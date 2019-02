Liigu või sure: üksikute töökuulutuste aeg on läbi ja need enam kedagi su juurde tööle ei too

“Loodud on termin “liigu või sure” ja see kehtib tänasel päeval juba ka värbamise kohta,” sõnas CV-Online’i turundusjuht Maris Viires, rõhutades värbamiskommunikatsiooni olulisust.

Möödas on ajad, kui töötajaid sai leida lihtsa kuulutusega mõnes portaalis. Selliste kuulutuste abil võib küll endiselt töötajaid leida, kuid pigem vaid lihtsamate tööde peale ning seegijuures tuleb arvestada pideva kaadrivoolavuse või muude probleemidega, kuna inimesed ei saa aru, millega firma tegeleb, mille eest see seisab või miks seal töötamine lahe ning oluline on.

Osalt on muutustes süüdi noored, kes tahavad midagi teistsugust, nad tahavad teha asju enda moodi ja neile ei sobi vanad mallid, milles mõned ettevõtted siiani kinni on. Viirese sõnul on aga nüüdseks hakanud sulama ka vanad kalad, kes näevad, et asjadega enam endisel kombel jätkata ei saa.

Foto: Pexels.com

Kuidas asjad aga muutuvad?

Firma peab muutuma brändiks

Üks kõige olulisemaid muutusi värbamiskommunikatsiooni valdkonnas on Viirese sõnul see, et värbamine on muutumas turunduseks. Kui varem oli turundus turundus ja värbamine värbamine, siis nüüd hakatakse neid kahte omavahel siduma.

Firmad on aegade algusest saadik endale reklaami teinud, et keegi nende kaupa ostaks või nende teenuseid tarbiks. Mida aga pole tehtud, on inimestele rääkimine, miks peaks keegi nende juures töötada tahtma. Tore on küll rääkida krõpsufirma heast uuest maitsest, aga miks peaks inimene tahtma aidata neid heamaitselisi krõpse teha?

Kuniks seda selgelt ei väljendata, jäävad asjad ebaselgeks. Seega ongi tänapäeval oluline näidata töökohta laiemalt. “Sa ei saa näidata töökohta kui paika, kus sa üheksast-viieni istud, vaid see peab näima kohana, kus on tore olla, kus tehakse midagi suurt ja kus töötaja tegevusel on ka mingi mõju,” selgitas Viires.

Asjad liiguvad paremuse poole

Mitmed firmad on sellest nüüdseks ka hästi aru saanud ning positiivse näitena sellest vallast toob Viires välja Swedbanki, kelle viimane “Tule nagu oled” kampaania seob meisterlikult kokku turunduse ja värbamise.

Viires selgitas, et ühelt küljelt on tegu firma enda turundusega ehk räägitakse ettevõttest ja näidatakse seda soovitud kontekstis. Samas on sinna oskuslikult sisse põimitud ka firma väärtuste, kollektiivi ja võimaluste tutvustamine, mis näitab potentsiaalsele tööotsijale selgelt, mis sorti firmaga tegu on, kellega koos tööle hakatakse ning kuidas asjad tegelikult käivad.

Swedbank pälvis 2018 aasta parima värbamisturunduse tiitli kampaaniaga “Tule nagu oled!” Pildil karjäärikeskuse juht Grete Kotkas (vasakul) projektijuht Polina Lapõševa (paremal).

arnaselt Swedbankile on turundust ja värbamist kokku sidumas ka G4S ja Rimi, loomulikult ka IT-firmad, kus töötajaid ilma aktiivse kampaaniata enam leida ei saagi.

“Inimesel peab tekkima firmaga mingi side ja firma värbamisel peab olema nägu. Tuleb mõelda, milline inimene sinu organisatsioon oleks, mille poolest see eristub ja miks peaks keegi tahtma sinna tööle tulla,” selgitas Viires.

Enam ei nokitseta üksi

Kuigi tööandja brändi loomise vajadusest saadakse aru, siis tihtilugu nokitsevad firmad selle protsessi kallal üksi ning pigem ei julgeta või ei taheta abi küsida professionaalidelt. Vaikselt on see trend aga muutumas.

Foto: Pexels.com

“90% firmadest ei julge abi küsida või uurida, kuidas saaks näiteks meie neid sel teekonnal aidata,” sõnas Viires, kuid märkis, et vaikselt hakkab see trend muutuma ning firmad mõistavad, et värbamisturundus on omaette kunst ning kui seda õigesti teha, võib kasu olla üüratu: võib-olla täna, kui keegi uut tööd on otsimas, võib-olla homme, kui mõni igapäevane tööotsija, kes harilikult ei kandideeri, leiab sinu juurest meeldiva pakkumise ning suudab siduda selle positiivse kuvandiga ettevõttest kui töökohast.

Üks on aga selge: nii, kuis asjad käisid 20 aastat tagasi, ei jätku need enam tulevatel aastatel.

