Kumb jääb peale – robot või sina?

Millal ja kui pikalt sinu lammas rohtu sööb? Moodne lammas ehk Ambrogio robotniiduk niidab siis, kui sind aias pole. Ühe laadimisega suudab Ambrogio niita kauem ja kiiremini. Robotniiduk töötab siis, kui sina tahad.

Rohkem vaba aeda

Kõigi Ambrogio robotniidukite juures on peamiseks märksõnaks pikk tööaeg ühe laadimisega. See tähendab, et kui sina soovid, on aed sinu päralt (enamik niidukeid käib ühe töötsükli jooksul korduvalt laadimas). Robotniiduki toimetamise saab seadistada varahommikusele või hilisõhtusele ajale. Nii võid päeval aias toimetades mänguasjad ja aiatööriistad murule jätta kartmata, et niidusulane neist üle sõidaks (roboti liikumist piirab eelnevalt paigaldatud traat).

Kas minu aeda leidub sobiv mudel?

Jah, leidub. Itaalia päritolu Ambrogio kaubamärki kandvad robotniidukid on turul olnud juba 19 aastat. Firma tooteportfellist leiad täisautomaatselt toimetavaid mudeleid nii pisikeste koduaedade niitmiseks kui ka suurte, kuni 30 000 m2 suuruste parkide hooldamiseks. Samuti on tooteportfellis kuni 55% kallakuid alistav robot, mis tuleb mängeldes toime künklike aedade niitmisega.

Leia oma aeda sobiv robotniiduk SIIT.

Ambrogio

Mis toimub robotniidukite maailmas?

Viimastel aastatel on robotid muutunud nutikamaks. Nagu muu kodutehnika, ühenduvad ka robotniidukid internetiga. Sellisel moel on niiduki omanikul kodust eemal viibides võimalus nutitelefoni kaudu jälgida niiduki tööd ja teha seadistustes soovi korral muudatusi. Näiteks uutel Ambrogio robotniidukitel on põhivarustuses positsioneerimissüsteem, mis annab teada niiduki konkreetsest asukohast. Niidukil endal aitab GPS niidetavat pinda kaardistada ja töötada süsteemselt, tagades kogu muruplatsi niitmise.

Lisaks robotniidukite nutikusele täiustatakse ka nende veermikuosa, mille eesmärk on tagada ühtlane raskuse jaotumine kõigile ratastele. See on eriti oluline väga hea tulemuse tagamiseks ebatasase pinnaga muruplatside niitmisel. Parima haarduvuse tagamiseks on mitmed Ambrogio mudelid varustatud auto õhkrehvi põhimõttel toimivate pehmete kummiratastega.



Täiesti uue konstruktsiooniga mudel on Ambrogio 4.0, millel on pöördliigendiga alusraam. Ambrogio



Tulevik sinu aias

Uue, Ambrogio 4.0 seeria niiduki juures on mitmeid uuendusi, mis on robotniidukite valdkonnas esmakordne. Näiteks, parema rataste ja maapinna vahelise kontakti saavutamiseks on kasutusele võetud pöördliigendiga raamiosa. Ambrogiol on lahendus ka Eestimaa rohkete sademete järgsele niiskusele – nimelt niiske ilmaga niitmisel kipuvad niitmisjäägid niidutera ümbrusesse kuhjuma.

Uuel 4.0 seeria mudelil on niidutera korpus mulgustatud/perforeeritud, nii et vihmavesi saaks jäägid kenasti maha pesta. Loomulikult on kõigil Ambrogio muruniidukitel vihmasensorid, nii saab peremees ise otsustada, kas vihmaga niita või mitte.

Aga see pole veel kõik. Esimese robotniidukitootjana pakub Ambrogio oma uusimal 4.0 seeria tippmudelil induktsioonlaadimist ehk kontaktivaba laadimist(tagab akude optimaalseima ning kadudeta laadimise).

Ambrogio

Ambrogio uue põlvkonna mururobotid oskavad nüüd arvestada ka lemmikloomade vajadusega oma ruumi järele. Amico on lemmiklooma kaelarihma külge kinnituv kiip, mis suhtleb Ambrogio robotniidukiga ja garanteerib niiduki töötamise lemmikloomast turvalisel kaugusel. Loomale lähenemisel lülitab mururobot niidutera välja. Vaata Amico kiibi kohta animatsiooni SIIT.

Kas paigaldad ja unustad ehk mis teha enne ja pärast hooaega, aga ka hooajal?

Iga robotniiduk vajab hooldust. Kui hooaja kestel seisneb see kord nädalas niiduki kõhu alla piilumises, võimaliku sinna kuhjunud niitmisjäänuste eemaldamises ja terade seisukorra hindamises, siis enne talvekorterisse panekut tuleks masin hoolikalt puhastada, aku täis laadida ning viia sooja ja kuiva hoiukohta.

Stokker pakub võimalust tuua Ambrogio robotniiduk talvekorterisse, kus kõik tööd sinu eest ära tehakse ja kevadel stardivalmis masin sulle tagasi antakse. Lisaks eespool loetletule testime talvehoiustamise käigus kõikide sõlmede toimimist, puhastame kõik seadme liikuvad osad ning uuendame tarkvara. Kel oma niidusulase juures need tööd veel teostamata, siis nüüd, vahetult enne roboti tööle saatmist, on ülim aeg masin volitatud hooldekotta toimetada. Nii võib rahuliku südamega muru kasvamist ootama jääda.

Ambrogio

Robotniidukite spetsialistid leiad üle Eesti paiknevatest 13 Stokkeri keskusest. Leia omale sobiv robotniiduk SIIT või küsi Ambrogio robotniiduki pakkumine Stokkeri esindusest. Meie veebipood on kättesaadav kõikjal 24/7, samuti leiad lähima keskuse või selle kontakttelefoni www.stokker.ee. Ole stardivalmis!