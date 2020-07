Maailma müüduimad sekslelud

Linnavalitsused on enamasti konservatiivsed ja rallikaid teemasid nagu seks ei käsitle. New Yorgi linnavalitsus on tolmu oma koridoridest pühkinud ja COVID-19 valguses välja andnud ikoonilise juhendi, milles soovitatakse seksi iseendaga, kuna see on kõige ohutum. Sellega propageerib linnavalitsus sekslelude kasutamist stressi maandamiseks. Seksuaalne rahuldatus on ikkagi õnne alus!

Sekslelusid on aga palju. Amazoni TOP-i ostetuimad sekslelud aitavad selles kirjus maailmas orienteeruda ja näitavad suuna ette, missugused sekslelud päriselt oma eesmärgi täidavad. Fox Newsi andmetel seljatas Amazon oma online-müügi konkurendi Walmarti tänu tõsiasjale, et Walmart ei müü sekslelusid. Online-shopping on üha kasvav trend tänu oma mugavusele ja diskreetsusele ning võidavad need, kes tunnevad ära, mida inimesed vajavad.

Mida naised iseenda rõõmuks ostavad?

Amazon Top 1 sekslelu üle 7000 hinnanguga vahemikus 4,5–5 tärni, seega võid kindel olla, et abimees on tõeliselt hea!

Kliitorit imev ja G-punktil vibreeriv sekslelu





Amazoni TOPi ostetavat sekslelu on naised kirjeldanud järgmiselt: „Nii tugevat orgasmi pole me kunagi saanud!”

G-punkti orgasmini jõuavad naised klassikalise penetratsiooni kaudu harva. 75% naiste orgasmidest on kliitoril. Chisa imeb kliitorit, masseerides kõiki kliitoril asetsevat 8000 närvi. G-punkti massaažiks on abimees varustatud võimsa mootoriga. Kaks ühes massaaž garanteerib igale naisele võimsa orgasmi kümnel erineval režiimil.

Top 2: Jänkuvibraator kliitori ja G-punkti stimulatsiooniks





VIORA taaslaetav meditsiinilisest silikoonist võimas jänku

Viora on täpselt paraja suurusega: Ø 3,3 × 19,9 cm. Abimees hellitab silma ja masseerib kliitorit ja G-punkti kahe mootori ja kümnel erineval vibratsiooni kiirusel, et leiaksid igal hetkel täpselt selle õige. Valmistatud meditsiinilisest silikoonist, mis on intiimpiirkonnale parim võimalik materjal. Lihtne puhastada seebi ja sooja veega.

Top 3: Amazoni kõige enam soovitud geniaalne sekslelu, mis on tihti välja müüdud

Kliitorit limpsiv ja imev sekslelu „No. Seven“

Häid asju ei jätku kauaks ja Amazoni kõige soovitumate sekslelude nimekirjas domineerib geniaalne sekslelu, millel on nii kliitori imemise kui ka limpsimise funktsioon.

Amazoni kolmas ostetuim sekslelu on lihtsalt geniaalne! 75% naiste orgasmidest on kliitoril. No. Seven seksikas lelu limpsib ja imeb kliitorit nii, nagu ükski mees seda teha ei suuda ilma kaelakrambita. Sõrme või keelega kulub kliitori orgasmiks 20–40 min, leluga vaid mõni minut. Kanna kliitorile veebaasil valmistatud libestit ja lase lõbul alata. Tuhanded naised on lelu oma lemmikuks tunnistanud.

Mida paarid ostavad?

Top 1: „We Love“ Sinu ja Tema paaride vibraator

Paaride vibraator We Love masseerib suguühte ajal naise G-punkti ja kliitorit kümnel erineval režiimil vaid puldinupu vajutusest. Paaride vibraator garanteerib võimsama seksuaalse naudingu ja tugevaima orgasmi mõlemale partnerile. Vibraator on ülimalt paindlik ja sobitub naise kliitorile nagu valatult. Samal ajal on vibraatori teine pool asetatud naise G-punktile ja valmis võimsaks massaažiks. Mehe jaoks on nauding sedavõrd suurem, kuna orgasmini jõudmiseks on just tema see, kes penetreerib tihedamas vagiinas sügavale ja tugevalt G-punktile ning kontrollib partneri massaaži tugevust.

Satisfyer „Pro 2“ kliitori stimuleerija eelmänguks

Satisfyer on läbi aegade üks menukamaid naiste ja paaride lemmikuid. Ja seda seetõttu, et klassikalise vaginaalse penetratsiooni kaudu on naistel väga raske orgasmini jõuda. Õhkstimulatsiooniga kliitori massöör on meeste parim abivahend oma naise rahuldamiseks.

Mida mehed ostavad?

Mehed eelistavad diskreetseid masturbaatoreid. Amazoni TOP-i listis domineerib taaslaaditav vibreeriv masturbaator, mis pakub meestele täiesti uutmoodi seksuaalset naudingut.

Winki vibreeriv masturbaator kallima lingam-massaažiks või soolohullamiseks

Patenteeritud Winki pakub mehele uut moodi naudingut. Tema siidiselt pehme meditsiinilisest silikoonist valmistatud keha haarab peenise täielikult oma embusesse. Kulmineeri nauding 10 erineva vibratsiooni režiimiga. Winki on 100% veekindel, USB abil taaslaaditav ja võimas.

Kasuta erekteerunud peenisel või erutuse eel koos kallimaga või üksinda. Oma käsi võib ära väsida ja olla eriti rutiinne lahendus. Sex tech tööstus on spetsiaalselt meeste jaoks välja töötanud suuri naudinguid ja vaheldust pakkuvaid masturbaatoreid: diskreetseid, autentseid, vibreerivaid ... kõike, mis erootikameelt kellelgi kõditab.

Silikoonist peeniserõngad on mehe parim abivahend erektsiooni pikendamiseks

Peeniserõngad pikendavad mehe erektsiooni kestust ja aitavad jagu saada naiste ja meeste vahelisest orgasmilõhest, kus mees saab orgasmi ammu enne naist ja lõbu jääb lühikeseks.

Peeniserõngas mehe naudingut ei võimenda, küll aga on orgasm sedavõrd võimsam, kui rõngas enne kulminatsiooni eemaldada. Erektsioon on jäigem ja kestab kauem.

Mida eriti ulakad nautlejad ostavad?

Enamik nautlejaid on võrdlemisi konkreetsed ja piirduvad vibreerivate anaaltappidega. Piitsad ja käerauad on vaid julgemate lõbu.

Südamekesekujulise kristalliga anaaltapp

Elys vibreeriv anaaltapp

Leia enda ja oma kallima parimad vallatuste sahtli ulakused e-poest ja usalda enamuse arvamust.

Saadame diskreetselt pakendatult ilma viiteta pakendi sisule või allikale.

Vallatuid naudinguid!

Sinu

Must Panter