhäälne viharituaal. Jube kahju oli, et selle alguse maha magasime.

Unistuste silla nimelises saunas sukeldud justkui loodusesse ja sulgedes silmad, kujutad ennast Eesti suve kõige kuumemasse päeva, taustal laulmas armastatud Tätte.

Väljudes läheneb kell kaheksale, rahvast on kogunenud hulgaliselt. Reeded ja laupäevad on siin elamustest kirjud, õhu kütavad siis kuumaks erinevad DJ-d ja esinejad.

Elamus Spal on imeline uudis nii oma endistele kui uutele klientidele: enam ei ole külastusel mingit ajalist piirangut, tule ja lõõgastu, sest aega on!

7.–10. novembril toimub Elamus Spas aga tervele perele mõeldud saunaelamuste festival, täpsemat infot vaata siit.