KUULA | Saade “Paremad Jutud”: Valimised on juba homme, mida veel on vaja valiku tegemiseks teada?

Riigikogu valimiste põhipäev on homme. 3. märtsil lähevad need inimesed, kes eel- ja e-hääletuse kaudu pole oma valikut teinud valimiskastide juurde, et anda Eestile järgmiseks neljaks aastaks suund kätte. Arutame veelkord saates “Paremad jutud” läbi selle, mida peaks valiku tegemisel teadma.

Igal valimiseelsel ajal väidetakse, et tegemist on kõige olulisemate valimisega, mis siiani on toimunud. Vähestest kordadest tundub, et täna peab see väide ka paika – praegune valitsuskoalitsioon on riigis teinud muutuseid, mille fundamentaalsus maksab meile kätte aastakümnete pärast. Kuid veel on aega seda parandada ning maksusüsteem, aktsiisid ja nii edasi, keerata õigele reele tagasi.

Saate “Paremad jutud” kümnendas ja viimases osas räägime juttu Reformierakonna juhatuse liikme Kristen Michali ja erakonna infojuht Kajar Kasega sellest, kuidas on kampaania Reformierakonnal läinud, mida veel viimasel valimiseelsel päeval tehakse ning keda peaks ikkagi valima. Saatejuht on ajakirjanik Martin Hanson.

Kuula vestlussaate “Paremad Jutud” üheksandat salvestust siit: