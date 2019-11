Lennukite „närvisüsteemi“ hoiab korras Eesti ettevõtte ekspert

Tallinna lennujaama suletud alal tegutseb Eesti firma, mis on tõusnud lennunduses maailmatasemel tegijaks. Mitmete rahvusvaheliste ettevõtete õhusõidukid lendavad siinsete ekspertide juurde regulaarset hooldust saama. Lennukihooldusfirma ​Magnetic MRO ​tehnik-avioonik Veronika Kornilova on noor Läti naine, keda võib nimetada ka lennukite närvisüsteemi arstiks, sest ta hooldab lennukite elektroonikat.

Veronikas tärkas huvi lennukite vastu juba väikese tüdrukuna. „Mäletan, et lapsena imestasin tihti selle üle, kuidas lennukid lendavad. See mõjutas ilmselt kõiki minu valikuid õpingute ja karjääri osas!“ räägib Veronika. Otsus tulla tööle Eestisse ​Magnetic MRO-​sse tuli kergesti.

„Kuna Magnetic MRO on parim lennukite hooldusettevõte Baltimaades, oli lihtne valikut teha. Hea on ka see, et Eesti on Lätile väga lähedal, mis võimaldab mul oma pere ja sõpradega tihedalt kontakti hoida,“ lisab ta.

Millega tegeleb avioonika?

„Minu ülesannete nimekiri on väga pikk! Näiteks testin ma hoolduses olevate lennukite kõiki süsteeme, muudan ja parandan lennuki elektrijuhtmeid, kaitsen pistikuid, värskendan tarkvara, kontrollin lennujuhtimissüsteemi näitusid ja palju muud,“ loetleb Veronika.

„Tegelikult võib öelda, et kõik, mis on kuidagi seotud elektriga, on minu vastutusel. Nii lennuki navigatsiooni-, kommunikatsiooni- ja juhtimissüsteemid kui ka erinevad lisaseadmed, näiteks tulejuhtimissüsteemid,“ kirjeldab Veronika oma tööd.

Naised ja lennundus

Veronika meelest võiks lennunduses rohkem naisi olla. „Naistel on oskusi ja mõtteid, mida meestel ei ole – me näeme probleeme teisest perspektiivist, mis aitab vahel juba iseenesest lahenduse leidmisel edasi. Mõnikord on naistel seda tööd kergem teha ka seetõttu, et mahume kitsastes oludes lihtsamini vajalike juhtmeteni. Samas usun, et teatud osa avioonikast on pigem meeste pärusmaa, sest see eriala võib olla nii füüsiliselt kui ka psühholoogiliselt võrdlemisi raske,“ ütleb Veronika.

Kui tähendus- ja vastutusrikas töö huvi pakub, siis avioonikat saab õppida Riia tehnilises ülikoolis (RTU) ja Eesti lennuakadeemias. „Ma soovitan seda eriala kõigile, kellele pakub huvi lennuki sisemus ning kes tahavad teha tähtsat ​tööd​, millel on suur roll lennuohutuse parandamisel. See on väga huvitav ja eduelamusi pakkuv, aga kindlasti ka vastutusrikas amet,“ arvab Veronika.

