KUULA SAADET | "Lihtsalt rahast": kuidas nutikalt kindlustust valida?

Tänapäeval on võimalik kindlustada kõike. Enim kindlustatakse ikkagi oma kodu, autot või reisi, kuid võimalik on kindlustada ka tervist või lemmiklooma.

Kindlustuse valimisel tuleks tähelepanu pöörata sellele, mida kindlustuslepingu ostmisega kaitsta soovitakse. Kõige sagedasem viga, mida kindlustuse soetamisel tehakse, on ainult hinna ja toote nime järgi otsustamine. Soodsaim ja kõlavaima nimega teenus ei pruugi olla kõige parem.

Tasub võtta aega, et mõelda läbi, mis ootamatud sündmused võivad aset leida – näiteks veetorude leke, tormi tagajärjel puude langemine hoonele või autole, uue ostetud tehnika purunemine. Seejärel tasub vaadata, kas ja mis ulatuses sellised juhtumid kindlustuslepingus kaetud on.

Hea valik on kasutada kindlustusmaakleri abi, kes selgitab välja kliendi vajadused ja riskid ning annab selle alusel soovitused ja põhjendused kindlustuse valimiseks. Maakleri kasutamise suureks eeliseks on, et maakler toob välja võimalused, mida ise ei pruugi üles leida.

Coop Pank on loonud kindlustuse äriliini, et pakkuda oma klientidele terviklikku lahendust. Võttes Coop Pangast laenu või liisingu, on võimalus juurde võtta ka sobiv kindlustus. Klient saab hea ülevaate turul pakutavast ja koos valitakse sobiv lahendus. Coop Kindlustusmaakleri teenust saavad kasutada kõik Eesti inimesed, selleks ei pea olema Coop Panga klient. Pakkumise saad küsida lihtsalt, täites kas auto kaskokindlustuse või kodukindlustuse vormi.

Kui sul juba on kehtiv kindlustus, siis kindlasti tasuks tingimused üle vaadata. Mõelda võiks, mida ja millistel tingimustel kindlustada soovid. Näiteks kodu on võimalik kindlustada kas valitud riski põhimõttel, mis katab tulekahju, vee või vargusega seotud kahjud, või koguriski põhimõttel, mis katab ka muudel põhjustel tekkinud kahju. Kindlasti tasub mõelda lisakatetele, näiteks kindlustada oma kodune vara.

Reisile minnes tasub lisaks reisikindlustusele mõelda lisakindlustuse peale. Olukord maailmas on muutunud ja reisitõrked sagenenud. Lisakaitse korvab kulud, kui reis jääb ära või ilmnevad muud inimesest sõltumatud tegurid.

Kindlustatud peaksid olema need asjad, millest sa kergelt loobuda ei soovi või mis su elukvaliteeti oluliselt mõjutavad.

Kuula saadet Delfi Taskust: