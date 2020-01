Maailma kõige kompaktsem 14-tolline sülearvuti ja ScreenPad™ 2.0

Loovus. Stiil. Uuenduslikkus. Need omadused iseloomustavad uut ja elegantset sülearvutit ZenBook 14.

Tegemist on ühe maailma väikseima 14-tollise sülearvutiga, millel on uskumatu raamitu NanoEdge ekraan ja revolutsiooniline ScreenPad™ 2.0, mis annab teile vabaduse oma loominguliste võimete avastamiseks.

ZenBook 14 tutvustab ülikaasaskantava disaini uut ajastut, sest tegemist on täiesti uue ülikompaktse ja ülikerge raamiga. Nelja-külgmise NanoEdge ekraaniga ZenBook 14 on 14-tollistest sülearvutitest üks maailma väikseim ja 13% väiksem kui eelmise põlvkonna ZenBook 14 (UX430) – see tähendab, et võite oma loovat nägemust avastada kõikjal!

ASUS

Ekraani pinna maksimeerimiseks on NanoEdge kavandatud väikseima võimaliku füüsilise ruumiga ning õhukesed äärised kõigil neljal küljel teevad pildist immersiivema ja minimeerivad häirivaid tegureid. Lisaks tagab laia vaatenurga tehnoloogia selge pildi ka eriti ekstreemsete vaatenurkade puhul. ZenBook 14 terav, selge ja suure eraldusvõimega ekraan tagab parimad visuaalid ja elavad, täpsed värvid ka laia vaatenurgaga.

ASUS

ZenBooki jaoks on teie mugavus üks prioriteetidest. ZenBooki eksklusiivne ErgoLifti liigend on samm edasi – see tipptasemel inseneritöö on kavandatud eesmärgiga kallutada klaviatuur kõige mugavamasse tippimise asendisse. Kuid see ei ole veel kõik: hoolikalt kalkuleeritud kalle täiustab ka jahutust ja jõudlust.

Alles on ka traditsiooniline ZenBooki stiil: ikooniline Zen-teemaline kedratud metallist viimistlus kaanel ja Royal Blue värvitoonid, luksusliku lisaviimistlusena täiustatud kontrastse Rose Goldi kaunistuspaneeliga klaviatuuri kohal. Elegantse Royal Blue inspiratsiooniks on sügavsinise ookeani kohal tõusev päike – klassikaline aga peen disain.

ASUS

Uus ScreenPad™ 2.0 viib traditsioonilise sülearvuti kogemuse uuele tasemele ja lisab teise interaktiivse puuteekraani, mis pakub täiendavaid võimalusi tööviljakuse suurendamiseks. Intuitiivne nutitelefoni-laadne liides võimaldab lihtsat tegumihaldust ja oma isikliku multitegumtöö töövoo kavandamist. Saadaval on käepärane valik ASUS tööviljakust toetavaid utiliite, sh Quick Key – ühe klahviga automatiseerimine keerukate klaviatuurijadade jaoks ning Handwriting, Number Key ja Office Xpert. Lisaks on saadaval kasulikud kiirkorraldused, mis täiendavad suhtlemist peakuva ja ScreenPadi vahel: näiteks saate käivitada video või vestlusakna või mitmeid teisi rakendusi ScreenPadil, et kasutada saadaolevat lisaruumi kõikjal, ilma peakuval tehtavat tööd katkestamata.

ScreenPad™ 2.0 paigutab nutikalt 5,65-tollisele puuteekraanile rohkelt rakendusi ja võimaldab ScreenPadile kiire juurdepääsu saamiseks ka ise rakendusi lisada. Uus ja optimeeritud ScreenPadi kogemus tagab, et teie lemmikrakendused nagu näiteks Evernote® ja Spotify® töötavad sellel teisel ekraanil viivitamatult ideaalselt, ilma ScreenPadi eriversiooni nõudmata. ASUS teeb tihedat koostööd kolmandatest osapooltest rakenduste arendajatega – muu hulgas on partneriks professionaalse videoredigeerimistarkvara arendaja Corel® – et optimeerida ScreenPadi ülima jõudluse saavutamiseks. Valmistuge ScreenPadi revolutsiooniks!

ASUS

Teie loovuse toetamiseks kavandatud ZenBook 14 ei too jõudlust suurusele ohvriks. See on loodud andma teile võimsust, mis võimaldab muretut mobiilset töötamist. Värskeimad Intel® Core™ protsessorid, eraldi NVIDIA® graafika ja kindla tippkvaliteediga, võimsad komponendid tähendavad, et ZenBook 14 ei jäta teid kunagi ootama. Sõltumata sellest, kas loote keerukaid dokumente, kaevandate andmeid, redigeerite fotosid või videoid, võimaldab ZenBook teha rohkem ja kiiremini!

ZenBook 14 vastab ülikarmi MIL-STD-810G militaarstandardi nõuetele usaldusväärsuse ja vastupidavuse osas ja on läbinud karmid katsed, muu hulgas ka kasutamisel rasketes tingimustes, suurtel kõrgustel, temperatuuridel ja suure niiskusega keskkonnas. Lisaks on see arvuti läbinud ka ASUS-e ettevõttesisesed katsed, mis on valdkonna standarditest karmimad.