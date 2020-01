Maailma kõige kompaktsem värviline 15-tolline Ultrabook

ASUS VivoBook 15 on kompaktne sülearvuti, mis haarab teid kaasa kõige alustatuga – nii töötades kui ka mängides.

Selle uuel raamita nelja-küljelisel NanoEdge ekraanil on üliõhuke 5,7 mm ääris, mis tagab muljetavaldava 88% ekraani-kere suhte tõeliselt immersiivsete visuaalide jaoks. Uus ErgoLifti liigendi disain kallutab klaviatuuri mugavamaks tippimiseks ülespoole. VivoBook 15 kasutab värskeimat Intel® Core™ i7 protsessorit, NVIDIA® graafikat ja kahte mäluseadet, mis tähendab, et saavutate vähema vaevaga rohkem. Lisaks on see arvuti saadaval nelja ainulaadse viimistlusega – valige lihtsalt oma stiili jaoks sobivaim!

VivoBook 15 nihutab piire ja inspireerib teid uusi eesmärke seadma. Uus raamita nelja-küljeline NanoEdge disain tagab VivoBook 15 peaaegu ääristeta ekraani, suure ekraaniala ja tõeliselt immersiivsed visuaalid nii töö kui ka mängimise jaoks. Üliõhukesele ülemisele äärisele on siiski mahutatud kvaliteetne HD-kaamera, mis võimaldab videovestlust kaugel viibivate pereliikmete ja sõpradega.

ASUS

Uus raamideta nelja-küljeline NanoEdge ekraan hoiab mõõtmed minimaalsena ja seetõttu on VivoBook 15 jalajälg eelkäijast märkimisväärselt väiksem. See võtab laual vähem ruumi, jättes seda rohkem teie jaoks.

Elu on kiire ja vajate sülearvutit, mis ei hoia teid tagasi. VivoBook 15 mõõtmed on kompaktsed ja reisisõbralikud ning tegemist on uskumatult kergekaalulise arvutiga – libistage see kotti ja töötage kõikjal.

ASUS

VivoBook 15 on saadaval erinevates teie stiiliga sobituvates viimistlustes. Valige silmapaistev Transparent Silver või tagasihoidlikum Slate Grey. Tõeliselt trendikas on ka ainulaadne Peacock Blue, mille toon muutub vastavalt vaatenurgale. Tõeliselt silmapaistev valik on aga ere Coral Crush. VivoBook 15 on lisaks saadaval ka Transparent Silveri metallkorpusega.

ASUS

Avage VivoBook 15, et leida terve tööviljakuse ja võimaluste maailm. Täpselt projekteeritud ErgoLifti liigend on ülisujuva topelt-liikumise funktsiooniga, mis hoiab ekraani kindlalt ettenähtud nurga all ja lisab klaviatuurile 2-kraadise nurga ideaalse tippimisasendi jaoks.

Tulevik on teie teha ja VivoBook 15 annab teile selleks igal sammul vajalikud tööriistad. Värskeimate Intel® Core™ protsessorite ja NVIDIA® graafikaga olete ees ootavaks valmis, olgu siis tegemist multitegumtööga, multimeedia redigeerimise või lihtsalt mängimisega. Kahesageduslik Wi-Fi 5 (802.11ac) võimaldab nautida ülikiiret veebikogemust kiirusel kuni 867 Mbps.

ASUS

VivoBook 15 on kahe mäluseadmega tehniline lahendus, mis tagab korraga nii kiired andmed kui ka suure mälumahu. Rakenduste SSD-kettale paigaldamine tagab kiired reaktsiooniajad ja rakenduste kiire avanemise ning suurte failide, näiteks filmide, muusika ja fotoalbumite jaoks, on saadaval HDD. VivoBook 15 kasutab ka Intel Optane™ mälutehnoloogiat, mis tagab veelgi kiirema rakenduste laadimise ja sujuvama multitegumtöö. Sedasi saate nautida mõlema maailma parimat: SSD tasemel jõudlust ja tavapärase kõvaketta suurt mälumahtu.