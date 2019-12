Laevaga suusapuhkusele Skandinaavia maalilise looduse rüppe

Talviseks suusareisiks ei pea kulutama hulka puhkusepäevi ja maksma palju raha Euroopa teise otsa sõitmiseks. Kui otsid vaheldust suusapuhkusele rahvarohketes Alpides, tasub pikka nädalavahetust planeerides vaadata palju lähemale.

Rootsist ja Norrast leiab kvaliteetsete radadega korralikud suusakeskused, kus oma tipu vallutamiseks leiavad nii algajad kui ka kogenud suusatajad. Keskused on peresõbralikud ja põnevust on seal nii suurematele kui ka väiksematele pereliikmetele. Avastamist jagub neilegi, kes suuremad mäe- või murdmaasuusatajad ei ole. Aktiivset puhkust nautivad inimesed leiavad seal endale tegevusi matkarajal, mootorsaaniga sõites või hoopis jääronimist proovides.

Suur pluss on ilmagarantii, sest Skandinaavias algab hooaeg lume olemasolul juba novembris ja kestab aprillini. Paljud keskused pakuvad võimalust saada raha tagasi või muuta reisi aega, kui peaks tõesti juhtuma, et lund ei ole. Üldiselt saab aga ilmale kindel olla, mis teeb Skandinaaviast tõsise talve nautijatele ideaalse sihtkoha puhkamiseks.

Meritsi jõuavad suusasõbrad kõige kiiremini Rootsi laevafirma DFDS laevaga, mis väljub Paldiski Põhjasadamast ja sõidab Rootsi Kapellskäri. Sealt saab autoga mõnusalt Skandinaavia suurimate suusakuurortide poole liikuda. Kuna laev väljub Eestist õhtul ja jõuab Rootsi järgmise päeva hommikul, tähendab see, et mägede võlusid jõuab nautima juba sama päeva õhtul. Laevaga saab Kapellskäri ja tagasi sõita Paldiskist seitse korda nädalas ning sõiduki katusele võib julgelt panna ka suusaboksi, sest puuduvad piirangud sõiduki kõrgusele. Vaata lähemalt, milline Rootsi või Norra suusakeskus valida!

Rootsi suurim suusameka Åre sobib nii peredele kui ka after-ski nautijatele

Rootsi suurim ja tuntuim suusakeskus Åre on ideaalne koht suusapuhkuseks nii juba kogenud suusatajale kui ka lastega peredele. Muu hulgas ka maailmameistrivõistlusi võõrustanud keskuses on ligi 100 neljas raskusastmes nõlva, kuhu viib kokku pea poolsada tõstukit. Eraldi suusakeskuses saavad esimesi katsetusi teha algajad või väiksemad pereliikmed.

Peale suusatamise saab Åres proovida lumelauasurfi, jääronimist, koerte- ja mootorsaanisõitu, lumekrossi ning palju teisi talispordi tegevusi. Aastast aastasse täieneb ka sealne lumelauaparkide valik erineva raskusastmete ja atraktsioonidega. Lastele leiab tegevusi näiteks kaevanduskülas või kelgukarussellil. Olgugi et Åres on palju võimalusi lastega peredele, on see parim koht sõpradega suusapuhkuse veetmiseks, sest sealne after-ski on kujunenud Skandinaavia suurimaks. Åre asub Kapellskäri sadamast 642 km ehk veidi vähem kui kaheksatunnise autosõidu kaugusel.

Åre Foto: Dmitriy Karfagenskiy, Unsplash

Tõeliselt peresõbralik Säleni suusakeskus

Suusakeskuse moodustavad neli erinevat suusapiirkonda, kus jagub tegevusi kogu perele. Sälenis on ligi 100 nõlva neljas raskusastmes, pargirada ja lumelauasõidu võimalused. Murdmaasuusatajatele on 200 kilomeetri jagu maalilisi radasid. Rootsi imelist loodust ja lumiseid vaateid saab nautida mootor- või koertesaaniga matkates.

Sälen on tõeliselt peresõbralik sihtkoht. Pärast pikka päeva suusamäel on mõnus lõõgastuda veekeskuses, lustida lastega erinevatel seiklusradadel või minna trollide külla, mis on eriti maagiline õhtupimeduses, kui metsa valgustavad tuhanded tulukesed. Sälen asub Kapellskäri sadamast 456 kilomeetri ehk veidi rohkem kui viie ja poole tunnise autosõidu kaugusel.

Trysil Foto: Carlo Knell, Unsplash

Väiksem ja rahulikum Lofsdaleni suusakeskus

Lofsdaleni suusakeskus on 25 rajaga väiksem, aga see-eest rahulikum keskus, mis pakub taskukohasema hinnaga suusamägesid nii mäe- kui ka murdmaasuusatajatele. Seal võid kindel olla, et liftide juures järjekorras ootama ei pea. Suusamäed ja -rajad asuvad üksteise lähedal ning jalutuskäigu kaugusel ööbimiskohtadest. Pärast suusamäel veedetud päeva saavad pered avastada siseruumides asuvat mängumaad, minna mootorsaaniga sõitma või nautida skybar’is vaateid Norra mägedele. Lofsdalen asub Kapellskäri sadamast 520 kilomeetri ehk pisut rohkem kui kuuetunnise autosõidu kaugusel.

Norra pärl – Trysil

Skandinaavia üks populaarsemaid suusakeskuseid Trysil asub Norras puutumata looduse keskel ja sobib nii algajatele kui ka juba kogenud suusatajatele. Tegemist on Norra ligi 125 suusakeskusest suurimaga, kus suusarajad asuvad mäe kolmel eri küljel. Trysilis kestab hooaeg viis kuud (novembri lõpust aprilli lõpuni) ja suusahuvilistele antakse ka lumegarantii. Seda peetakse Norra mägedest parimaks just peredele. Siin leiavad sobivaid radu ja tegevusi ka lapsed ning vanematele leidub eri raskusastmega radasid. Trysil asub Kapellskäri sadamast 525 kilomeetri ehk kuue ja poole tunnise autosõidu kaugusel.



Trysil Foto: Adobe Stock

Mõnusalt hubane Hafjell

Lillehammeri linna lähedal paiknev Hafjelli suusakeskus on Norra suuruselt kolmas suusameka, mida iseloomustavad pikad rajad ning head lume- ja ilmastikutingimused. Just siin peeti 1994. aasta taliolümpiamängudel mitmeid võistlusi. Kauni looduse keskelt leiab 33 erinevat suusarada, mis sobivad erineva oskusega harrastajatele. Eri tasemega suusatajaid ootab suusakool, kus saab õppida nii mäe- kui ka murdmaasuusatamist või hoopis lumelauasõitu ja seda kas grupis või individuaalselt. Suusakeskus on mõnusalt vaikne ja järjekordades seismist kartma ei pea. Hafjell asub Kapellskäri sadamast 691 km ehk kaheksa ja poole tunnise autosõidu kaugusel.

