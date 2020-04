Maskihullus tõi väikeettevõtjale meeletu töö- ja halduskoormuse

Isikukaitsevahendid ja kaitsemaskid on viimase kuu vältel olnud nõutumad kui kunagi varem. Suurenenud tellimustega toimetulek ei ole tubli töö korral ka väikeettevõttele midagi ületamatut. Kui alguses ei saa vedama, siis pärast ei saa hoopis pidama. Kommenteerib Commerce Trading OÜ juhataja Erik Rattasepp.

Tutvustage palun oma ettevõtet natuke lähemalt.

Commerce Trading OÜ on Tallinnas juba üle kahe aasta tegutsev e-poodide grupp. Oleme arendanud eri suunadel e-poode eesmärgiga olla esindatud mitmetes valdkondades. Hetkel on suuremateks poodideks medifum.ee, instashop.ee, keisser.ee, tahmakeskus.ee ja 1sisustus.ee, kuid e-poodide koguarv on tegelikult üle kolmeteistkümne.

Konkreetselt maskide müügiga tegeleb instashop.ee?

Jah, kuna instashop.ee on meil suurima tootevalikuga e-pood, siis valiku tegemine käis puhtalt teadmiste baasil. Olime kindlad, et antud e-pood peab koormusele vastu ning kuna see on ka ühendatud otse Hiina tehastega, siis on seal info liikumine kõige vahetum.

Kuidas õnnestus teil maske saada, kui neid isegi suurettevõtjatel polnud?

Oleme teinud Hiina tehastega koostööd juba pea 8 aastat ning meil on olemas ka kohapealsed esindajad, kes meid nii transpordi, tehase valiku, dokumentatsiooni kui ka muudes küsimustes aitavad. Hiina turul kaubeldes on reeglid natukene teistsugused kui Euroopas. Hiinas kehtib reegel „kes ees, see mees“. Hetkel on tavapärane, et isegi broneeritud kogused tootjalaos lihtsalt silme eest ära ostetakse. Kriisiajal on tehased käitunud vastavalt koostöösuhetele – kui esmaklient broneerib kauba ilma ettemaksuta, võib ta sellest paratamatult ilma jääda. Nii juhtus kuuldavasti ka mitme hankega Eestis. Õige taktika kriisiolukorras kauplemiseks on 100% raha ette maksta ning kaubale kohe järele minna. Meie Hiina partnerid võtsid õnneks meie tarbeks 5000 m2 lao, kuhu saime jooksvalt kaupa ette saata, et transpordivõimaluse korral oleks kauba saadavus 100% garanteeritud.

Kuidas mõjutas teid tolmumaskide skandaal?

Enne skandaalse uudise väljatulemist jõudsid ka meieni läbi Eesti vahendaja ligi 5000 tolmumaski. Jõudsime osa neist välja saata, kuid käitusime vastavalt enda standarditele ning kutsusime tooted tagasi. Meie endi poolt maaletoodavad maskid on korralikud meditsiinilised kaitsemaskid ning iga inimene saab ka oma kätega katsudes ja võrreldes kvaliteedi vahest aru. Kahe kaitsemaski kvaliteet võib hämmastavalt palju erineda. Kuna taoline skandaal importimisel aset leidis, siis kahjuks kannatasid vähem või rohkem kõik ettevõtted, kes maske riiki toimetasid.



Kuidas kliendid reageerisid?

Pärast uudise avaldumist tuli meile suur hulk kõnesid küsimusega, kas meie poolt veebis müüdavad maskid on samuti tolmumaskid – kliendihalduse koormus tõusis taas mitmekordselt. Olime kohati sunnitud telefonile vastamist kasvõi mõni minut edasi lükkama ja hiljem tagasi helistama, et saaksime näiteks pakitud saadetised kulleritele üle anda. Õnneks olid meie kliendid enamjaolt mõistlikud. Kuna ka meie ostsime need tooted meditsiiniliste maskide pähe, siis saime samuti petta.

