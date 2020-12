Laenud kivina kaelas? See nipp võib aidata!

Rahaasjad võivad kergelt puntrasse joosta ning võlgnevuste tekkimisel on tagajärjed tõsised. Sageli on erinevate rahaliste kohustuste, nagu väikelaenude, järelmaksude, liisingute ja krediitkaardivõlgade virvarris mõistlik need kohustused konsolideerida ja refinantseerida, juhendab laenufirma Kreditex.

Mida refinantseerimine õigupoolest tähendab? Lihtsustatult öeldes tähendab see seda, et inimene võtab ühe suurema, mõistliku intressiga laenu, millega katab kõik oma senised väiksemad laenud. Väiksemad, kiired laenud on kõrge intressiga ning nende tagasimaksmisel raskustesse sattudes lisanduvad veelgi suuremad viivised. Samuti on refinantseerides mõistlik senised kallid lühiajalised kohustused ajatada pikema perioodi peale ja muuta seeläbi igakuine tagasimakse väiksemaks.

Eriti tõhus on see juhul, kui inimesel on uue laenu tagatiseks pakkuda mis tahes kinnisvara – korter, maja, suvila või mis tahes sihtotstarbega maa üle Eesti. Sel juhul on võimalik väikelaenud, järelmaksud ja teised sageli väga kulukad võlad asendada ühe ja soodsama hüpoteek- ehk kinnisvara tagatisel laenuga.

Näiteks pakub Kreditex hüpoteeklaenu 70 protsendi ulatuses tagatise turuväärtusest, kusjuures kinnisvara hindamise teeb vajadusel laenuandja ise ning sellele lisakulutusi ei teki. Laenu saab taotleda summas 5 000 – 200 000 eurot ja seda isegi kuni 15 aastaks.

Milliseid laene refinantseerida?

Laenud, mida tasub refinantseerida ja koondada, on reeglina kallimad ehk kõrgema intressiga ja võrdlemisi lühikeseks perioodiks võetud laenud. Selliste kohustuste hulka kuuluvad näiteks kodutehnika ostmiseks võetud järelmaks, kulukas autolaen või -liising, ettenägematute kulutuste tasumiseks võetud kiirlaen või üle pea kasvanud krediitkaardivõlad. Samas on näiteks pangast võetud kodulaenude tagasimakse perioodi reeglina pikem ning laen madalama intressiga ning seda kohustust pole üldiselt mõtet sellisel kujul refinantseerida.

Võtame olukorra, kus inimesel on 4 000 euro suurune väikelaen, mille igakuine makse on 240 eurot, lisaks on tal 1 000-eurose jäägiga kiirlaen kuumaksega 92 eurot ning mööbli soetamiseks võetud 1 500-eurose jäägiga järelmaks, mille kuumakse on 85 eurot. Siis on tema igakuised laenukohustused kokku 417 eurot. Kreditexi hüpoteeklaenu aastane intress algab 10 protsendist sõltuvalt laenaja riskitasemest. Et kõik kolm senist kohustust konsolideerida ja refinantseerida, võtab ta Kreditexist hüpoteeklaenu summas 6 500 eurot viieks aastaks. Ta maksab ära kõik oma senised kohustused ja hakkab tasuma ühte igakuist makset summas 140 eurot.

Laenude korrastamine jätab rohkem raha kätte

Nagu näha, jätab laenude selline ümberkorraldamine tänu väiksematele kuumaksetele iga kuu rohkem raha kätte, aidates ennetada võlgnevuste teket ning laenumaksete hilinemisega seotud viiviseid, intresse ja leppetrahve. Ka tulevikku silmas pidades, näiteks kodulaenu taotledes, on parem, kui on üks laen, mitte mitu erinevat kohustust, eriti kui tegu on kiirlaenudega.

Mitme erineva kohustuse asemel ühe laenu omamine võimaldab saada oma rahaasjad kontrolli alla ning koostada paindliku laenuandja juures enda võimalustele vastav maksegraafik. Kui rahalised kohustused hakkavad üle pea kasvama, soovitab Kreditex igal juhul konsulteerida oma konsultantidega või esitada laenutaotlus kodulehel www.kreditex.ee, millele vastuse saab üldjuhul juba ühe tööpäeva jooksul.

