Maski kandmine ongi uus normaalsus

Ülemaailmne koroonaviiruse pandeemia ei näita paraku raugemise märke ja selleks, et ennast kaitsta, on maski kandmine praegusel keerulisel ajal saamas meie kõigi igapäevaelu loomulikuks osaks. Pandeemia on meile näidanud, et parem hügieen, sealhulgas laialdane maski kandmine ja käte desinfitseerimine, on lisaks koroonaviiruse ohjamisele oluliselt vähendanud ka teiste haiguste levikut (kõhuviirused, tavaline gripp). Seega tasub enda tervist alati kaitsta, nii nüüd kui ka edaspidi.

Millist maski valida, milline on hea desinfitseerija, kust neid kiirelt ja soodsalt osta – need on küsimused, mis paljudel meeles mõlguvad. Medifum.ee on Eesti populaarseim meditsiini- ja tervisetoodete importimise, tootmise ning müügiga tegelev ettevõte, mis oma väga laia tootevalikuga võimaldab saada kõik selle vajaliku mugavalt ühest kohast.

Peame oluliseks mõtet, et maskist võiks saada inimese jaoks üks loomuliku kaitse osa. Just nii, nagu see mujal maailmas juba palju aastaid olnud on. Alati ei ole õhk nii puhas, nagu me ehk arvame, sest silmaga ei suuda me seda õigesti hinnata. Ümbritsevas keskkonnas ei vaja me kaitset ainult viiruste ja nakkushaiguste eest, vaid oluline on teada, et suurlinnades elades, reisides ja rahvarohketes kohtades viibides ümbritsevad meid ka heitgaasid, liiklustolm ning muud allergeenid. Kvaliteetne mask loob turvatunde ja kaitseb keha saastunud õhu eest.

Kas valida ühe- või mitmekordselt kasutatav mask, on ühelt poolt inimese enda mugavuse küsimus, kuid sõltub kindlasti ka olukorrast, kus maski kasutatakse. Ühekordsed meditsiinilised maskid on mõeldud kandmiseks siis, kui puutute kokku rohkemate inimestega või viibite pikemalt samas ruumis. Korduvkasutatavad maskid jällegi on head siis, kui käiakse näiteks jalutamas (vähendavad ka õhusaastet) või astutakse kiirelt poest läbi ja kokkupuuteid teiste inimestega on pigem vähem.

Medifum.ee sortimendis on lisaks ühekordsetele maskidele ka mitmekesine korduvkasutatavate maskide valik. Saadaval on reguleeritavad ja nii paksemast kui ka õhemast materjalist kangasmaskid. Näiteks väga kasutajasõbralik uus toode on 98% antibakteriaalsest materjalist reguleeritav mask, mis ei hoia otse näo vastu ja laseb seetõttu normaalselt hingata. Maski paelu saab reguleerida, et kõrvadele vähem survet avaldada.

Tulenevalt sellest, et viirus levib õhu kaudu, on ka visiiri kasutamine oluline, et kaitsta nägu pritsmete ja piisknakkuse eest. Kaitsevisiir on suureks abiks kõigile neile, kes puutuvad oma tööst tulenevalt kokku teiste inimestega, samuti riskigruppidele ja ka kõikidele teistele inimestele, kes peavad liikuma kodust väljas ning soovivad ennast ja teisi kaitsta. Sobilik kasutamiseks näiteks meditsiinis, kaubanduses, iluteeninduses, tööstuses. Kaitsevisiiri eenduva kuju tõttu ei lähe see hingamisel uduseks. Seda on võimalik kasutada ka koos prillide ja maskiga, see on korduvalt kasutatav ja puhastamiskindel. Ka visiire on medifum.ee veebipoes laias valikus.

Inimesed veedavad 90% ajast siseruumides, mistõttu on väga oluline, et ruumiõhu kvaliteet oleks hea, sest sellel on otsene mõju meie tervisele ja suutlikkusele. Liiga umbses või kuivas ruumis viibv inimene on vähem keskendunud ja ka väsib kiiremini. Paraku kipub õhk meie siseruumides valdavalt olema liiga kuiv ja ventilatsioon ebapiisav. Hea ventilatsioon tagab hapniku olemasolu ja liigse süsihappegaasi (CO 2 ) väljaviimise. Liigne CO 2 aga soodustab viiruste levikut.

Seetõttu on meie kliimas väga head lahendused õhupuhastaja koos õhuniisutajaga, mis annab väga hea tulemuse. Need seadmed on tervisele ohutud ja ei kanna edasi patoloogilisi viiruseid ega baktereid. Medifum.ee veebipoest leiab hea valiku siseruumide õhukvaliteeti parandavaid seadmeid.

Kõik medifum.ee tooted on sertifitseeritud ja vastavad Euroopa Liidus esitatud nõuetele. Populaarsemaid tooteid on võimalik osta laokaubana, ent suuremate koguste puhul tasub kindlasti küsida individuaalset pakkumist. Püüame alati pakkuda turu parimat hinda ning meie veebist tellimine on mugav ja turvaline.

Meilt maske tellides võib toote hind olla isegi kuni viis korda soodsam kui tavakauplusest ostes. Seetõttu tasub julgelt tulevikule mõeldes tellimus varakult ära teha, et vajadusel kvaliteetsed ja hea hinnaga ostetud maskid kodus olemas oleksid. Tänu läbimõeldud tarneahelatele suudame 90% juhtudel tarnida kaubad meie klientideni järgmiseks päevaks! Siiski tuleb arvesse võtta, et väga suurte koguste puhul võtab pakkimine ja saatmine pisut rohkem aega.

Lisaks isikukaitsevahenditele, terviseseadmetele ja immuunsüsteemi tugevdavatele preparaatidele leiavad ka lemmikloomade omanikud oma väikestele kaaslastele medifum.ee veebilehelt midagi. Tegutseme selle nimel, et teie ja teie lähedaste tervist ning heaolu veelgi rohkem hoida, kaitsta ja turgutada. Tule ja tutvu meie laia valikuga juba täna: www.medifum.ee!