KUULA | Saade “Paremad Jutud”: rubriigis “Noored poliitikas” õpetavad noorpoliitik Kristina Šmigun-Vähi ja Andres Sutt, kuidas kampaaniat teha

Poliitika vajab vana kaardiväe kõrvale ka pidevalt uut verd, uusi nimesid, uusi ideid ja uusi hääli. Nende püüdmiseks meelitatakse enda hulka uusi tegijaid. Paljud neist aga liituvad ise, kuna tunnevad nii öelda isamaa kutset.

Täpselt nii otsustasid kandideerida Reformierakonna nimekirjas 2019. aasta märtsis riigikogusse ka suusatamise kahekordne olümpiavõitja ja maailmameister Kristina Šmigun-Vägi ja Eesti Panga endine asepresident, Eestit IMFis esindanud ning Eesti Energia juhatusse kuulunud tipppankur Andres Sutt.

“Pärast sportlaskarjääri lõpetamist sain aru, kui vähe ma teadsin, mis Eestis tegelikult toimub. Olin ju terve senise elu elanud omas mullis ja eesmärkidega. Nüüd olen aga kaheksa aastat elanud muud elu, saanud lapsed, saanud majandushariduse ja usun, et olen valmis oma kogemusega panustama riigi arengusse,” kommenteerib oma otsust Šmigun-Vähi.

Sutt leiab aga, et tema enam kui 10 aastat kogemust välismaal – USAs ja Luksemburgis – tipppankurina töötamist tuleks rakendada nüüd riigi juhtimise ja õigete otsuste ette. Peamiseks mureks ja valdkonnaks, kus Sutt käed tahab külge panna on maksusüsteemi korrastamine ja lahendus meie selgele ülereguleeritusele.

Saate “Paremad jutud” üheksandas osas räägime juttu kahe äärmiselt põneva inimesega, kes on vedamas 2019. aastal oma esimest valimiskampaaniat. Räägime olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi ja Eesti tipppankur Andres Suttiga sellest, miks otsustasid kandideerida, mida on see otsus andnud ja mida ootavad järgmiselt nädalalt. Saatejuht on ajakirjanik Martin Hanson.

Kuula vestlussaate “Paremad Jutud” üheksandat salvestust siit: