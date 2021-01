Laps kardab hambaarsti nagu tuld? Või sina ise? Sakala Hambaravi uus teenus aitab hirmuga toime tulla

Hambaravi põhjustab nii mõnelegi inimesele suurt ärevust ja hirmu. Seda peamiselt laste seas, aga on täiskasvanuidki, kes parema meelega hambaarsti ei külastaks. Kellel korrutab hirm pidevalt kuklas, et mis oleks, kui lükkaks kontrolli veel õige pisut edasi. Kes püüab isegi tekkinud hambavalu viimase hetkeni alla suruda – peaasi et ei peaks ainult arstile minema. Sellise meeletu hirmuga aitab toime tulla naerugaasi sedatsioon.

Kuigi naerugaas on paljudes riikides klassikaline hambaravis kasutatav tuimasti, ei ole teenus Eestis levinud. Nüüd on see aga võimalik Sakala Hambaravis.

Naerugaas ehk dilämmastikoksiid (N 2 O) on värvitu ning kergelt magusa lõhna ja maitsega gaas, mis koos hapnikuga sisse hingates toimib tuimasti ning valuvaigistina, põhjustades eufooriat, lõõgastust ja heaolutunnet. Selle kasutamisel hambaravis on pikk ajalugu. Esimest korda kasutas naerugaasi Horace Wells juba 1844. aastal. Sellest ajast alates on see mitmetes riikides klassikaline hambaravi tuimasti. Rahvakeelse nimetuse „naerugaas“ sai see omaduse pärast tekitada kerget eufooriat.

Kellele on naerugaasiga hambaravi sobilik?

Naerugaasiga sedatsioon on mõeldud ennekõike lastele, aga ka täiskasvanutele, kellele hambaravi ärevust ja hirmu tekitab, kuid kes on siiski koostöövõimelised. Eelistatult kasutatakse seda üle viieaastastel lastel. Naerugaasi manustatakse õiges vahekorras hapnikuga segatuna spetsiaalse ninale asetatava maski kaudu. Seda kõike anestesioloogi valve all. Patsiendil tekib kerge, soe ja lõõgastunud tunne ning hambaravi on talle oluliselt meeldivam.

Protseduur ei sobi raske vaimse või füüsilise puudega patsiendile, kellega ei ole võimalik piisavat koostööd saavutada. Kuna protseduuri ajal peab hingama läbi nina, ei sobi see ka patsientidele, kellel on ninahingamistakistus. Eelnevatel juhtudel – samuti juhul, kui laps ei ole koostööaldis või vajatakse mahukamat hambaravi – soovitame teha hambaravi üldnarkoosis. Täiskasvanutele, kellel on mureks hirm hambaravi ees, soovitame sedatsiooni veeni kaudu manustatavate ravimitega. Ka seda teenust pakub Sakala Hambaravi.

Kuigi professionaalse kasutamise korral peetakse naerugaasiga sedatsiooni ohutuks, kaasnevad sellega – nagu iga meditsiinilise protseduuriga – teatud ohud. Võimalikud tüsistused on iiveldus ja oksendamine, mõnikord rahutus või liiga sügav sedatsioon. Üliharva võib tekkida hapnikupuudus või hingamisteede sulgus. Sakala hambakliinikus on kõik tänapäevased võimalused tüsistuste ennetamiseks ja vajadusel raviks.

Miks naerugaasi kasutus juba varem Eesti hambaravisse levinud ei ole?

Praegu ei luba õigusaktid naerugaasiga sedatsiooni teha anestesioloogi osaluseta, kuid tavapäraselt anestesioloogid hambaravikliinikutes igapäevaselt ei tööta. Teenindamaks inimesi, kellel on hirm või võimetus hambaarstiga koostööd teha, on Sakala Hambaravis anestesioloog juba eelnevalt üldnarkoosi pakkumiseks abiks olnud ja nõnda on asutuses võimekus uut protseduuri läbi viia. Lisaks vajab naerugaasiga sedatsiooni tegemine hambaarstidele eraldi väljaõpet, mida Eestis praegu ei pakuta. Sakala hambakliiniku töötajad käisid protseduuri õppimas Horvaatias.

Naerugaas on üldanesteesiale ohutum alternatiiv

Naerugaasiga sedatsiooni saab olemuselt üldnarkoosist veidi turvalisemaks pidada ja Sakala hambakliiniku tegevjuhi Hendrik Kiige sõnul annab uus teenus arstidele ainulaadse võimaluse pakkuda ohutumalt laste hambaravi.

Kui soovid naerugaasiga sedatsiooni kasutamist, konsulteeri täpsema informatsiooni saamiseks Sakala Hambaravi raviarstidega.