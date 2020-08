Kuidas muuta internetis ostlemine muretuks naudinguks?

Eesti e-poed on tavaliselt väga heal tasemel. Kui koroonakarantiini ajal ei saanud kaubanduskeskusi külastada, aga asju oli vaja osta, suurenes oluliselt netikaubanduse tähtsus. Eriolukorra lõppedes pole e-poodide populaarsus vähenenud, sest inimesed on aru saanud sellise ostuviisi plussidest. Kahjuks leidub siin komistuskive, mida kõik võib-olla ei märka. Sellest, kuidas vältida netiostlemisel probleeme ja muuta see nauditavaks kogemuseks, räägib Eesti ühe populaarsema e-poe, frog.ee juhataja Andrei Faizullin.

„Eesti e-kaubandus on hästi arenenud, seda isegi paremini kui meie naabritel Lätis ja Leedus,” räägib Eesti ühe populaarsema e-poe, frog.ee juhataja Andrei Faizullin. „Karantiini ajal suurenes meie e-poe käive 80 protsenti ja eriolukorra lõppedes pole see oluliselt vähenenud. See näitab, et inimesed ei pelga internetis ostlemist. Ka paljud esmaostjad said kohe aru sellise ostlemise mugavusest. Siiski jäävad mõned olulised nüansid nii uute kui ka kogenud e-poodide klientide eest varju.”

Andrei Faizullin

E-pood frog.ee on töötanud juba kuus aastat. See on omamoodi online-kaubamaja, kust saab osta tuntud kaubamärkide kaupu. Müügil on nii telefonid, nutikellad, IT- ja kodutehnika, tööriistad, mööbel, droonid, autokaubad, voodipesu, kosmeetika kui ka palju muud. 2016. aastal sai frog.ee Eesti e-kaubanduse liidult usaldusmärgise „Turvaline ostukoht”. 2020. aastal lisandus sellele märgis „Trusted shop”. See on Euroopa usalduse märgis, mida antakse e-poodidele, mis garanteerivad ostjatele nende raha tagastamise.

Frog.ee on Eesti firma, mis alustas küll nullist, kuid selle asutajatel oli eelnev töökogemus e-kaubanduses. See võimaldas algajate vigu vältida ja luua ostukeskkond, mida on turvaline ja mugav kasutada. Firma areng ei seisa paigal, jätkuvalt otsitakse uusi lahendusi ja parimaid hindu. Mitteametlike andmete järgi kuulub frog.ee Eesti e-poodide esiviisikusse.

Turvalisus ennekõike!

Alustuseks mõned punktid, mida ostmiskoha valikul silmas pidada.

• Esimese asjana soovitab Andrei Faizullin vaadata, kui kaua e-pood on tegutsenud. Hea oleks, kui vähemalt 1–2 aastat. Koroonaviiruse harjal on juurde tulnud hulgaliselt uusi e-poode ja võib juhtuda, et uued tegijad ei saa hakkama ning sulgevad uksed. Ostjad jäävad sealjuures ilma nii ettemakstud rahast kui ka kaubast. Hiljutised kurvad näited on reset.ee ja heahind.ee.

• Hea oleks kontrollida, ega e-poe omanikul pole maksuvõlga. Seda saab lihtsalt teha inforegister.ee kodulehel. Kui maksuvõlg on viimase kuu eest, võib tegu olla juhusega, kuid kui see on kogunenud juba pikemat aega, on põhjust olla ettevaatlik.

• Veel on plussiks, kui poel on Eesti e-kaubanduse liidu usaldusmärgis „Turvaline ostukoht”. See annab tunnistust, et pood on läbinud vastava auditi.

• „Kindlasti tutvuge ka ostjate kommentaaridega,“ soovitab frog.ee juhataja. „Tänapäeval on ostjad aktiivsed ja varmad kommenteerima. Neid leiab nii vastavatest Facebooki gruppidest, Google’i otsingu abil kui ka hinnavaatluse foorumitest. Me tähtsustame ostjate aktiivsust ja anname endast parima, et tagada klientide rahulolu. Seetõttu leiab internetist meie kohta palju ostjate tagasisidet ja enamasti on see positiivne.”

• Pole liigne kontrollida, ega antud e-pood pole Tarbijakaitseameti mustas nimekirjas.

• Kaudset teavet valitud e-poe kohta annab ka kodulehel olev poe töötajate nimekiri. Kui pood töötab juba aastaid, aga nimekirjas on ainult paar inimest – sealjuures ilma fotota –, ei ole see hea märk. Edukas ettevõte peaks aja jooksul arenema.

• Oluline on klienditeeninduse kättesaadavus ja kiirus. Ostjal peab olema kiire võimalus täiendavaid küsimusi esitada kas telefoni teel, kodulehe kaudu või poe sotsiaalmeedia lehel. Ja küsimus peab kiiresti vastuse saama.

• Ja lõpuks, ostjal peab olema võimalus kauba eest tasuda ka firma esinduses kauba kättesaamisel. Juba ainuüksi fakt, et internetipoel on lisaks tavaline kauplus või firma esindus, kuhu ostja võib pöörduda, on suureks plussiks. Praeguseks on frog.ee-l kaks esinduskauplust Tallinna kesklinnas aadressidel Vilmsi 41 ja Veerenni 38. Oktoobris avatakse kolmas esindus Lasnamäel aadressil Taevakivi 1 (Lasnamäe Centrumi kõrval). Neis kõigis saab tellitud kaubaga enne maksmist tutvuda. Lähiajal on plaanis avada esindus ka naabrite juures – Riias.

Miks on e-kaubad poes tunduvalt odavamad kui kaubanduskeskuses?





