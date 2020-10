Kolm soovitust kasutatud auto ostmiseks

Autot soetades on sageli mõistlikum vaadata kasutatud sõidukite poole, sest nende valik on väga lai ja endale sobilikus hinnaklassis sõiduki leidmine sellevõrra lihtsam. Kreditex annab nõu, kuidas kasutatud autot ostes kõige turvalisemalt tegutseda ja ostu paindlikult rahastada.

1. Kaalu täpselt läbi oma vajadused ja võimalused

Esimesena vaatab ostja tavaliselt auto müügihinda, ent arvestama peab ka ostuga kaasnevate lisakuludega, nagu auto ostueelne ülevaatus, registreerimine ja kindlustused. Ole valmis ostma vajadusel uued rehvid või tegema muid remonttöid, et auto kasutamine oleks jätkuvalt turvaline.

2. Vali välja see õige auto

Kui eelarve paigas, saab asuda autot valima. Arvesta siingi oma tegelike vajadustega, mis puudutab nii auto ruumikust, võimsust kui ka tavalist läbisõitu ja seda, kas sõidad pigem lühikesi otsi peamiselt linnas või hoopis sagedasi pikki otsi maanteel.

Väljavalitud sõidukit ja ka selle müüja tausta tuleb kindlasti kontrollida. Soovitame jälgida nii Maanteeameti kui ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juhendeid. Kõigepealt tasub teha sõiduki registreerimisnumbri alusel iseseisev sõiduki taustakontroll Maanteeameti e-teeninduses ja vaadata üle sõiduki liikluskahjud Eesti Liikluskindlustuse Fondi kodulehelt. Seejärel tasub kindlasti kaasata spetsialist ja jälgida, et müük vastaks etteantud tingimustele. Ostueelset kontrolli sõidukile teevad ülevaatuspunktid, erinevate automarkide esindussalongid ja remonditöökojad.

3. Leia ostuks vajalikud rahalised vahendid

Kui oled sõiduki välja valinud, selle tehnilisest seisukorrast teadik ja müüja usaldusväärsuses veendunud, kaalu läbi rahaküsimus. On väga hea, kui saad auto kohe välja osta, ent sageli on ka kasutatud auto ostmiseks abi autoliisingust.

Kuna pankadel on kasutatud liisingusõidukitele kehtestatud vanusepiirangud ning karmimad nõuded liisingutaotlejale selle kohta, kui suure osa tohivad igakuised kohustused regulaarsest sissetulekust moodustada, tasub kindlasti küsida pakkumist väiksematelt ja paindlikumatelt liisingupakkujatelt.

Kreditexi autoliisingul on mitmeid eeliseid: sõidukitele pole vanusepiirangut, liisingusumma algab 2000 eurost ja puudub igakuine haldustasu. Süvenedes iga kliendi vajadustesse ja reaalsetesse võimalustesse, on Kreditexil võimalik pakkuda kommertspankadega võrreldes oluliselt paindlikumaid alternatiivseid laenutooteid ning liisingut.

Hea on teada, et Kreditex finantseerib ka kasutatud sõidukite soetamist ettevõtetele, kellel on pangast keeruline autoliisingut saada. Need on firmad, kelle tegevusajalugu on lühike, omakapitali tase pole kõrge ja käibed ei ole väga suured, ent kelle äritegevuseks sobivad kasutatud sõidukid.

Liisingu taotlemine ja vajalike dokumentide saatmine käib hõlpsalt internetis aadressil www.kreditex.ee ja vastuse saab vaid ühe tööpäeva jooksul. Ka lepingu saab sõlmida nii elektrooniliselt kui ka kontoris.

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Enne lepingu sõlmimist tutvuge finantsteenuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie spetsialistidega.