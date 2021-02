Krüolüpolüüs – kaalu langetamine külma abil vaid 40 minutiga

Kas tahaksite saada liigsest keharasvast lahti valutult, pika ja raske rehabilitatsiooniperioodita ning võimalike tüsistusteta?

Tehnoloogiline areng ei püsi paigal ja juba praegu saab üleliigset rasva eemaldada spetsiaalsete seadmetega. Laser- ja aparaatse kosmetoloogia keskus Royal Esthetic viib Tallinnas läbi krüolüpolüüsi protseduuri, mis on üks peamisi lokaalse rasvaga võitlemise meetodeid. Protseduur aitab eemaldada probleemsest kohast kuni 25% rasvast kõigest ühe seansiga. Kõrvalnähud ja tõsised vastunäidustused puuduvad.

Ajalugu

Põhjalike uuringute käigus tõestas rühm Harvardi meditsiinikooli teadlasi, et nahaaluse rasvkoe temperatuuri vähendamine viib rasvarakkude loomuliku hukkumiseni. Krüolüpolüüsi loojad said mitmeid preemiaid, meetod ise on saanud aga prestiižse Ameerika eriajakirja New Beauty veergudel 2014. aasta parima kehahoolduse protseduuri tiitli.

Mis on krüolüpolüüs?

Juba nimi ise näitab, et mõju avaldavaks teguriks on külm. „Krüo“ tähendab külma, „lüpo“ rasva ja „lüüs“ hävimist. Krüolüpolüüs ongi rasvarakkude hävimine külma mõjul. Seejuures jahutatakse justnimelt nahaalust rasvkude, mitte nahka ega siseorganeid.

Kuidas protseduur välja näeb?

Töödeldavale piirkonnale asetatakse antifreeze-geelrätik, mis kaitseb nahka liigse külmumise eest. Seejärel tõmmatakse rasvavolt vaakumi abil spetsiaalsesse otsikusse, takistades seejuures mõjutatava piirkonna rasvarakkudele hapnikku ligipääsu. Pärast seda lisatakse külm. Kui temperatuur langeb näiduni –5 °C, algab rasvarakkude lõhustumise protsess – lüpolüüs.

Mugav ja absoluutselt valutu protseduur kestab 40 minutit, selle ajal saate lõõgastuda ning isegi magada või teha tööd sülearvutiga. Tunnete oma nahal ainult kerget külma, millega harjute kiiresti. Kehale ei jää mingeid arme. Võimalik on nahapunetus mõjutatavas piirkonnas, mis taandub iseenesest paari tunni jooksul ja tundliku naha korral on võimalik üksikute sinikate tekkimine.

Krüolüpolüüsi eelised

Kõrge efektiivsus. Ühe protseduuriga hävitab aparaat kuni 25% rasvkoest, vähendab ümbermõõtu kuni 6–8 sentimeetrit. Esimesed sentimeetrid kaovad tavaliselt paari nädala järel, kuid tulemus on nähtav ainult kolme nädala pärast. Kogu efekti saab oodata 1,5 kuu pärast. Järgneva aja jooksul efekt suureneb. Maksimaalne tulemus on saavutatud 6 kuu möödudes. Nii palju aega kulub organismil lagunenud rasvkoe kehast välja viimisele.

Stabiilne tulemus. Seansi ajal käivitatud salenemisprotsessid jätkuvad veel pool aastat! Organismi jaoks on selline järkjärguline mõjutamine leebem, annab aega ümberkujunemiseks. Tulemuseks ei ole ainult kaotatud sentimeetrid, vaid ka kaunis nahk mõjutatud piirkonnas.

Ohutus. Krüolüpolüüsi põhiline eelis on kirurgilise vahelesegamise puudumine! See tähendab, et infitseerimise ja anesteesia kasutamisega seotud tüsistuste risk on täielikult välistatud.

Mugavus. Krüolüpolüüs ei vaja eelnevat ettevalmistust ega taastusteraapiat. Ei pea muutma oma harjumuspärast elurütmi. Teie tegelete oma asjadega, protseduuri käigus käivitatud protsessid aga teevad oma tööd. Järk-järgult probleemse tsooni rasvakiht väheneb ning figuuri kontuurid muutuvad peenemaks.

Tasub panna tähele! Erinevalt teistest salenemismeetoditest rasvkudet mitte ei muudeta lamedaks, vaid täielikult hävitatakse. See ei lase rasvkoel oma eelnevaid mõõtmeid taastada ning tagab salenemise pikaajalist ja stabiilset tulemust.

COOLSLIMMING™ tehnoloogia eelised võrreldes teiste krüolüpolüüsi seadmetega

COOLSLIMMING™ on tõeline läbimurre võitluses kohalike rasvaladestustega. See on esimene aparaat Eestis, mis kasutab protseduuril temperatuuri kuni –11 kraadi (varem on olnud meie turul seade, mis võis jahutada ainult +5 kraadilt –8 kraadini). Ainulaadne otsik võimaldab esimest korda töödelda ka lõualotti, mille rasva eemaldamiseks muu mittekirurgiline võimalus praktiliselt puudub.

Kõnealust protseduuri kutsutakse sageli lõunavaheaja rasvaimuks – sõltuvalt rakendatavast seadmest kestab protseduur mitte rohkem kui üks tund ja selle ajal saate vaadata filmi, lugeda ajalehte või lihtsalt tukkuda.

Aparaadil on kuus erinevat otsikut:

üks SuperMax+ otsik, mida kasutatakse ulatuslikel kehapiirkondadel, näiteks alakõhul ja seljal;

kaks SuperMax otsikut, mida kasutatakse väikeste ja keskmise suurusega rasvaladestuste korral, näiteks reitel, kalifeepiirkonnal, ülakõhul;

kaks Medium otsikut, mida kasutatakse külgedel, luues kindlapiirilised taljejooned. Samuti tehakse protseuuri selja nimmepiirkonnas, kätele ja põlvedele;

üks Mini otsik, mida kasutatakse lõualoti puhul.

Üheks tunniks on võimalik valida kuni neli otsikut neljale kehapiirkonnale ühel ajal.

Kellele sobib krüolüpolüüs?

Krüolüpolüüs on näidustatud praktiliselt igale inimesele – igas vanuses keskmise kehaehitusega meestele ja naistele, kes soovivad saada lahti lokaalsest rasvaladestusest.

Tänu krüolüpolüüsile on muutunud võimalikuks suunatud figuuri modelleerimine, eemaldades üleliigseid sentimeetreid justnimelt sealt, kus see on vajalik. Krüolüpolüüsi kasutatakse kõhul, abaluude piirkonnal, tuharatel, külgedel, reite sise- ja välikülgedel, kalifeepiirkonnal, põlvedel, kätel, kuid see absoluutselt ei sobi kasutamiseks ainult näol.

Mida võiks protseduurist veel teada?

Üks krüolüpolüüsi vaieldamatu eelis on see, et nähtavate salenemistulemuste saavutamiseks piisab juba ühest seansist. Sellegipoolest ei ole kordusprotseduurid keelatud. Neid on võimalik teha, kui esimesest protseduurist on möödunud vähemalt 30 päeva, et tugevdada efekti. Ühele piirkonnale on tavaliselt soovitatav teha mitte rohkem kui kolm protseduuri.

Registreeru protseduurile soodushinnaga!

1 otsik 99 eurot (tavahind 180 €)

2 otsikut 169 eurot (tavahind 360 €)

Helista numbril 5822 9788, registreeri SIIN või e-postil royalesthetic@gmail.com

Pakkumine kehtib kuni 28.02.2021