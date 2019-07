Leedu kõva juustu Džiugas hindab kogu maailm

Leedu kõval juustul Džiugas on nüüd kaitstud geograafilise tähise kvaliteedimärk. Tegemist on väga olulise sõnumiga ostjatele. Selline kvaliteedimärk tagab, et nad on valinud erilise, ainult teatud piirkonnas toodetava juustu.

Kaitstud geograafiline tähis on kvaliteedimärk, mis trükitakse ainult väga eriliste toodete või jookide etikettidele. Tähis edastab tarbijale, et see, mida ta ostab, on eriline, omapärane ja kvaliteetne toode, mida valmistatakse vaid teatud geograafilises piirkonnas.

On saanud hinnangu

Džiugas on ainuke kõva Leedu juust, millele Euroopa Komisjon on andnud kaitstud geograafilise tähise kvaliteedimärgi. Sel moel tähistatud toiduained on kaitstud kopeerimise eest ja samas tagatakse, et nende päritolu on kindel.

Sellise olulise tunnustuse on Džiugasele võitnud pikaaegne juustumeistrite kogemus, mida on kogutud aastast 1924, samuti žemaitide hõimu päritolu, suurepärane maitse ja loomulikult ka toote juurde kuuluv legend.



Kvaliteedimärki taotles ettevõte Žemaitijos pienas rohkem kui viis aastat. Selle protsessi ajal pidi jagama palju teavet, põhjendama oma väiteid ja esitama tõendeid. Keeruliseks tegi selle ka asjaolu, et kvaliteedimärgi omistamise üle ei otsusta kohalikud ametid, vaid Euroopa Liidu institutsioonid Brüsselis.

Seega tuli ettevõttel kokku koguda ja esitada Euroopa Komisjoni registrile hulk ajaloolisi andmeid ning asutamisdokumente. Tuli tõestada, et piirkonnas hoitakse ja antakse põlvest põlve edasi juustu valmistamise traditsioone. Kõva juustu valmistab juba neljas tehnoloogide põlvkond.

Iga piima- või teiste toiduainete tootja võib märki taotleda, kuid kaugeltki kõigil ei õnnestu seda saada. Tuleb tõestada, et toode on ainulaadne ja et sellel on oma ajalugu, tootmismeetodid, kogemus, piirkondlikkus ja muud olulised omadused.

Kõige olulisem on suvine piim

Varsti täitub sada aastat sellest, kui Leedus Telšiai linnas asuv ettevõte Žemaitijos pienas hakkas tootma piimatooteid, mille parimad hindajad on aeg ja ostjad. Just pikaaegne kogemus, traditsioonid ja moodsate tehnoloogiate kasutamine võimaldas luua sellise juustu, mis on saanud Telšiai linna mütoloogilise asutaja hiiglase Džiugase nime.

Džiugase juustu valmistatakse vaid rohumaal karjatatud lehmade piimast, mis on saadud kevadest suve lõpuni. Selline piim on väga kvaliteetne, annab juustule küpse suvise aroomi ja õrna maitse. Juust sisaldab vaid nelja komponenti: piima, juuretist, mitteloomset päritolu fermente ja soola.

Ühe 4-kilose küpse juustukera tootmiseks on vaja umbes 60 liitrit piima. Džiugase värv on naturaalne. Lehmad lastakse rohumaale mais ja juust, mis valmistatakse sel ajal lüpstud piimast, on helekollane, augustis aga tumedam kollane.

Džiugase väärtuse ja ainulaadse maitse loojateks olevad juustutootmise tehnoloogid on kolmest rahvusest: leedulased, kes töötavad ettevõttes Žemaitijos pienas, itaallased ja ameeriklased.

Džiugase suhe geograafilise asukohaga on põhjendatud toote hea mainega, mis põhineb kohalike meistrite kõva juustu tootmise ja laagerdamise kogemusel. Juustu toodetakse Leedus Telšiai linna omavalitsuses, kus asub linnamägi, mida nimetatakse Džiugase mäeks.

Džiugast toodab, laagerdab, pakendab ja viib ostjateni üks tootja – Leedus Telšiais aadressil Sedose tänav 35 asuv ettevõtte Žemaitijos pienas. See tagab suurepärase kontrolli kõigi protsesside üle.

Kõige olulisemad omadused

Juust Džiugas ei sisalda laktoosi. See on oluline inimestele, kelle organism seda ei talu.

Juust sobib veganitele, sest selle tootmisel kasutatakse mitteloomset päritolu fermente.

Juust ei sisalda säilitusaineid – tootmisel ei kasutata mingeid lisa- ega värvaineid.

Juust sisaldab palju kaltsiumi ja fosfori – see aitab tagada inimese luude ja hammaste hea seisundi.

Džiugas sisaldab palju bioloogilise väärtusega valke – 100 g tootes on neid lausa 33 mg. Osa neist on lõhustatud vabade aminohapeteni, millest lausa 50% on asendamatud. Tänu sellele omadusele on juustus sisalduvad valgud kergemini ja kiiremini omastatavad. Need on vajalikud paljude funktsioonide jaoks – tegemist on lihaste ehitusmaterjaliga, mis osaleb ka immuunsüsteemi stabiilsuse tagamises. Selline toode tagab inimesele hea enesetunde, olles kiire energiaallikas.

Džiugast laagerdatakse ruumis, kus helisevad vaikselt kuulsa leedu helilooja M. K. Čiurlionise sümfooniad ning muu helilooming. Räägitakse, et seetõttu on juustu maitse ainulaadne ja seda süües tekivad head emotsioonid.



Veel üks oluline hinnang

Praegu toodab ettevõte kaheksa eri laagerdusega juustu: Mild – 12 kuud, Piquant – 18 kuud, Delicate – 24 kuud, Gourmet – 36 kuud, Luxuriuos – 48 kuud, Exclusive – 60 kuud, Special Aged – 100 kuud ja Extra Aged – 120 kuud.

Džiugas on ainuke Leedu juust, mis on võitnud lausa 58 rahvusvahelist auhinda.

Kõige olulisem sel aastal saadud auhind on kuldmedal, mis anti 100 kuud ehk 8 aastat laagerdatud juustule Special Aged.



Selle auhinna sai juust 3. juunil näitus-konkursil Premio Roma, mis toimus juustumeistrite sünnikohas Itaalias. Seal esitleti 123 toodet, millest enamik olid Itaalia juustud, välisriike esindasid vaid Hispaania ja Leedu ettevõttega Žemaitijos pienas. Leedu juustumeistrid Telšiaist tegid komisjonile ja külastajatele erilise üllatuse – juustu, mida pole ei itaallastel ega teistel rahvastel kogu maailmas.

Džiugas – aeg maitsta, aeg hinnata!