Kümneaastase töökogemuse järel noorsootöö üliõpilaseks

Noorsootöö on saatnud mind karjääri mõistes viimased kümme aastat. Alates sellest kui hakkasin juba õpilasena noortepoliitikas kaasa rääkima, kuni avatud noortekeskust arendava ja koordineeriva noorsootööspetsialisti ametikohani välja, siis ülikooli jõudsin ma alles möödunud sügisel. Noorsootöö on põnev, ääretult lai ning väga vastutusrikas valdkond, mis toetab ühes kõige õrnemas eas inimest tema teekonnal kujunemaks teadlikuks, enesekindlaks ja aktiivseks kodanikuks ning eeldab noortega töötavalt spetsialistilt valmisolekut pidevalt muutuvas ühiskonnas õppida ja areneda.

Olles praktikuna üliõpilase kingadesse astunud, olen saanud kinnitust, et noortega töötava spetsialisti kompetentsust ja professionaalsust ning püstitatud eesmärkide edukat saavutamist ei taga pelgalt tugev praktika, vaid selle integreerimine laiapõhjalise teooriaga. Kui võtta aluseks noorsootöötaja kutsestandardi kompetentsusnõuded, siis tunnen, et ehkki mul on seniste kogemuste põhjal juba välja kujunenud teatav oskuste, teadmiste ning hoiakute kogum, on esimene õppeaasta Tartu Ülikooli Narva Kolledži tudengina avanud noorsootöö valdkonna minu jaoks sootuks laiemas võtmes ning aitab mul töö käigus saavutatud pädevusi lihvida ja täiendada, et kujuneda kõrgel tasemel valdkonna arendajaks.

Küllap on õppetöö läinud minu jaoks keskmisest ladusamalt, sest kogemust erinevates noorsootöö valdkondades on üksjagu, kuid olen veendunud, et samavõrd tähtis on õppejõudude inimlik ja vastutulelik suhtumine, mis toetab oluliselt mind täiskasvanud õppijana töö- ja eraelu kõrvalt. Narva kolledži paindlik ja laiapõhjaline õppekava ning loominguliselt üles ehitatud ainekursused on hoidnud minu huvi- ja õhinapõhisust, et sõita kolm korda nädalas 45 kilomeetri kaugusel asuvasse kolledžisse teadmisi ammutama. Olen veendunud, et valmisolek ennast järjepidevalt arendada ning oskus oma aega planeerida ja juhtida on väärtus isiklikus elus, ent samuti kõrgelt hinnatud kompetents tööandja silmis, ja mitte vähem tähtis organisatsiooni tulemusliku toimimise vaatenurgast — seega vajalik oskus, mida järjepanu endas arendada.

Kui töö noortega on juba Sinu kutsumus, ent erialane kõrgharidus jäänud sarnaselt minu kogemusega tagaplaanile, siis julgustan ja innustan asuma avastusretkele Narva kolledžisse, avardades sellega enda võimalusi tulevikus. Sind ootavad õppejõud, kes teevad oma tööd missioonitundega, inspireerivad isikliku eeskuju ning avatud suhtumisega. Et tihti nõuab täiskasvanud õppija rolli astumine suuremat valmisolekut olla kohanemisvõimeline ja ennastjuhtiv, siis usun, et just siin peitub regionaalse kolledži üks suurimaid eeliseid — paindlik õpiprotsess ning personaalne lähenemine igale õppijale.

Lisaks noorsootöö õppekavale soovitan tutvuda veel ka ülejäänud Narva kolledži õppekavadega. Näiteks kas te teadsite, et Narva on üks kolmest kohast Eestis, kus saab progemist ehk siis päris IT õppida ülikooli tasemel! Kui ei, siis kindlasti vaadake Tartu Ülikooli Narva Kolledži Infotehnoloogiste süsteemide arenduse õppekava. Ettevõtluse ja infotehnoloogia huvilistele soovitan aga Ettevõtluse ja digilahenduste õppekavaga tutvuda.

Kohtumiseni Narvas!