Marshalli kõlarid – millised võtta?

Legendaarsed Marshalli kõlarid tunneb kaugelt ära – need on nagu retro-kitarrivõimendid, mida ihkab endale iga rokkmuusik. Kuid mitte ainult – ka muusikagurmaani ning lihtsalt hea muusika sõbra jaoks on juhtmevabad kõlarid asendamatud abilised, mida saab nii kodus kui peokohas häbenemata eksponeerida.

Välimuselt on Marshalli kõlarid üsna sarnased ning siin pole palju valikut – just seda stiili on kasutatud juba 1963. aastast, kui firma asutaja, trummar ja trummipoe omanik Jim Marshall otsustas vastu tulla Londonis poodi astunud ja oma muret kurtnud kitarristile. Elektrikitarrile oli sel ajal küll võimendeid, kuid nende tämber oli imelik ja helivaljus olematu. Marshall ehitaski just kitarristi erisoovidega arvestava võimendi. Selle kõlari stiil on siiani moes, seega milline võtta?

Väikseim ja kergeim akukõlar – Stockwell II



Vaid 1,38 kg kaaluv akuga Bluetooth-kõlar on palju pisem kui teised Marshalli kõlarid, kuid näiteks mobiili lisakõlariks sobib see väga hästi just tänu oma eraldi bassivõimendile ja stereokõlaritele. Kõlar levitab heli kahes suunas, mis muudab kuuldeala suuremaks, jättes mulje, justkui oleks kõlar suurem, kui ta tegelikult on. Aku, mis kestab kuni 20 tundi, on varustatud kiirlaadimisega – 20 minutit laadimisaega annab 6 tundi muusikakuulamise aega. Täielikult laevad akud end täis 2,5 tunniga.

Kui suuremaid Bluetooth-kõlareid kasutatakse pigem kodus, siis see seade on nii kerge ja kompaktne, et sobib ka reisile kaasavõtmiseks. IPX4 standardile vastav ilmastikukindlus lubab unustada kõlarikasti isegi lausvihma kätte, sest korpus kannatab ka tõsisemat kokkupuudet veega.

Kompaktne, võimas ja mugava sangaga – kaasaskantav Bluetooth-kõlar Kilburn II

Väike ja kerge kõlar, kuid oluliselt võimsam kui Stockwell II, on varustatud mugava kandesangaga ning sobib mobiilsele kasutajale, kes tahab kerget seadet muretult kaasa haarata nii lühemateks olenguteks kui ka näiteks suvilas või rannas pikemaks kuulamiseks. Ilmastikukindluse IPX2 standardile vastav korpus võib õues ka veidi niiskust saada.

Muidugi on sel kõlaril olemas kõik Marshalli põhitunnused: ruuduline kõlarikate, ümarad tugevad servad, kolm analoognuppu muusika reguleerimiseks ja korralik mahlakas helikvaliteet koos mõjuva bassiga.

Ühendus mobiili, arvuti või mõne muu heliallikaga käib Bluetooth 5.0 kaudu, seade toetab kvaliteetse edastamise standardit aptX ning seda on võimalik ühendada kahe Bluetooth-seadmega. Nii saab näiteks ilma uuesti ühendamisprotseduuri läbi tegemata kasutada kõlarit muusika mängimiseks telefonist või arvutist.

Marshalli kõlari aku kestvus on soliidne – Kilburn II laeb täis 2,5 tunniga ning mängib kokku kuni 20 tundi. Tegemist on oma kaalukategoorias (2,5 kg) ühe kõige valjemat häält tegeva seadmega.

Marshall Acton II – mitme ühendusega ja valjuhäälne

Ka Marshall Acton II kuulub väikseimate kõlarite hulka, kuid teeb üllatavalt valju heli ja pakub võimalust heliallikat ühendada nii juhtmega kui Bluetoothi kaudu. Kaabliga seadme ühendamiseks on olemas traditsiooniline 3,5 mm pistikupesa. Seade on mõeldud kasutamiseks tubastes tingimustes ja saab toidet elektrivõrgust. See kõlar sobib näiteks noortele või kooliõpilastele koduseks kõlariks, millesse mobiilist muusikat striimida. Korraga saab ühendada kuni kaks Bluetoothiga seadet, mille ühendused peetakse meeles.

Stanmore II – ajatu klassika aastast 1962

Kui tahad ehedat Marshalli kõlarit, mis oleks justkui välja astunud aastast 1962, kuid varustatud siiski moodsa sisuga, siis Stanmore II pakub seda sajaprotsendiliselt. Peale selle on sel mudelil rohkem ühendusvõimalusi – Bluetoothile lisaks tavaline 3,5 mm helisisend ja RCA.

50-vatine bassielemendi võimsus lubab kõlarit kasutada ka suuremates ruumides ja pidudel, ilma et võimsusest väheks jääks. Juhtida saab seda nii nutitelefoni äpiga kui analoognuppudega.

Woburn II – kui bassivõimsust pole kunagi liiga palju



Marshalli 100-vatine bassielementidega kõlar on neile, kelle jaoks sügavat kõikeläbistavat bassi pole kunagi liiga palju ning mõnikord võetakse kõlar avarast elutoast kaasa ka tantsusaali või suuremale peole. Kaks suurt bassielementi on kumbki omaette võimendiga, muus osas on aga sellel mudelil samamoodi olemas nii Bluetooth aptX koos kahe seadme korraga ühendamise võimalusega, 3,5 mm ja RCA kaabli ühendamise võimalus ning mobiiliäpp, millega seadet juhtida.

