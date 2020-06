KUULA SAADET | „Soraineni sagedus”: Allar Jõks ei ole kunagi tahtnud olla kuivikust jurist

Advokaadibüroo Sorainen podcast „Soraineni sagedus” võtab oma uusimas saates vaatluse alla Eesti demokraatia olukorra praegusel kriisiajal. Räägitakse ka erakondade rahastamisest ja põhjalikumalt võetakse vaatluse alla vandeadvokaat Allar Jõksi tegemised.

Endine kohtunik, õiguskantsler ja presidendikandidaat Allar Jõks ütleb kohe ära, et ta ei ole tahtnud kunagi olla vaid kuivikust jurist ja et talle on alati meeldinud ka pulli teha. „Ma olen alati tahtnud elada nii ja teha asju nii, et inimesed kas armastavad või vihkavad mind,” nendib Jõks.

Presidendiks kandideeris Jõks enda sõnul samuti selleks, et ei peaks pärast kandideerimist (ja kindlasti pärast valimiste võitmist) end enam ühelegi eestlasele tutvustama. „Mulle meeldib see ütlus, et inimene peab oma elus täpselt nii kaua tööd tegema, et ei peaks end enam kunagi kellelegi tutvustama,” ütleb Jõks.

Erakondade rahastamine

Jõks on läbi oma karjääri – nii õiguskantsleri kui nüüd ka vandeadvokaadina – tundnud muret erakondade rahastamise läbipaistvuse, laiemalt aga kogu demokraatliku protsessi toimimise pärast. „Sealhulgas näiteks võimude lahususe pärast, samuti näiteks selle pärast, kas riigikogusse või kohalikesse volikogudesse valitud inimesed võivad kuuluda riigi või omavalitsuse äriühingute nõukogudesse. Laiemalt olen tundnud muret kogu võimule saamise ja võimul olemise teemade pärast,” lisab Jõks.

Erakondade rahastamise probleemi on Jõksi sõnul väga hea võrrelda spordiga. Kas oma tegevuses võib kasutada dopingut ja musta raha või mitte? „Väga oluline on siin ka asjaolu, kui rangelt ja tugevalt rahastamist kontrollitakse. Peab olema tagatud olukord, kus meil kõigil on võimule pürgimiseks ja võimule saamiseks võrdsed võimalused,” selgitab Jõks.

Jõks lisab, et tema retsept on väga lihtne: toimivat asja ei ole vaja muuta. „Kui aga seda hakatakse tegema, on selle taga alati kindel ja konkreetne põhjus. Kui vaadata seda konkreetset seaduseelnõu (erakondade rahastamise seadus), peab olema pime, kurt ja loll, et mitte aru saada, miks seda konkreetset eelnõu läbi surutakse,” ütleb Jõks.

Jõksi mõtteid demokraatia hetkeolukorrast Eestis, tema presidendiks kandideerimise telgitagustest ja paljust muust kuula juba saatest. Podcast’i „Soraineni sagedus” juhivad büroo enda töötajad Oliver Ämarik ja Mario Sõrm.

