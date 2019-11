Lennundus nõuab läbilöömiseks iseloomu ja kirge

Tallinna lennujaama suletud alal tegutseb Eesti firma, mis on tõusnud lennunduses maailmatasemel tegijaks. Lennukite täishooldusega tegeleva ​Magnetic MRO spetsialistide terava pilgu all kontrollitakse üle ja hooldatakse kümnete rahvusvaheliste lennufirmade õhusõidukeid. Selline edu saab sündida ainult oma töösse kirega suhtuvate töötajate toel, teab ettevõtte värbamise ja tööandja brändingu spetsialist Kerstin Kiigemaa.

Kerstini sõnul toimub Magnetic MRO-s uute töötajate leidmine teistest ettevõtetest erinevalt. „Lennutööstuses on inimese iseloom määrava tähtsusega! Eesti kui väikese riigi tööturul ei liigu just palju kogemusega lennundusspetsialiste. Kuna me võtame aega, et igasse oma töötajasse investeerida ja ta põhjalikult välja koolitada, siis otsime just neid inimesi, kellel on huvi ja kirg meie ala vastu ning kes on valmis meiega pikemaks jääma,” räägib Kerstin.

Vastutust ei tasu karta

Kerstin leiab, et selles valdkonnas tulevad kasuks proaktiivsus ning soov õppida ja areneda. „Lennundus on peatumatult toimiv tööstus ning globaalse ettevõttena on ​Magnetic MRO pidevas arenemises ja kasvamises. See tähendab, et meie inimesed peavad tihti kohanema uute olukordadega. Sellises kasvuvoolus toime tulemiseks on abi sellest, kui näha iga olukorda kasuliku kogemuse ja õppimisvõimalusena,” kommenteerib ta.

Uute inimeste leidmine on lennunduses väljakutseks eelkõige kahel üllataval põhjusel. „Esiteks, paljud pelgavad selle tööga kaasnevat vastutust – meie hooldatud õhusõidukid transpordivad ju iga päev kümneid tuhandeid inimesi. Teiseks on meie koolitusperiood võrdlemisi pikk – tihti ei jõuta edu saabumist ära oodata,” selgitab Kerstin.

„Kumbki hirm ei ole põhjendatud. Me koolitame iga oma töötajat põhjalikult ning anname järk-järgult just nii palju vastutust, kui inimene suudab ja tahab kanda. Ning tasub teada, et vajalike teadmiste ja oskuste omandamine võtab küll aega, aga tasub kuhjaga ära. Põhjaliku ettevalmistusega on lennunduses võimalik vallutada järjest kõrgemaid tippe!” on Kerstin kindel.

Kuidas teha esimene samm?

Kerstini sõnul ei ole varasema kogemuse puudumine ettevõttesse tööle kandideerimisel takistuseks. „Intervjuule kutsume ka neid kandidaate, kes ei ole varem lennundussektoris töötanud. Sellisel juhul soovitame kandidaatidel teha enne pisut uurimistööd: tutvuda meie ettevõttega ja mõelda kindlasti läbi, millisel ametipostil on soov töötada. Meil on palju osakondi ja tütarettevõtteid, seetõttu ka väga erinevaid ametikohti, ​kuhu kandideerida​: IT-, personali-, logistikaosakond,” räägib Kerstin.

„Teine soovitus: CV võiks olla lihtne ja mõjuv. Me saame iga päev mitmeid taotlusi, seetõttu aitab silma paista, kui olla otsekohene ning teada, kes sa oled ning millised on su kogemused, oskused ja omadused,” soovitab Kerstin.

Milline on tööpäev tipp-lennundusfirmas?

„Enda kogemuse põhjal saan öelda, et tavalisi päevi ei ole! Seda, milliseks mu päev võib kujuneda, saan ette näha vaid siis, kui olen selle kohtumisi täis broneerinud. Meil muutuvad olukorrad pidevalt ning tuleb tihti ümber lülituda ja valida erinevate prioriteetsete teemade vahel. Kõige meeldivam osa päevast on aga loomulikult see, kui saan teha mõnele toredale inimesele pakkumise meile tööle asuda!” räägib Kerstin.

„Mulle väga meeldib, et tänu oma ametile on mul võimalus teha koostööd kõikide ​Magnetic MRO ​osakondadega. Tööintervjuude ajal tutvustavad osakondade juhid kandidaatidele oma meeskonda ja igapäevaseid ülesandeid. See on ka minu jaoks õppimise koht, tänu millele olen saanud ulatuslikud teadmised meie ettevõttest ja tööstusest laiemalt,” lisab ta.

Kerstin hindab kõrgelt oma kolleegide pühendumust. „Meenub üks õhtu minu esimesel ametikuul. Kaua kestnud projekt hakkas lõppema ja valmistusime ühte lennukit tagasi Saksamaale saatma. Lennuk saadeti ära natuke enne keskööd ja ma läksin tööle kella 11 ajal õhtul, et sündmust ka oma silmaga näha. Kohale olid tulnud paljud kolleegid eri osakondadest – lihtsalt selleks, et lennukile lehvitada ja see teele saata. Sel hetkel mõistsin, et olen õiges kohas,” ütleb ta.