Teisisõnu, kas kaubeldakse ebakvaliteetse (võltsitud) kaubaga? See on üks levinumatest eksiarvamustest. Tegelikult on nii internetikaupluses kui ka kaubanduskeskuses sama kaup.

„Kaubanduskeskuses olevas müügikohas on lisaks poe juurdehindlusele sisse arvestatud ka müügipinna rent, laokulud, töötajate töötasud,” loetleb frog.ee juhataja. „Näiteks suures elektroonikapoes on iga kaubaliigi jaoks oma osakond koos müügikonsultandiga. Seetõttu on neil palju töötajaid. E-poel selliseid kulusid pole ja kauba hind on tunduvalt odavam. Kuid samas võivad e-poe klienditeenindajal puududa põhjalikud teadmised kõikide müügil olevate kaupade tehniliste üksikasjade kohta. Seetõttu soovitamegi kõigepealt interneti vahendusel tutvuda kauba omadustega ja uurida toote kohta kirjutatud hinnanguid. Alles seejärel tuleks sooritada ost odavama hinnaga e-poest!

Frog.ee oskusteave – soodsate hindadega uudiskaupade otsing

Frog.ee teeb koostööd peaaegu 50 hulgilaoga Euroopa eri riikides. Poe müügisüsteem võrdleb pidevalt nende omavahelisi hindu, valides nende hulgast parima hinna, millega kaup ostuhetkel saadaval on.

„Lisaks on meie kodulehel viimasel aastal olnud ka unikaalne võimalus otsida kaupu peale frog.ee Eesti laole ka Euroopa ladudest. Kuna teeme koostööd 50 hulgilaoga Euroopa eri paigus, on kaubavalik tohutu – üle 400 000 nimetuse – ja me ei suuda neid kõiki oma kohalikku kaubavalikusse sisse võtta. Kui klient soovib hankida näiteks äsja müüki tulnud supermoodsat nutikella, peab ta otsingusse sisestama mudeli nimetuse ja pärast seda näeb ta täpselt ära, millisest riigist ta selle osta saab, samuti tarneaja ning kauba hinna. Kui tingimused sobivad, tuleb kodulehe kaudu saata klienditeenindusele päring, mille põhjal koostatakse tema jaoks arve,” räägib frog.ee juhataja. „Sel moel saab hõlpsasti osta uudiskaupa, mille jõudmine Eesti poelettidele võtab veel aega. Just see ongi frog.ee oskusteave – maailmas populaarseks saanud uudiskaupade otsing üle kogu Euroopa.”

Pisut ka köögipoolest

Kui osta kaupa tavapoest, saab selle kohe kätte. „Kui aga teha ost internetis, käivitab see terve sündmuste ahela, mis jääb ostja silmale varjatuks,” jagab oma teadmisi Andrei Faizullin. „Näiteks hangib e-pood oma kaupa Saksamaal olevast hulgilaost. Mitme asja ostu korral võib üks neist olla Saksamaal, teine Prantsusmaal ja kolmas Soomes olevas laos. Muidugi ei osta e-pood ladudest asju ühekaupa, vaid suuremate partiidena, liites erinevate klientide samast laost tehtud ostud ühte partiisse kokku. Tavaliselt kulub selleks üks tööpäev. Seejärel toimetatakse ostetud kaup Eestis olevasse lattu – selleks kulub omakorda aega. Eesti laos jagatakse kohale toodud kaup klienditellimuste vahel laiali ja toimetatakse tellijateni. Need ostjad, kes on soovinud, saavad kauba kulleriga. Teistele saadetakse SMS-teade, et kaubale võib esindusse järele tulla. Tavaliselt kulub kauba tellimisest selle kättesaamiseni kolm päeva.”

Ostjal lisaks õigustele, ka kohustused

Peale õiguste on ostjal ka kohustused. Need on välja toodud ostu-müügilepingus ja sellega nõustudes võtab ostja endale ka vastutuse nende täitmise eest. Õigused ja kohustused on omavahel seotud. Näiteks on kliendil juba aastaid õigus internetis ostetud kaup 14 päeva jooksul müüjale tagastada, kuid ikka esineb sellega seoses hulgaliselt küsimusi. Õigus kaup tagastada tuleneb sellest, et internetist ostes puudub ostjal võimalus kaupa tegelikult näha. Alles seda käega katsudes ja vaadeldes saab tegelikult otsustada kauba otstarbekuse üle. Kuid tagastatud kaup peab olema kasutamata, soovitatavalt originaalpakendis. Ilmsete kasutamisjälgedega kauba puhul on e-poel õigus tagastada vähem kui 100% kauba esialgsest maksumusest.

Andrei Faizullin selgitab: „Selline kaup läheb uuesti müüki, kuid märkega „Tagastatud kaup”, ja hind võib uue kauba omast väiksem olla. Kui pakend on vigastatud, alandab see müügihinda veelgi. Kui kaubal on kasutamisjäljed, saab seda müüa kui kasutatud asja ja ka sellisel juhul on hind uue omast oluliselt väiksem. Frog.ee e-poes on kõik sellekohased märgised kauba kirjelduse juures kohe näha.

14-päevane tagastusõigus kehtib ainult eraisikutele, juriidilised isikud peavad pretensioone esitama kohtu kaudu. Lisaks on toote garantiiaeg eraisikule kaks aastat, juriidilisele isikule aga aasta. Erinevuse aluseks on eeldus, et ettevõtetes kasutatakse asju intensiivsemalt ja nii kuluvad need ka kiiremini.”

Kui kauba toimetab kliendini kuller, on saajal kohustus kulleri juuresolekul kaup üle vaadata. Kui midagi on valesti, tuleb kauba vastuvõtmisest loobuda ja kuller viib selle poodi tagasi. Hiljem esitatud pretensioonide korral on kauba tagastamine keerukam.

Kui ei proovi, siis ei tea!

