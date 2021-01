Kuidas valida ja hooldada korduvkasutatavat maski?

Mistahes maski kandmine on parem kui üldse kandmata jätmine. Maskinõue aitab aeglustada koroonaviiruse levikut ja nüüd, kui mitmesuguseid riidest valmistatud maske on saadaval palju, on valikuvõimalus lai – lausa sadu või isegi tuhandeid korduvkasutatavaid maske, mille seast leida sobivaim. Milline neist endale osta ja kuidas (ning kui tihti) maski hooldada?

Terviseameti andmetel on tekstiilist maskid mittemeditsiinilised maskid. Need on kas ise valmistatud või poes (sh e-poes) müüdavad. Amet on soovitanud, et korduvkasutatavat maski võiks kanda terve riskigruppi mittekuuluv inimene, kes ei puutu kokku koroonaviiruse kandja või -haigega.

Esmakaitse.ee eestvedaja Mart Maidessoo kinnitab samuti, et korduvkasutatavad maskid ei ole mõeldud niivõrd maskikandja kaitsmiseks, kuivõrd selleks, et kaitsta inimesi, kellega maskikandja kokku puutub. „Kindlasti on korduvkasutataval maskil mõõdetav efekt aerosoolide filtreerimisel, kuid ühelegi vajalikule standardile need enamasti ei vasta (FFP1, FFP2, FFP3). Siiski, kui seltskonnas on kõigil korduvkasutatav mask ees, on nakatumise tõenäosus tunduvalt väiksem,” kirjeldab Maidessoo.

Kuidas valida korduvkasutatavat maski?

Laia maskide valiku tõttu e-poodides võib praegu olla üsna keerukas otsustada, millist korduvkasutatavat maski osta. Parima näomaski otsimisel tuleb arvestada mitme teguriga – näiteks inimese pea- ja näokujuga, käitumisharjumuste ja kandmise keskkonnaga.

Kõigepealt tulekski uurida, milline on maski filtreerimisvõime, hingavus ja sobivus näokujuga. Kas maskil on mingeid eriomadusi? Näiteks antibakteriaalne kangas? Peale selle olete kindlasti märganud, et erinevaid maskistiile ja -kujusid on palju.

Leidke endale selline, mis liibub tihedalt ümber nina, põskede ja lõua, sest kui maski servad ei ole näo lähedal ja näiteks rääkides nihkuvad, siis liigub õhk läbi maski servade, mitte läbi kanga.

Kõige selle põhjal võib olla pisut keeruline välja selgitada, milline on iga inimese ja olukorra jaoks ideaalseim mask. Siiski on meil mõned soovitused mugavate korduvkasutatavate maskide kohta, mis on korralikult kandes tõhusad.

Antibakteriaalse korduvkasutatava maski kangas sisaldab baktereid hävitavaid hõbedaioone, mis muudab maski eriti turvaliseks. Tegemist on mugava ja hingava maskiga, mis on samal ajal ka nahasõbralik.

Kahekihiline filtritaskuga mask on mugavalt reguleeritavate kõrva-aasadega ja seda saab kasutada koos filtriga või kombinatsioonis kirurgilise maskiga.

Health mask on valmistatud taaskasutatud riidest, piirab aerosoolide levikut ja selle väliskiht sisaldab vetthülgavat OEKO-TEX® materjali. Mask sobib inimesele, kelle jaoks on oluline keskkonnasäästlikkus, kuid samal ajal on tegemist turvalise ja meeldivalt mugava maskiga.



Kuidas hooldada korduvkasutatavat maski?

Korduvkasutatava maski hooldus tähendab tavalist masinpesu vähemalt 60-kraadise veega (see on ka WHO soovitus). Meeles peaks pidama, et mask oleks pärast kandmist ning enne pesumasinasse jõudmist muudest esemetest eraldatud ja asetatud näiteks kilekotti. Seda selleks, et vähendada viirusega kokkupuutumise riske.

Palju oleneb konkreetsest tootest, kuid enamasti peavad korduvkasutatavad maskid füüsiliselt vastu 25–50 pesukorda. Siiski tuleb lähtuda iga maski tootjajuhistest, sest iga pesukorraga kaotab mask osa oma kaitsevõimest. Enamike tootjate korduvkasutatavad maskid on mõeldud circa 15 kasutuskorraks.

„Oluline on kindlasti korduvkasutatavat maski iga päev juhiste põhjal pesta. Mitte mingil juhul ei tohi maski nädal aega taskus hoida ja aeg-ajalt näo ette panna. Lisaks koroonaviiruse ohule tekib selles siis ka muu mikrobioloogiline elu, mis ei ole tervislik,” ütleb Maidessoo.

Niisiis on korduvkasutatava maski pesemine äärmiselt vajalik. Ühekordsete maskide puhul sellele muidugi mõtlema ei pea. „Ühekordset maski kasutad korra, misjärel viskad prügikasti. Ei tohi panna vahepeal tasku ega visata pärast kasutamist maha,” sõnab ta ja lisab, et kui kirurgiline mask kenasti olmeprügisse panna, ei satu see ka loodusesse ja ei tee keskkonnale suuremat kahju.

Miks võiks eelistada just korduvkasutatavaid maske?

Maidessoo sõnul on korduvkasutatava maski eelis ühekordse ees peamiselt rahaline, mõnel juhul on selleks ka mugavus. „Korduvkasutatavast maskist on reeglina (on ka erandeid) lihtsam läbi hingata ja see on valmistatud nahasõbralikust materjalist. Küll aga peab arvestama igapäevase pesuga ja olema sealjuures hoolikas,” sõnab ta ning lisab, et mugavale inimesele sobib ühekordne kirurgiline mask paremini. Lisaks on sellel ka paremad kaitseomadused.

Üldjoontes võib kinnitada, et kõige parem näomask on selline, mis on mugav ja mida kannate meelsasti. Esmakaitse.ee veebipoest leiate nii korduvkasutatavad kui ka ühekordsed maskid, mis on kvaliteetsed ja hea hinnaga.