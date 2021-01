KUULA | Kosmeetikatoodetest joogamattide ja säilituskarpideni ehk millised ohtlikud ained meid igapäevaselt kodus varitsevad?

Delfi Tasku podcast'i „LUUP” järjekordses saates tutvustas MTÜ Balti Keskkonnafoorum juhatuse liige ja keskkonnaekspert Kai Klein võimalusi, kuidas teadlike valikute abil endale tervislikumat elukeskkonda luua ning ohtlike kemikaalidega kokkupuutumist vähendada.

Ohtlikud ained on meie kodudes kahjuks üldlevinud – eraldi võttes leidub neid küll üliväikestes kogustes, kuid samas väga paljudes asjades, millega igapäevaselt kokku puutume. Väga suur osa kodumajapidamises kasutatavatest toodetest on saanud enda omadused lisatud sünteetilistest ainetest – nii säilivad näiteks kosmeetikatooted kauem tänu säilitusainetele, plastist toidupakendite pehmuse ja sileduse tagavad plastifikaatorid ning elutoa kardinad ei sütti leegiaeglustite tõttu. Reeglina ühendab neid aineid aga ohtlikkus nii inimese tervisele kui ka keskkonnale laiemalt.

Teadaolevalt on paljud nendest ainetest näiteks vähki, allergiaid, viljakusprobleeme ja muid terviseprobleeme põhjustava toimega. Paraku on aga väga harva võimalik öelda, et just üks kosmeetikatoode või mänguasi on teatud haiguse põhjuseks, sest ainete hulk, millega me igapäevaselt kokku puutume, on lihtsalt liiga suur. Siiski on võimalik teadliku käitumisega riske oluliselt vähendada ning kodus ettevõetav suurpuhastus nõuab küll aega ja kannatlikkust, kuid mitte alati suuremaid väljaminekuid. Visalt levinud arvamus, et kõik ökoloogiline on oluliselt kallim, pole siiski alati tõsi.

Saates tutvustati koostöös rahvusvaheliste ekspertidega Interregi projektist NonHazCity2 koostatud juhendit „Vabanege ohtlikest ainetest oma kodus”, mis annab tavalugejale arusaadavas keeles sisukaid teadmisi kodus ohtlike ainetega kokkupuute vältimiseks ning edaspidi tarbekaupu soetades targemate ja tervislikumate valikute tegemiseks.

