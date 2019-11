Kuidas valida endale õiged kõrvaklapid?

Kõikidest vidinatest, mis meid igapäevaelus toetavad, on kõrvaklapid kindlasti ühed tähtsamatest. Me jookseme nendega, kanname neid voodisse heites, rongi, lennuki ja bussiga sõites. Mõned hoiavad kõrvaklappe peas isegi magades. Pioneer kõrvaklapid sobivad nii sportimiseks, reisimiseks kui ka lihtsalt nautimiseks.

Siin toome välja küsimused, mida võiksid endalt enne kõrvaklappide soetamist küsida.

1) Kuidas kõrvaklappe kasutama hakkad?

Kas vajad klappe, mis joostes kõrvast välja ei kukuks? Või klappe, mis sind välisest mürast täielikult ära lõikavad? Olenevalt sellest, kuidas kõrvaklappe kasutama hakkad, peaks lähtuma ka valikut tehes.

2) Millist tüüpi kõrvaklappe vajad?

Enne kui mõelda, kas vajad juhtmeta või juhtmega klappe, võiksid välja selgitada, millist tüüpi eelistad. Kõrvaklappe on põhiliselt kolme tüüpi: kõrva katvad või nii-öelda üle kõrva klapid, kõrvasisesed klapid ja sport- või DJ-klapid.

Kõrva katvad või üle kõrva klapid

Suuremad Pioneeri klapid pakuvad mugavust ja väga head helikvaliteeti. Kõrva katvate klappide pehmendus istub kenasti erinevatele kõrvakujudele. Pehmendus jaotab kõrvaklapi raskuse võrdselt, mistõttu on klappe võimalik pikalt kanda, enne kui kõrvad väsivad. Kõrva katvad klapid on enamasti väiksemad ja kergemad kui üle kõrva klapid. Mõlemad variandid pakuvad rikkalikke bassihelisid ning tõetruud kesksagedust, tekitades tunde, et oled kontserdile sattunud.

Kõrvasisesed klapid

Pioneeri kõrvasisesed klapid on kompaktsed ning mõeldud liikvel olles kuulamiseks. Vaatamata väiksele suurusele on neil 9 millimeetrine element, mis tagab madala bassi ning vokaalide tarvis puhta kesksageduse. Kõrvaklapid on loodud paigal püsima ning välist müra blokeerima, tuues heli otse kõrvadesse.

Sportklapid

Sportimise ajal on oluline, et kõrvaklapid korralikult peas püsiksid. Pioneeri sportklapid ongi loodud aktiivset treenimist silmas pidades. Kvaliteetsetest materjalidest valmistatud klapid on mugavad, püsivad paigas ning tagavad hea helikvaliteedi. Väljas joostes või jõusaalis higistades on tähtis, et klapid oleksid ka niiskuskindlad, mistõttu on Pioneeri sportklapid vihma- ja higikindlad.

DJ kõrvaklapid

Need kõrvaklapid on mõeldud professionaalidele. Kuna DJ kõrvaklapid saavad ilmselt kõige rohkem vatti, on need valmistatud eriti vastupidavatest materjalidest ning mõeldud kestma. Süsinikkiust tehtud raam vähendab vibratsiooni ja hoiab eemal välimüra. Klappidele on lisatud metallkate, mis edastab kõrgkvaliteetset heli kõikidel sagedustel.



3) Kas soovid juhtmega või juhtmeta kõrvaklappe?

Sukeldu juhtmevabasse muusikamaailma koos Pioneer kõrvaklappidega, millega saad ühe laadimiskorraga tunde muusikat nautida. Klappidel on ka mikrofon – võta kõne mugavalt juhtnuppudega vastu ning naudi kristallselgelt kõlavat vestlust.