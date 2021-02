Kontroll: Eesti populaarseim dieet. Gysela proovis 21 lisakiloga

Pole saladus, et pea iga kolmas eestlane on ülekaaluline. Et teada saada, mis kuulsa Stockholmi dieedi taga tegelikult seisab ja kas saate lühikese aja jooksul kergesti kaalu langetada, palusime Gysela Voronil Tallinnast seda oma nahal proovida. Gysela on saavutatud tulemuse üle endiselt üllatunud – ta kaotas kiiresti ja vaevata 21 kilo.

Millised on teie eelmised salenemise kogemused?

Olen proovinud mitmeid drastilisi dieete, mis lubasid kiiret tulemust. Lubadused jäidki lubadusteks ja lõppkokkuvõttes võtsin ma hoopistükkis juurde. Kõik tavadieedid keelavad kategooriliselt igasugused maiused ära. Kuna olen suur magusasõber, siis varem või hiljem libastusin ja naasin vanade harjumuste juurde. Mõistsin, et mul oleks vaja paremat lahendust.

Rääkige meile – kuidas otsustasite salenema hakata?

Kui nägin end ühe peo piltidel, siis ma kohati ei tundnud ennast neil ära. Ma polnud ise märganud, et olin nii palju juurde võtnud. Mitmeid kordi pilte uuesti vaadates mõistsin, et midagi peab muutuma, aga olin üsna skeptiline igasuguste kõhnumismeetodite osas.

Miks valisite Stockholmi dieedi?

Läksin vennale külla, keda polnud tükk aega näinud (ta elab Soomes). Alguses olin šokis, kuna ma ei tundnud teda ära. Ta oli Stockholmi dieedi abil 20 kilo alla võtnud ja nägi suurepärane välja. Ta rääkis ka mulle antud dieedist ja kuidas see toimib.

Kuidas dieedi järgimine õnnestus?

Suutsin täielikult, ilma libastumiseta mulle koostatud toitumiskava jälgida. See oli veelgi lihtsam, kui olin arvanud. Meeldis väga, et retseptid on nii erinevad, aga samal ajal nii kergesti valmistatavad. Varasemalt läksin töölt koju ja sõin kõike, mis kätte juhtus. Tänu Stockholmi dieedile õppisin regulaarselt sööma ja mis kõige tähtsam, kõht oli alati täis, kuigi teadsin, et söön ainult tervislikku toitu. Tulemusi märkasin väga kiiresti – esimese nädalaga võtsin juba mitu kilo alla. Kogu dieedi vältel vaatasin sageli peeglisse ja kaalule – see motiveeris väga, kuna kaal langes märkimisväärselt. Iga päevaga muutusin positiivsemaks ja enesekindlamaks. Kokku langetasin 21 kilo, mis andis mulle tunduvalt parema vormi ja enesetunde. Ma ei suuda kõike isegi üles loetleda, kui palju head sellest sain, aga võin julgelt öelda, mille olen kaotanud üleliigsed kilod! Ja sellest pole mul mitte üldsegi kahju (naerab)! Saavutatud tulemusega olen inspireerinud oma kolleege ja sõbrannasid, kel on praegu motivatsioon laes, et Stockholmi dieedi abiga jõuda oma eesmärkideni.

Mida soovitaksite teistele inimestele, kes üritavad kaalust alla võtta?

Soovitan proovida Stockholmi dieeti kõigil, kel on probleeme liigse kehakaaluga. Ainult paar päeva ja juba näete tulemusi. Ärge lükake dieeti edasi, hakkake kohe pihta!

