Kui seda probleemi õigel ajal ei lahendata, võib teie kinnisvara väärtus drastiliselt langeda

„Halvim, mis võib juhtuda, on see, et objekt hakkab varisema, kuid see on väga haruldane ja käib täielikult mahajäetud hoonete kohta. Tavaliselt jõuavad inimesed enne probleemi märgata ja sellise katastroofini ei jõuta. Väiksem probleem on see, et aja jooksul lähevad väikesed praod suureks, nende kaudu puhub sisse tuul, tuleb niiskus, ruumidesse tekib hallitus ja elamistingimused halvenevad. Palju suurem ja levinum probleem on torustike ja elektrijuhtmete kahjustus. Näiteks kui hoonel on põrandaküte, võib vajumise korral juhtuda see, et küttetorud ja konstruktsioonid tulevad lahti, seejärel tuleb aga hakata põrandat lammutama, demonteerima ning parandama.

Isegi kui selline rike parandatakse, hakkavad probleemid kahtlemata korduma, kui vajumist ei peatata. Kui tegemist on äriobjektiga, näiteks kauplusega, kantakse suuri kahjusid, sest inimeste ohutust tagamata ei saa selliseid ruume sihtotstarbeliselt kasutada. Ning kui kavatsetakse müüa vajunud hoonet, ei tasu head turuhinda oodata,“ selgitab spetsialist.

Parim viis tagada hoone stabiilsus

Vaidlo ütleb, et tänapäeval on terve hulk viise, kuidas võidelda hoonete vajumisega, kuid nii kvaliteedi, tööde tegemise kiiruse kui ka mugavuse osas on kõige soodsam geopolümeerse sissepritse tehnoloogia, mis on turul olevatest valikutest ka parim.

„Ureteki kasutatav geopolümeerne injektsioon ei kahjusta hoone konstruktsiooni ja on tõhus alternatiiv tavapärastele hoonete vundamentide tugevdamise või põrandate taastamise protseduuridele. Tavalise metoodika korral maja põrand demonteeritakse ja paigaldatakse uuesti. Kuni neid töid tehakse, on elanikud sunnitud hoonest välja kolima. Kui tegemist on äriobjektiga, siis peab tegevuse peatama. Ühel juhul on see lisakulu, teisel tekkiv kahju,“ ütleb spetsialist.