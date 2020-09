KUULA SAADET | „Elustiil”: millise pildi eest saab tänavu Peetri Pizzas kingituseks pitsa?

Kas sinu pitsaeelistused ühtivad teiste eestlaste omadega? Kas tead, milline koostisaine on Peetri Pizzas alati tasuta? Kas ananass ikkagi käib pitsa peal või mitte?

Nendele ja paljudele teistele pitsat ja pitsasöömist puudutavatele küsimustele saad vastuse uuest „Elustiili” podcast’ist, kus külla on kutsutud Peetri Pizza uus omanik ja tegevjuht Marko Pleiats.



Marko ütleb, et kuigi eestlased eelistavad enamjaolt ananassiga pitsasid, ei ole see kindlasti kõige tähtsam komponent. „Hea pitsa maitse sõltub hoopis tainast, kastmest ja juustust. Taina me teeme ise ja minu teada oleme me ka ainuke pitsakett, kes seda sellisel viisil teeb.” Marko vihjab siinkohal ka salakomponendile tainas, mille järgi tunneks ta Peetri Pizza toodangu isegi pimetestis ära.



Varem lenduri ametit pidand Marko räägib saates, miks oli tema unistus osta ära Peetri Pizza. „Ma pidin neli aastat ust kraapima, et eelmised omanikud minu kasuks otsustaksid.”



Tänavu tähistab pitsakett aga juba oma kolmekümnendat tegutsemisaastat. Sünnipäeva puhul on Markol kuulajatele ka üleskutse, millega kaasa minejaile kingitakse tasuta pitsa. Mida täpselt teha, kuula juba podcast’ist!