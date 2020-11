Kolm kerget sammu unistuste kingituste ostmiseks ja raha säästmiseks karantiini ajal

Kuna eelseisvad pühad tuletavad end meile üha enam meelde, hakkame kõik mõtlema jõulukinkidele. Ja kuigi pidulik ootus peaks kõiki rõõmsa meeleoluga täitma, saadab seda sageli terve laviin muresid, eriti sel ettearvamatul pandeemiaperioodil.

Selleks et pühadeaeg ei muutuks kaootiliseks jooksumaratoniks, on OstaEU koostanud teile juhendi selle kohta, kuidas saada tõeliseks kingituste ostmise eksperdiks!

Samm 1. Kingituste ostmine välismaa e-poodidest. Pandeemia taustal on jõuludeks valmistumise trendid hakanud muutuma. Üha rohkem inimesi otsib kingitusi ja ostab neid veebis.

Lõppude lõpuks saate vaid mõnekümne minuti jooksul külastada erinevaid poode, võrrelda hõlpsalt kaupade hindu ja leida parima variandi.

Teine väga oluline pluss on võimalus avastada parema hinnaga kaupu ja seega raha kokku hoida. Veebist sisseoste tehes ei piira teid riigipiirid ja samu kaupu, kuid sageli palju parema hinnaga, saab osta kogu Euroopa veebipoodidest.

Välisriikide veebipoodidest kaupade kohaletoimetamise teenust pakkuva platvormi OstaEU juht Tomas Bacys ütleb, et märkab igal aastal tendentsi, et välismaalt saadetavate pakkide arv kasvab pühade perioodil jõudsalt.

„OstaEU platvormi kasutades on meie klientidel võimalus osta kaupu ka nendest välismaa poodidest, kus pole Eestisse kättetoimetamist. Arvestades, et paljusid kaupu saab välismaalt osta odavamalt, on loomulik, et üha rohkem kliente saadab pühade-eelsel perioodil välismaalt kingitusi.”

Samm 2. Pakkumiste „püüdmine“. Jõulukinkide ostmise tõelised eksperdid on öelnud, et on olemas kaks väga rahakotisõbralikku perioodi: sügisene väljamüük ja musta reede päevad.

Sügisene väljamüük on suurepärane, kui plaanite kingitusteks osta brändikellasid, -salle, -parfüüme või mitmesuguseid tarvikuid. Mõne välismaise veebipoe, näiteks zalando.de, marksandspencer.co.uk, dress-for-less.co.uk, sügisesed allahindlused on juba alanud ja on varsti kavas ka mujal, nii et ärge jätke neid kasutamata!

Musta reede (Black Friday) allahindlused toimuvad sel aastal 27. novembril. Mõnes kaupluses, näiteks amazon.de, pakutakse ka musta reede allahindlusi, nii et leiate sealt suurepäraseid pakkumisi.

Välismaistes veebipoodides on musta reede müük väga muljet avaldav – allahindlused ulatuvad mõnikord lausa 90 protsendini. OstaEU jagab pidevalt parimaid müügipakkumisi oma Facebooki ja Instagrami kontodel, seega on nende leidmine ülimalt lihtne.

Samm 3. Kingituste trendide tundmine. Me juba teame, kuidas ja millal kingitusi otsida. Kuid põhiküsimus jääb – mida kinkida? Koostasime teile selle aasta oodatuimate kingituste juhendi!

Mida kingiksid naised endale jõuludeks?

Robottolmuimeja. Viimaste aastate tipptoode, mis hõlbustab korra säilitamist igas kodus! OstaEU soovitab robottolmuimejaid otsida veebipoodidest saturn.de, otto.de ja cdiscount.com, kus need on saadaval äärmiselt heade hindadega.

Juhtmevabad kõrvaklapid. Praegu üks populaarsemaid tooteid. Ideaalne nii tööks kui ka aktiivseks vaba aja veetmiseks. Kui Eestis tunduvad hea kvaliteediga kõrvaklapid endiselt natuke liiga kallid, leiate tõeliselt suurepäraseid pakkumisi sellistest poodidest nagu morele.net või saturn.de.

Juuksehoolduskomplektid. Alates juuksesirgendajatest kuni ilusate lokirullideni. Soovitame heita pilk lehele mediamarkt.de või cdiscount.com.

Juhtub, et poed ei saada kaupa Eestisse või saatmine muutub liiga kalliks, kuid see pole enam probleem, sest sel juhul saab soovitud kauba OstaEU platvormi kaudu.

Mida kingiksid mehed endale jõuludeks?

Mängukonsoolid ja videomängud. Kindlasti äratavad need poistes kingituste lahtipakkimisel rõõmu! Põnevaid arvutimänguseadmeid ja -tarvikuid tasub kindlasti vaadata veebipoodidest game.co.uk, menkind.co.uk ja alternate.pl.

Kellad. Nutikellad on populaarsuse tipus olnud juba mitu aastat. Funktsionaalne ja samal ajal elegantne, seega on see kindlasti üks ihaldatumaid kingitusi meestele! Kvaliteetseid kellasid tasub osta Saksa- ja Prantsusmaa veebipoodidest, nagu sportcheck.de, otto.de või kõigi lemmik decathlon.fr.

Droonid. Sobib nii uute projektide tarvis videomaterjalide loomiseks kui ka väärtuslike hetkede jäädvustamiseks. Cdiscount.com ja galaxus.de on täis allahindlusi, nii et leiate uusi droone kuni 40 protsenti soodsamalt!

Need on OstaEU lihtsad, kuid väga kasulikud näpunäited raha ja aja säästmiseks. Neid väikseid jõuluostude nippe teades ei muutu pühadeks valmistumine stressi ja kaose tandemiks.

Nii et laske käia! Läheme jõuludele vastu tõeliste kingituste ostmise ekspertidena!