Mängimiseks mõeldud sülearvuti Asus TUF Gaming A15 – võimas, stiilne ja töökindel

Asusel on palju tooteid, mis on võitnud arvutimängurite südamed üle kogu maailma. Kuid eriline koht Asuse tooteperes kuulub TUF-i seeria sülearvutitele – need on töökindlad masinad, mis taluvad nii rohmakat kohtlemist kui ka arvitimängudega seotud suuri koormusi. See on põhjus, miks Asuse uue sülearvuti TUF A15 Gaming müükitulekut ootasid võrdselt nii arvutimänguhuvilised kui ka need inimesed, kes vajavad töökindlat ja kvaliteetset arvutit.

TUF Gaming A15 on uus mudel Asuse mängimiseks mõeldud sülearvutite seerias. Oma mõõtudelt paigutub ta kompaktse Zephyrus G14 ja 17-tollise ekraaniga „vanema venna“ A17 vahele. Kuid tegu pole mingil juhul mõne Harju keskmise arvutiga. A10 on võimas mänguarvuti, mis ühildab endas mobiilsuse ja suurendatud töökindluse. Olgu tegu streaming’u, õppimise või tööga – Asus TUF Gaming A15 saab kõige sellega lihtsalt hakkama.

Arvuti sisemus





Võrreldes eelmise põlvkonna mudelitega on TUF Gaming A15 kompaktsem. Kuid väiksemad mõõtmed pole halvasti mõjunud arvuti töökiirusele. Arvuti südameks on kaheksatuumaline AMD Ryzen 9 – see on ideaalne rööprähklemise tööriist. GeForce RTX 2060 videokaart lubab aga kõigis populaarsetes mängudes suuri kaadrisagedusi. Programmide kiire käivitamise taga on 1 Tb PCIe Gen3 SSD kõvaketas. 32 GB operatiivmälu lubab, et programmides ette tulevad „pidurid” on jäänud minevikku.

TUF Gaming A15 võimsust jagub varuga koju ja kontorisse, lauaäärseks tööks ning mängimiseks. Kuid mobiilsus? Mis juhtub siis, kui arvuti on vaja kaasa võtta ja seda kas bussis või kohvikus kasutada?

Asus on suutnud suurendada arvuti aku mahtu, nüüd on see 90 Wh. Videot saab sellise akuga järgemööda vaadata 12,3 tundi. Võttes arvesse tagasihoidlikku kaalu – 2,3 kg –, saab selgeks, et teie käes on võimas ja tõeliselt mobiilne seade. Pole vahet, kas kasutate seda kodus, kohvikus või reisil, kas mängite või teete tööd, TUF Gaming A15 ei jäta teid kunagi hätta.

Seda sülearvutit võib julgelt seljakotis kanda. TUF Gamingu seeria arvuteid iseloomustab suurendatud töökindlus ja stabiilsus. TUF Gaming A15 vastab militaarstandardile MIL-STD-810H. See tähendab, et arvuti ei karda raputamist, äärmuslikke temperatuure, niiskust ega transpordi ajal ette tulevaid lööke. Iga arvuti on läbinud kukkumiskatse.

Disain





Kõik eelnev ei tähenda, et TUF Gaming A15 oleks ilmetu disainiga. Vastupidi! Arvuti ostul on valida kahe korpuse vahel – kas agressiivne must koos erepunaste elementidega või hall. Seda viimast nimetab Asus „varjatud” stiiliks. Tegelikult on tegu stiilse kuid tagasihoidlikuma disainiga mis sobib neile, kes ei taha oma mänguriolemust avalikult näidata.

Arvutil on läbimõeldud ergonoomika: põhja all olevad elemendid hoiavad seda kindlalt aluse peal, lihvitud metallist randmetugi pole mitte ainult ilus, vaid ka määrdumiskindel.

Ja veel …

• Klaviatuur on mänguri unistus: taustavalgus, eristuv WSAD-plokk, klahvide suur tundlikkus ja vajutamisressurss (kuni 20 miljonit vajutust).

• Võimas jahutussüsteem tagab suure jõudluse, olles ühtlasi isepuhastuv. Seetõttu ei kogune arvuti sisse ka tolm.

• Kui soovite lisada mälu, vajate selleks ainult kruvikeerajat.

• Täiskomplekt liideseid: kaks USB 3.2 porti ja üks USB 2.0 port. Välise monitori ühendamiseks on nii USB-C kui ka HDMI ühendused. Lisaks RJ45 ja 3,5 mm audioväljund.

