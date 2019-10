Kuidas leida kiirelt ja mugavalt uus üüripind?

Üürnikud kulutavad eluasemele sageli suurema osa oma sissetulekust ja just seepärast on õige üürikorteri leidmine väga oluline. Kui vaadata üürituru hetkeseisu, siis üürnikke, kes pole veel valmis isiklikku kinnisvarasse investeerima, on võrdlemisi palju. Kõik need inimesed on sellise üürikodu otsingul, mis õigustaks oma hinda ning vastaks teatud ootustele. Eelmainitu ei ole enamikul juhtudel aga lihtne. Just seepärast ongi loodud uudne üürikinnisvaraplatvorm Bidrento, mille peamine eesmärk on lihtsustada nii üürniku kui ka üürileandja elu, olles kahe poole ühendaja rollis. Tegemist on otse omanikele suunatud platvormiga. Siinkohal ongi õige aeg ja koht rääkida, kuidas muudab Bidrento platvorm uue elukoha otsingud tunduvalt lihtsamaks ja tõhusamaks.





Uus funktsioon: üürisoovi lisamine Bidrento platvormile

Uudsele ja kasutajasõbralikule Bidrento üürikinnisvaraplatvormile lisandus hiljaaegu uus funktsioon, mis lihtsustab oluliselt üürnike elu. Nimelt on üüripinnast huvitujal võimalus lisada Bidrento keskkonda oma üürisoov. Üürnikul on võimalik ära märkida soovitud hinnavahemik, elukoha tüüp, asukoht, üüripinna suurus, tubade arv, elanike arv, koduloomade olemasolu ja soovitud sissekolimise kuupäev.

Vastavalt sisestatud kriteeriumitele pakub Bidrento platvorm automaatselt üürnikule üüripinda. Funktsiooni kasutamine hoiab kokku aega ja teeb üürimisprotsessi tunduvalt mugavamaks, sest kaob ära vajadus päevast päeva uute üürikorterite turuletulemist jälgida. Vastupidi, Bidrento süsteem teeb seda inimeste eest, andes märku, kui rendile tuleb uus sobilik üürikorter. Peale selle on olemas ka funktsioon, mis pakub üürileandjatele pärast kuulutuse lisamist sobilikke üürnikke. Nende kahe funktsiooni koostöös leiavad mõlemad osalised endale õige inimese, kellega üürileping sõlmida.

Oma kogemust jagab Leane, kes leidis tänu Bidrento platvormile sobiliku üürikorteri: „Sain üsna kiiresti ja lihtsalt lisada oma üürisoovi, mille kaudu hakkas süsteem soovitama erinevaid üürikortereid, mis olid minule sobilikus hinnavahemikus ja lubasid lemmiklooma uude koju kaasa võtta. Leidsin uue üürikorteri nädalaga ja, mis oli eriti hea, ma ei pidanud oma tööaega kulutama selle peale, et jälgida paaniliselt erinevaid Facebookis olevaid üürikorterite gruppe, mida ma varasemalt olin teinud. Kõik see oli varem minu jaoks väga ajakulukas ning närvesööv. Mis mulle aga Bidrento puhul eriti meeldis, oli see, et sain kohe teada anda, et mul on ka koduloom, kes tingimata tuleb uude koju kaasa, ning meeldis ka see, et sain täpsemalt lahti kirjutada, miks ma olen hea rentnik. See kõik andis mulle võimaluse olla mina ise ja näidata üürileandjale, et koduloomaga üürnik võib olla teinekord parem ja usaldusväärsem kui ilma koduloomata inimene. Nädal pärast üürisoovi ülespanemist oli mul päris mitu head valikut laual, mille vahel sain ise lõpliku otsuse teha. Seejärel võtsingi üürileandjaga Bidrento keskkonna kaudu ühendust ning üsna pea allkirjastasime üürilepingu, kusjuures üürileandja kasutas süsteemi valmis tehtud lepingut. Kui peaksin oma kogemust paari sõnaga kirjeldama, siis ütleksin järgmist: „Tegemist on väga hästi toimiva platvormiga, mis teeb üürimisprotsessi tunduvalt kiiremaks ja mugavamaks, kui see minu kogemuse põhjal varasemalt olnud on!”