Kuidas tulite toime suurenenud tellimuste hulgaga?

Nagu eestlastele kombeks, alguses ei saa vedama ning pärast ei saa pidama. Kui ühe nädalavahetusega oli kogu meie eelmise aasta müügimaht kahe päevaga ületatud, oli üllatus mõistagi suur. Tekkis kiire paanika ning asusime plaani pidama tellimuste kiireks täitmiseks. Kaupa oli kohapeal õnneks palju, kuid pudelikaelaks osutus meie väike, 3-liikmeline meeskond.

Suur tellimus nõudis ka prioritiseerimist. Esitasime terviseametile päringu kõige kriitilisema olukorra uurimiseks, kuid saime ümmarguse vastuse: haiglad ja hooldekodud. Samuti tuli meile kõnesid pisarais inimestelt. Kogusime kriitilisemad palved kokku ja saime need raskuste kiuste siiski lahendatud.

Tarneajad on hetkel kaootilised...

Jah, seoses koroonaviirusega on ülemaailmselt mõjutatud kogu transport. Alguses liikusid kaubad kiirelt, umbes 4–7 päeva. Tehtavate tellimuste mahu kasvu tõttu muutus kõik. DHL ei suutnud suurenenud kaubamahu ja vähenenud töötajate hulgaga toime tulla ning tarne pikkus kahekordistus. Samuti pikenes kaupade transport kullerteenuste ja pakuautomaatide osas Eesti-siseselt. Teiseks on Eestis isikukaitsevahenditele ja meditsiinilistele toodetele käimas suured ja põhjalikud kontrollid, mis aeglustab kaupade jõudmist klientideni. Meie tooted õnneks on paberimajanduselt korras ning vabanevad suhteliselt kiiresti.

Miks te töötajaid juurde ei palganud?

Võtsime omakeskis vastu otsuse, et ei hakka riskima koroonaviiruse enda ohuga. Kui siia oleks tol hetkel sattunud koroonadiagnoosiga inimene, siis oleksid kõik kliendid oma kaubast lihtsalt ilma jäänud. Taolist riski me ei pidanud mõistlikuks võtta ning seetõttu peatasime esimesel päeval ka kaupadele ise järele tulemise võimaluse.

Millise kogemuse see teile andis ning mis aspektid on paranenud?

Kokkuvõtvalt oli olukord meile ainulaadne igast vaatenurgast. Kaikaid kodarasse tuli igalt suunalt ning loomulikult tuli meie eraklientidelt ka palju pahameelt tähtaegade osas, kuna tarned hakkasid viibima ja pakid hilinema. Antud hetkeks oleme stabiliseerumas ning uued IT-lahendused ja mitmed uued tarnekanalid on meie murekohti lahendamas. Väikeettevõtjale oli mõne nädalaga toimuv sajakordne firma kasv parajaks väljakutseks, kuid võime julgelt öelda, et tulime selles kriitilises olukorras sellega toime. See tähendas ainult 14-tunniseid tööpäevi, magamata öid ja samuti tuge ka meie perekondade poolt.



Mis saab instashop.ee-st edasi?

Instashop.ee jääb ka edasi meditsiinilisi maske müüma, kuid liigume selle kõrval edasi ka oma algse eesmärgi poole – Baltimaades oma Aliexpressi arendamine. Mida rohkem inimesi seal ostlemas käib, seda odavamaks hinnad muutuvad. Instashop.ee poest leiab igaüks endale midagi ning seal on ostude sooritamine ka turvaline. Varsti läbib pood ka kauaoodatud uuenduse ning seejärel oleme juba ühe sammu võrra lähemal oma sihi realiseerimisele. Antud hetkel on tänu nn maskihullusele ülejäänud toodete hindu langetatud juba pea 50%.

instashop.ee

Lisaks on Delfi lugejatel võimalus osta hiljuti lansseeritud Medifum.ee e-poest isikukaitsevahendeid 10% soodsamalt, kasutades ostukorvis sooduskoodi MEDIFUM10.

medifum.ee