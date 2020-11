Leedu restoranide ja hotellide ustel on uus koroonaviirusest ajendatud märk turistidele

„Soovime teavitada oma Eesti sõpru, et Leedu hotellid ja restoranid rakendavad kõiki turvameetmed ja ootavad teid. Kui näete uksel seda uut märki, võite olla kindlad, et siin on turvaline,“ ütles Leedu hotellide ja restoranide liidu (LVRA) president Evalda Šiškauskienė liidu esitletava uue märgi „Safe and Clean“ kohta. See uudis on eriti aktuaalne ka eestlastele, kes külastavad Leedut üha enam.

Eestist saabuvad turistid võivad ohutu ja puhta külalislahkuse märki „Safe and Clean“ otsida juba hotellide ja restoranide ustelt kogu Leedus. See muutub justkui teejuhiks külalistele, kes otsivad koroonaviiruse leviku ajal maksimaalset turvalisust. Märk annab tunnistust kõrgeimate turvanõuete kohaldamisest asutuste paljusid valdkondi hõlmavates üksustes majutusest, toitlustusest, spaa‑/spordialadest või konverentsisaalidest lastealade ja ühisruumideni, erilist tähelepanu pööratakse töökohtade hooldusele ja personali koolitusele.

„Selle märgiga soovitakse külalistele öelda: minge hotellidesse, restoranidesse – need on ohutud ja puhtad. See äri on spetsiifiline: külalised tulevad hotelli või restorani nagu koju, seega on turvalisus kõigi jaoks väga oluline. Pärast teiste asutustega konsulteerimist püüame kasutada seda märki ka sellistel veebisaitidel nagu Booking.com ja TripAdvisor sõnumiga, et Leedu hotellid ja restoranid on ohutud,“ ütles LVRA president E. Šiškauskienė.

Lätlased on turismikolmnurgas

Liidu juhi sõnul armastavad nii meie naabrid lätlased kui ka eestlased Leedut väga ning ka leedulased reisivad nii Eestisse kui ka Lätisse, seega toimub turism aktiivselt mõlemapoolselt. Eesti turistide arv Leedus kasvab igal aastal ning sel aastal olid eestlased koroonaviiruse tõttu välisturistide seas arvukuse poolest seitsmendad.

„Eestlaste külastuste arv Leedus on sel aastal järsult kasvanud, sest väljakujunenud olukorra tõttu on riikide ligipääsetavus vähenenud, aga Leedusse pääseb kergesti ja see ei asu Eestist ka väga kaugel. Siia on võimalik tulla oma autoga ohutult 7–8 tunniga ja riigis ringi reisida. Soovime teatada oma külalistele Eestist, et Leedu hotellid ja restoranid rakendavad kõiki turvameetmed ja ootavad teid,“ ütles LVRA president.

Riikliku turismiedendusagentuuri Keliauk Lietuvoje (Reisi Leedus) korraldatud küsitluses osales juulis-augustis üle 700 turisti Eestist ja Lätist. Mõlema riigi elanikud valisid sel hooajal tavaliselt lühikesed reisid. 18% küsitletutest läks Leetu nädalavahetuseks ning 44% 2–3 päevaks.

Sel suvel motiveeris Balti riikide elanikke Leedusse tulema soov õppida tundma kohalikku kultuuri, maitsta rahvusroogasid ja -jooke ning uurida Leedu loodust. On märgatud, et alates eelmisest aastast on kasvanud huvi Leedu köögi vastu. Reisi ajal väisasid külalised meeleldi kohalikke restorane (81% küsitletutest) ja maitsesid kohalikke roogasid (62%).

Leedu jättis Eestist ja Lätist tulnud reisijatele hea üldmulje, mis on isegi veidi paranenud. Kaheksa reisijat kümnest ütlesid, et nad tahaksid siia tagasi tulla ja soovitaksid seda teistelegi.

Peensusteni läbi mõeldud

LVRA on välja töötanud spetsiaalse kirjelduse, milles on sätestatud nõuded, millele Leedu hotellid ja restoranid peavad märgi „Safe and Clean“ saamiseks vastama. Sadu liikmeid ühendav liit hindab hoolikalt igat punkti ja presidendi sõnul antakse märki välja väga vastutustundlikult. Samuti peavad asutused allkirjastama deklaratsiooni, mille kohaselt kohustuvad nad järgima äärmiselt rangeid nõudeid.

Neid nõudeid on palju rohkem, kui tervishoiuasutused nõuavad, sealhulgas kohustus menüüd, brošüürid või külastajamemod kiletada ja pärast iga külalist desinfitseerida (sellise võimaluse puudumisel tuleb need asendada ühekordsete vahenditega). Soovitatakse tubades vaipu ja matte mitte kasutada ning on ka muid soovitusi.

„LVRA eesmärk ei ole märgi levitamine reklaamimiseks. Meie püüdlus on, et majutus- ja toitlustusäri oleks ohutu ja valmis vastutustundlikult vastu võtma külalisi nii välisriikidest kui ka Leedust,“ ütles E. Šiškauskienė.

Uus märk rõõmustas ka Leedu hotellijuhte

„On palju põhjusi, miks see märk on meile kasulik – kõigepealt oleme saanud lisateavet selle kohta, kuidas tagada turvalisus. Mõnedele detailidele, nagu brošüüride kiletamine ja desinfitseerimine, polnud me isegi mõelnud. Kõike seda tehakse klientide ohutuse nimel, sest on inimesi, kes näevad hotelle infektsiooniallikana ja kardavad väga. Selle tunnustatud märgi pälvimine on oluline argument selliste inimeste kõhkluste kõrvaldamisel,“ ütles Panevėžysi neljatärnihotelli Romantic juht Dovilė Šipelienė.

„Selline märk ei näe välja hotelli enda leiutatuna ja toimib nagu hotellitärnide arv. Külaline mõistab märki nähes, et hotell ei ole seda ise välja mõelnud ja eeldab, et hotell on sertifitseeritud ja läbinud hindamise. See on omamoodi garantii, et asutus on tõesti ohutu,“ ütles Birštonase hotelli Royal Spa juht Rimantas Šimkevičius.

Leedu hotellide ja restoranide liidu ideed rahastab teadus-, innovatsiooni- ja tehnoloogiaagentuur MITA vastavalt majutus- ja toitlustusäri märgi „Safe and Clean“ loomise ja rakendamise projektile. See hõlmab ka turismisektori juhtide ja töötajate innovatiivkoolitusi.