Mis on kolm peamist põhjust, miks üürnikul tasub lisada oma üürisoov Bidrento platvormile?

Esiteks, üürisoovi lisamine on standardiseeritud, mis tähendab seda, et süsteem annab üürnikule ette vormi, mida on lihtne täita ning mis ei nõua palju aega. Tuleb lihtsalt kindlaks määrata sobiv hinnavahemik, korteri pindala ja muu. Seda saavad omakorda vaadata üürileandjad ning selle põhjal endapoolse üürikorteri pakkumise edastada, sest Bidrento süsteem hakkab vahetult pärast üürileandja sisestatud kuulutust pakkuma talle ka potentsiaalseid üürnikke. Niisama lihtsalt ongi võimalik mõlemal poolel leida õige inimene üürilepingu sõlmimiseks.

Teiseks, Bidrento platvorm hakkab üürnikule pärast üürisoovi lisamist pakkuma olemasolevaid üürikuulutusi, mis vastavad üürniku kindlaks määratud kriteeriumitele. Tänu sellele hoiab üürnik kokku oma väärtuslikku aega, ilma et peaks pingsalt jälgima üürikorterite turule tulemist.

Kolmandaks, kui lisada oma üürisoov Bidrento platvormile, on seda mugav ja lihtne jagada ka Facebookis, ilma et peaks oma üürisoovist veel eraldi sotsiaalmeedias kirjutama.

It's a match!

Bidrento uue funktsiooni võrdluseks võib tuua väga populaarse kohtinguäpi Tinderi, mis ühendab samamoodi kaks osalist teatud kriteeriumite alusel ja annab võimaluse leida endale sobiv kaaslane. Bidrento puhul toimib asi väga sarnaselt. Pärast üürisoovi kuulutuse lisamist hakkab süsteem automaatselt pakkuma üürikortereid, mis võiksid üürnikule huvi pakkuda, ning niisama lihtsalt ongi mõlemal poolel võimalus leida hea partner üürikorteri tehinguks.

Oksjonikuulutuse funktsioon

Kindlasti ei saa mainimata jätta ka seda, et Bidrento platvormil on üürnikul võimalus teha endapoolne hinnapakkumine üürikorterile, mis talle väga meeldib. Kõrgem hinnapakkumine, mis ei pea tingimata olema tohutu, võib saada üürileandja jaoks otsustavaks teguriks uue üürniku valimisel. Siinkohal on õige aeg tuua päriseluline näide Martenist, kes leidis endale möödunud nädalal uue üürikorteri. Marten: „Minu kogemus on igati positiivne. Olin päris pikalt üürikorteri otsingul, kuniks otsustasin kasutada Bidrento abi. Leidsin üsna kiiresti endale huvipakkuva korteri. Vaatamata sellele, et antud objektile oli juba päris mitu huvilist tekkinud, otsustasin investeerida viis minutit sellesse, et kirjutada enda kohta tutvustus, mille järgi saaks üürileandja aimu, kes ma olen. Samuti pakkusin 20 € kõrgemat hinda algselt määratud üürihinnast ja kahe päeva pärast oligi korter minu. Kuna olen elanud viimased kaheksa aastat erinevates üürikorterites ja tean väga hästi, kuivõrd peavalu tekitav on üürikorteri leidmine, siis oli see kogemus minu jaoks uskumatult hea! Loodetavasti ei pea ma lähiaastatel uut üüripinda otsima, aga kui mingil põhjusel ka peaksin, siis kasutaksin kindlasti Bidrentot!”

Kui ka sina oled parasjagu uue üüripinna otsingul ja soovid leida võimalikult mugavalt ning kiirelt endale sobivat üüripinda, siis lisa oma üürisoov juba täna Bidrento platvormile: bidrento.ee.

Suurepärane uudis üürnikele – üürisoovi lisamine Bidrento platvormile on täiesti tasuta!