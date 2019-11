Külm sõda rasvavoltidele!

Iga naine teab seda tunnet kui lemmikriided selga ei mahu. Voldikesed punnitavad üle püksivärvli ning suvevorm jäi saavutamata, unistus saledamast kehast tundub kättesaamatu. Keegi meist ei usu, et ilma dieedi ja spordita oleks võimalik kaalust alla võtta. Tänapäevased tehnoloogiad on aga teinud võimalikuks saleneda lokaalselt kõige probleemsematest piirkondadest. Me avaldame teile saladuse, kuidas liigsest rasvast vabaneda.

Krüolipolüüs ehk krüoteraapia on mitteinvasiivne figuuri korrigeerimise meetod, mis viimastel aastatel on kõvasti populaarsust kogunud. Milles peitub siis külmravi edu võti ja milliseid vigu sellega parandada saab?

Kui rasvaimu tundub liiga radikaalne, siis krüoteraapia on imeline ja ohutu võimalus, mis aitab soovitud piirkondades ümbermõõtu vähendada. Krüolipolüüs sobib ideaalselt normaalse kehakaaluga, aga ka kergelt ülekaalulistele inimestele. CoolTechi metoodika võimaldab kujundada peaaegu kogu keha, kaasa arvatud probleemseid piirkondasid.

Protseduuri põhimõte on rasvkoe valikuline mõjutamine külmaga. Ehk siis teie tunnete kõigest kerget tuimust aparaadi CoolTech toimealas. Uuendusliku meetodi aluseks on rasvkoe täpne ja kontrollitud jahutamine, mis toob kaasa rasvarakkude järk-järgulise hävimise.

Krüoteraapia meetodi ohutus baseerub rasvarakkude erilisel külmatundlikkusel. Rasvarakud langevad apoptoosi, mille tagajärjel nad hävivad, seejärel viib lümfiringe nad kahe–kolme kuu jooksul organismist välja. Külmutatakse ainult nahaalust rasvkude, ümbritsevaid kudesid mitte. Kui enamik tulemuslikke kehaprotseduure eeldab inimese enda täiendavat panust tulemuse saavutamiseks sportimise, toitumise ja rohke vee joomise näol, siis külmravi tulemuslikkuse juures need suurt rolli ei mängi.



Eveliis (38): „Ma jään oma tunduvalt lamedamat kõhtu hommikuti peegli ette imetlema!“

„Mingil hetkel sai mulle selgeks, et imesid ei juhtu ja kui ma tahan oma kõhuvoldist lahti saada, tuleb midagi ette võtta, minu vanuses ei ole kaalu kaotamine enam niisama lihtne. Leidsin vipMedicumi lehelt sellise protseduuri ja otsustasin minna tasuta konsultatsiooni. Konsultatsiooni käigus tehti mulle selgeks, et protseduur ei ole absoluutselt valus, küll aga ei ole see ka otseselt mõnus ja nauditav.

70 minutit protseduuri möödus vägagi meeldivalt ja ma ei saanud arugi, et vaakumotsik midagi mu keha küljes toimetaks. Esimesed tunnid peale külmutamist oli kõht täiesti tundetu ja külm, mida aeg edasi, seda rohkem läks kõht paiste ja valulikuks – seda oli mulle ka konsultatsioonis eelnevalt räägitud. Neli kuud hiljem läksin ma uuele protseduurile. Enne ja pärast pilte vaadates oli vahe tõepoolest märgatav. Olgu ka märgitud, et suvised eluviisid ei kipu just kõige tervislikumad olema ning ma ei ole ennast rohkem liigutanud kui varem. Teisest protseduurist on hetkel möödas umbes kuu aega ning ma jään oma tunduvalt lamedamat kõhtu hommikuti peegli ette imetlema. Tulemus on uskumatult hea. Kolmas kord ootab mind ees „sangade“ külmutamine.“

Kõige tüüpilisemad naiste probleempiirkonnad on reied ja kõht, väidetavalt „sulab“ just nendes piirkondadest rasv kõige aeglasemini. Juba ühest protseduurist on abi ning rasvkude väheneb kuni 30% võrra. Teise protseduuri saab teha umbes 45 päeva möödudes, maksimaalselt võib ühte piirkonda teha kolm protseduuri.



Terje Kruus, meedik-kosmeetik: „Meie aparaadiga külmutatud rasvarakud ei tule enam tagasi!“

Kogenud vipMedicumi krüolipolüüsi spetsialist Terje Kruus ütleb, et protseduur aitab just selliste piirkondade puhul, millest trenniga jagu ei saa. „Tulemused on püsivad, kuna külmutatud rasvarakud ei tule tagasi,” ütleb spetsialist ning lisab, et peale mõningase tuimuse või tundlikkuse sellega suuremaid kõrvalmõjusid ei kaasne. „Me kasutame Hispaania firma Cocoon Medicali aparaati, mis võtab rasvapolstri tugevasse vaakumisse ning on seetõttu suuteline rasvkoe temperatuuri viima võimalikult madalale,” selgitab Kruus ning annab ka vastuse, miks just vipMedicumi aparaati on paljud kiidetud. „Paljude teiste krüoaparaatide puhul vaakumit ei teki, vaid kasutatakse külmutatud otsikut, millega naha peal liigutakse. See aga tähendab seda, et vereringe toimib täielikult edasi ja soojendab kude edasi, sellel ajal, kui me seda jahutada üritame.”

Paremate tulemuste saamiseks soovitab spetsialist lisaks lümfitegevust stimuleerivat Endosheres teraapiat. Endospherese teraapia on massaažilaadne protseduur, kus kompressioonvibratsiooni mehhanismiga stimuleeritakse lümfiringlust, ühtlustatakse rasvkude ja parandatakse ka vereringet. See aitab tulemust kiiremini saavutada ning ühtlasi pinguldab ka nahka. Massaaži võib teha ka üks-kaks korda, kuid soovitav on siiski võtta kuuest korrast koosnev kuur. Seda et protseduur on klientide lemmik kinnitab tõsiasi, et ilutoodete võistlusel „Buduaari lemmik“ valiti Endospheres teraapia parimaks ilutooteks.