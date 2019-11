Mees, kas pead tualetti kiirustama?

November on meeste tervisekuu! Seepärast on vast õige aeg rääkida ka ühest laialt levinud, kuid samas tabuteemast – selleks on pidamatus! Ei ole vahet, kas tegemist on üksikute tilkade või suurema lekkiva uriinikogusega – tegelema peab sellega kohe.

Meeste põiepidamatus on väga levinud: iga neljas üle neljakümneaastane mees on selle all mingil eluperioodil kannatanud. Eesti mehed käivad end liiga harva arsti juures kontrollimas. Enamasti minnakse arsti juurde mingi muu probleemi tõttu ning visiidi lõpus mainitakse justkui muuseas: „Ja tegelikult on kusemisega ka väike mure …“

Sagedasemaks uriinipidamatuse sümptomiks on järeltilkumine, sest vanuse kasvades ei sulgu meeste kusejuha enam piisavalt efektiivselt. Üks põhjus võib olla suurenenud eesnääre, mis ei lase põiel tõhusalt tühjeneda – põide jääb jääkuriin. Meestel võib uriinipidamisvõime ajutiselt väheneda ka pärast eesnäärme lõikust, ehkki tavaliselt aasta möödudes olukord paraneb. Eesnääre hakkab sageli suurenema üle 50-aastastel meestel, suureneb ka uroloogiliste kasvajate risk.

Paljud mehed varjavad probleemi ka iseenda eest: ei tunnista sümptomeid, ei lähe arstile, ei tarvita ravimeid või meestele loodud pidamatusetooteid. Enamik viivitab lahenduse otsimisega aastaid. Suurt rolli meeste tervisekäitumises mängivad lähedased ja nende soovitused – kuula neid!

Räägi arstiga

Alates 50. eluaastast peaks iga mees vähemalt kord aastas käima eesnääret kontrollimas. Uriinilekke esinemisel tuleb välja selgitada pidamatuse põhjus. Perearst paneb esmase diagnoosi ja määrab sobiva ravi ning vajadusel suunab edasi meestearsti (androloogi), uroloogi või muu eriarsti juurde.

Valmistudes arsti konsultatsiooniks, püüa leida vastused järgmistele küsimustele.

• Kas põie tühjendamise vajadus tekib järsku?

• Kas tunned vajadust sageli urineerida?

• Kas urineerid öösiti?

• Kas uriini väljutamine toimub katkendlikult?

• Kas tunned urineerimise ajal ebamugavust, valu või põletustunnet?

• Kas vahetult pärast tualetis käimist esineb järeltilkumist?

• Kas kõht on tihti kinni?

• Kas uriinis on verd?

Kontrolli oma põie tervist ning täida ja prindi Inkotoa lehelt välja vastavad testid ja küsimustikud. Võta need arsti juurde kindlasti kaasa.

Ühiskonnas peljatakse uriinipidamatust ning tihti nähakse selles ainult vanaduse ja põduruse märke – tegelikkuses see nii ei ole. Pidamatuse tekkepõhjused võivad meestel olla väga erinevad: kuseteede põletikud, eesnäärmeprobleemid, operatsioonid, kroonilised haigused, diabeet, neuroloogilised probleemid, vanus, ülekaal jne. Teada on ka, et mehi mõjutab pidamatuse teke rohkem kui naisi. Ühest küljest ei soovi mehed endale oma probleeme tunnistada ja on seetõttu kauem eitavas faasis, teisalt on abivahendite kasutamine naistele psühholoogiliselt mõneti lihtsam, sest elu jooksul on kasutatud hügieenisidemeid ja pesukaitseid.

Pidamatuse korral kasutavad mehed tavaliselt tualettpaberit, kuid uriinilõhn jääb. Kasutama peaks spetsiaalselt selleks ettenähtud tooteid, mis ei lase ebameeldival uriinilõhnal levida. On olemas spetsiaalsed pidamatusetooted meestele: pesukaitsed, sidemed ning imav aluspesu. Need arvestavad meeste anatoomiat, neutraliseerivad lõhna ning imavad uriini kiirelt. Spetsiaalsed tooted tagavad turvalisuse diskreetselt, et saaksid jätkata täisväärtuslikku elu. NB! Mitte segi ajada tavaliste hügieenisidemetega, mis ei ole ette nähtud kiireks vedeliku imamiseks ning uriinilõhna lukustamiseks.

Inkotuba annab tasuta nõu!

Kuna arsti juurde võivad olla pikad järjekorrad, siis soovitame kohe abi saamiseks pöörduda Inkotuppa. MTÜ Inkotuba nõustab abivajajaid tasuta juba 18 aastat. Meie konsultandid puutuvad igapäevaselt kokku inimestega, kes on aastaid oma murega üksi olnud ning pole teadlikud probleemi lahendustest ja spetsiaalsetest toodetest. Aitame välja selgitada pidamatuse raskusastme ja liigi ning teile vajalikud tooted küsimuste teel – meditsiinilist läbivaatust ei toimu! Tasuta nõustamisele võib tulla abivajaja ise, samuti tema hooldaja, sugulane või lähedane. Üle Eesti asuvates Inkotubades saab registreeruda tasuta nõustamisele. Endale lähima Inkotoa kontaktid leiad siit.

Muudame sinu mure märkamatuks! Rohkem infot siit