Meeldiv eneseisolatsioon

Pakume teile võimalust vaadata karantiinile teise nurga alt – vaadelgem seda mitte piirangute, vaid hoopis UUTE VÕIMALUSTE ajana!

Esiteks on meil lõpuks ometi tekkinud AEG ISEENDA JAOKS. Oleks patt see kasutamata jätta. Puhake askeldustest, nautige üksindust, lugege raamatuid, vaadelge loodust. Tajuge elu rütmi, selle tõelist maitset ...

Teiseks on meil võimalus lähemalt tutvuda tervisliku toitumise põhimõtetega. Võtke ette põnev reis uute maitsete ja aistingute maailma!

Kolmandaks on Lätis koht, kus teil aidatakse oskuslikult kõik eespool loetletu ühendada, kusjuures palju soodsamatel tingimustel kui eales varem.

Jah, tõesti – see koht töötab ka praegu!

Nüüd aga kõigest veidi lähemalt ...

Academy Vitality – nii kasulik kui ka meeldiv

Academy Vitality – see on prantsuse-läti kaalukorrektsioonikeskus. Selle eripära seisneb tervelt viies programmis, kus osalejad võtavad kaalust alla täielikus isolatsioonis ja ilma selliste kiusatusteta nagu ebatervislik toit või alkohol. Kõik toimub spetsialistide kontrolli all ja mugavates oludes – meil on kaheksa eri tüüpi numbrituba alates ökonoomsest kuni äriklassini.

Mitmekesisuse poolt!

On see aga avarus – tervelt 180 hektarit maalilist maastikku! Seda ilu ja sellist vabadusetunnet ei suuda edasi anda ka kõige paremad fotod.

DELFI kohtus Academy Vitality sõbraliku tiimiga ja saime teada järgmist.

„Meie keskus on avatud kõigile, kes soovivad kvaliteetselt puhata, oma „patareisid laadida”, taastada jõud ja vajadusel saleneda,” rääkis akadeemia direktor Maija Atvara. „Meie arsenal koosneb viiest programmist: „Põhiprogramm” on orienteeritud kaalukorrektsioonile, „Ekspress” ja „Intensiiv” on mõeldud figuuri muutmiseks lühikese aja jooksul, täiesti uued programmid „Relaks“ ja „Antistress“ on koostatud spetsiaalselt nii vaimu kui ka keha taaskäivitamiseks.”

„Võib tekkida küsimus, kuidas on toitlustusega,” võttis sõna keskuse juhataja Natalja Borisovna Kokota. „Te üllatute maitsete mitmekesisusest, mille meie suurepärane peakokk igast roast välja võlub. Kõik menüüs sisalduv on ökoloogiliselt puhas, sest meil on ka oma isiklik talu. Toodame mune, piima, petti, hapukoort, kohupiima, keefiri. Samuti kasvatame talus juurvilju, puuvilju, marju, tiikides aga kalu. Kas ongi üldse vaja lisada, et paari päeva möödudes hakkavad meie külalised tundma end palju ärksamate, kergemate ja õnnelikumatena ...”

Kui on raske ilma snäkkideta hakkama saada, siis olete oodatud proovima meie imelisi köögiviljakrõpse – maitsev ja kasulik suupiste!

Paljud meie juurde salenema sõitnud külastajad saavutavad rabavaid tulemusi, hiljem aga pöörduvad meie juurde tagasi, et lihtsalt vaimule ja kehale puhkust anda.

„Seoses COVID-19 ohuga peame kinni kõigist vajalikest sanitaarhügieenilistest normidest, kuid sealjuures ei jäta me külalisi ilma basseini ja sauna külastamise võimalusest,” lisas müügidirektor Inessa Šveda. „Loomulikult on olemas teatud piirangud (näiteks basseinis tohib korraga viibida ainult kaks inimest), kuid see-eest rõõmustavad külalisi enneolematud hinnasoodustused – kuni 50%!”

„Soovite meelt lahutada – palun!” ütles ettevõtte avalike suhete juht Julija Klubnikina. „Võib ratsutada hobustel või jalutada mitmesugustel kepikõnniradadel, mille pikkus on tervelt 12 kilomeetrit. Rajad lähevad läbi metsa ja lagendike, näete maalilisi järvi ning võite jälgida vabalt jalutavaid hobuseid, ponisid ja hirvi. Soovite sõita paadiga ja kalastada – palun!”

Kus elab õnn?

Ja seegi ei ole veel kõik. Programmi (tõsi küll, seda tahaks pigem koolivaheajaks või puhkuseks nimetada) lõpus saab iga külaline „salajase memo”, mis sisaldab valikut kasulikke soovitusi, kuidas edaspidigi iseseisvalt tervislikku eluviisi jätkata. Teine boonus on mälupulk hommikuvõimlemise salvestusega, mis võimaldab toetada saledat, vormis figuuri ja laadida end energiaga kogu päevaks.

Isolatsioon on siin samasugune, kuid ometigi nii erinev: palju sisukam, palju kasulikum ja väga meeldiv!

Academy Vitality: „Me ei tee lihtsalt tööd, vaid võtame rõõmuga külalisi vastu!”

Külalised lahkuvad puhanuna, värskena, innustatuna ja vaimustatuna.

Veeda karantiin koos meiega!