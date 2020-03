Kuidas tänapäevane küttesüsteem raha kokku hoida aitab?

Kellele ei meeldiks asjad, mis aitavad raha ja aega kokku hoida! Või tooted, mis töötavad nii hästi, et sa unustad üldse ära, et nad olemaski on. Üks sellistest asjadest on Vaillanti maasoojuspumba abil töötav küttesüsteem.

Arvad, et sul pole vaja sellest midagi teada? Loe edasi ja me kinnitame sulle, et pärast artikli lõpetamist mõtled hoolega, kas sinu praegune lahendus on ikka selline nagu peaks!

Hea küttesüsteem otsustab ise, millal su maja kütab või jahutab

Vaillanti küttesüsteem õpib sinu maja tundma ja loob selle põhjal sobiva küttegraafiku. Ükskõik, kas väljas särab soe päike või on 30 kraadi külma, sa ei pea ise mitte midagi reguleerima, seda teeb sinu eest küttesüsteem. See mõõdab pidevalt välis- ja sisetemperatuuri ning hoone niiskust. Vastavalt sellele juhib see ruumide kütet, jahutust ja ventilatsiooni.

Vaillanti küttesüsteem oskab raha kokku hoida

Maasoojuspumba juhtautomaatika lubab sisestada elektri päevase ja öise ning lisaenergia (gaas, õli, jm) maksumuse ning leiab seejärel ökonoomseima küttelahenduse. Kõlab lausa uskumatuna, kas pole!

Maasoojuspump ei vaja lisa elektrikütet ja on kahtlemata kõige madalamate kasutuskuludega lahendus üldse. Näiteks maasoojuspumbal Vaillant flexoTherm on aasta keskmine kasutegur põrandaküttega majas SCOP = 5,7. Kui jutt läks nüüd veidi keeruliseks, siis me võime kinnitada – see tulemus on väga hea! Võrreldes elektriküttega 5,7 korda odavam.

Maasoojuspumbaga jahutamisel on kasutegur veel eriti kõrge, sest lihtsalt öeldes salvestatakse soojus, mida suvel ei vajata, maasse ja kasutatakse seda talvel ning vastupidi.

Aktiivjahutussüsteem käib Vaillanti standardlahenduse juurde

Miks see hea on? Neljal põhjusel:

Kui aktiivjahutus on juba standardlahenduses olemas, ei ole vaja lisasüsteeme leiutama hakata. Jahutuselement paigutatakse seina või lakke ja ühendatakse maasoojuspumbaga. Maja fassaadi ja välisilmet ei riku ükski konditsioneer. Naabreid häiriv ventilaatori müra puudub. Soojusenergiat ei lasta tuulde vaid akumuleeritakse maasse.



Vaillanti küttesüsteem aitab hoida sobivat niiskustaset

Tubade liigniiskus on mõnes kodus suur probleem. Hea küttesüsteem oskab reguleerida ka tubade niiskustaset. Liigse niiskuse eemaldamiseks tõstab see ruumi küttevee temperatuuri ning käivitab ventilatsiooniagregaadi maksimaalsele võimsusele. Samuti jälgib maja liigse kuivuse eest, sest ventilatsiooniseade on niiskustagastusega. Tark juhtsüsteem valib ise sobiva režiimi ja teeb vajaliku töö.

Sul on alati kindel tunne, et kõik töötab

Meie kliendina ei pea sa rikete pärast muretsema, sest süsteem annab meile vigadest interneti teel ise märku. Meie piirkonna tehnik saab rikkest kohe teada ja reageerib ise või instrueerib sind telefoni teel. Ka süsteemi uuendused toimuvad interneti teel.

Seina peal oleva juhtpaneeli või äpi abil on endal võimalik kogu süsteemil silma peal hoida ja soovi korral käsitsi midagi muuta.

Kogu sellel toredusel on 2 aastane garantii ja maasoojuspumbal 10-aastane kompressori garantii, aga me võime kinnitada, et garantiijuhtumeid esineb väga harva. Kui seda siiski juhtub, reageerime sellele väga kiiresti.

Võrdle oma küttekulusid meie kalkulaatori abil

Võime öelda, et keskmine pere, kelle majas on 180 m2 köetavat pinda, võidab aastas rohkem kui 2600 eurot (võrreldes elektriküttega). Selle eest saab juba korraliku perereisi!

Asi hakkas sind huvitama, kas pole?

Vaata selle kalkulaatori abil, kui palju saaks sinu pere Vaillanti maasoojuspumpa kasutades kokku hoida.

Võta meiega ühendust www.maasoojus.ee/kontakt/