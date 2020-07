KUULA SAADET | „Elustiil”: tervislik Vurtsvasser võitis kohe tarbijate südamed

Palavatel suveilmadel on hea janu kustutada mineraalveega. Põhjuseid selleks on mitmeid. Lisaks karastavale veele saab organism maapõue veest ka looduslikke mineraale: kaaliumi, kaltsiumi, naatriumi, magneesiumi. Nüüd on saadaval ka erinevate mahladega segatud mineraalvesi, mis on leitav Vurtsvasseri nime all.

Värska Vesi müügi- ja turundusjuht Rauno Jõgeva ütles, et Värska Originaali ammutatakse 470. meetri sügavuselt ja seda juba viimased viiskümmend aastat. Mineraalvee tarbimise kasuks räägib see, et sügavalt maapõuest pumbatud vett tarbides saame kasulikke looduslikke mineraale, mida organismil on kerge omastada.

Värska vesi AS aastane veetoodang on muljetavaldavalt suur, 40 miljonit pudelit mineraalvett. Viimase paari aasta jooksul on tootmises tehtud mitmeid suuri investeeringud ja panustatud loodussäästliku pakendi juurutamisesse.

„Sellel aastal võttis Värska esimesena Eestis kasutusele loodussõbraliku plastpudeli, rPET pudeli, kus 20 protsenti materjalist on taaskasutatud plastik. Tulevikus paanime liikuda kuni saja protsendini välja,” avas lähiaastate plaane Jõgeva.

„Eesti on eesrindlik riik, meil korjatakse 90% plastpudelitest pandisüsteemiga kokku ja neist omakorda saabki toota uusi pudeleid,” vastas äriarendusjuht Martin Raismaa küsimusele, kust saadakse ümbertöötlemiseks plasti.

Eelmise aasta sügisest tuldi turule täiesti uue tootega – Vurtsvasser, milles on pooleks õunamahl ja mineraalvesi. „Toote teeb eriti tervislikuks see, et sinna ei ole juurde lisatud säilitusaineid, suhkrut ega värvaineid,” kinnitas Jõgeva. „Kuna me ei tahtnud kasutada säilitusaineid, siis tegime eelnevalt ära proovitootmise ja säilitasime Vurtsvasserit aasta aega ning kontrollisime, et toode ei läheks riknema. Alles seejärel saime tulla tootega välja ning kirjutada aasta säilivust etiketile peale,” lisas Raismaa.

„Mis oli tore üllatus, et Nielsen uuringute firma pärjas meid parima 2019. aasta uudistoote auhinnaga joogikategoorias,” rääkis Jõgeva saadud tunnustusest.

