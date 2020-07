Kohvikute päeval pakutakse Hispaania Majas rohkem kui keeleõpet

Hispaania kultuuri toob juba pikemat aega maale Hispaania Maja. Tavalisest keeleõppest on arenetud kaugemale. Huvilised saavad suvel toimuvate erinevate üritustega rohkem aimu nii Hispaaniast kui ka kogu hispaaniakeelsest kultuuriruumist.

Hispaania keelt räägitakse paljudes riikides ja hispaaniakeelne kultuuriruum on väga mitmekesine ning laiali erinevate kontinentide vahel. „Koguni kahekümnes riigis ja rääkijaid on 500 miljonit ning suurimad hispaania keelt rääkivad riigid on hoopis Mehhiko ja Ameerika Ühendriigid,” täpsustas Hispaania maja turundusjuht Liis Suuk.

Huvi hispaania keele vastu on kasvanud Eestis iga aastaga, nii alustas mullu sügisel Hispaania Maja egiidi all koguni 80 uut õpilast keeleõppega.

Keeleõpe on korraldatud nii, et õpilased saavad kohe kaasa lüüa hispaaniakeelses vestluses. „Kõige tähtsam on kätte saada tunnetus ja rääkimise kogemuse kaudu omandab inimene kõige paremini keele,” lisas Tali. Ta julgustab kõiki huvilisi tulema hispaania keele proovitundi, sest isiklik positiivne kogemus on otsustusmomendi juures suurim argument.

Hispaania Maja asutaja Neftali Peral sõnas, et keeleõppe aluseks on hästi koostatud tänapäevased õpikud. „Kui tulin aastaid tagasi Tartu Ülikooli hispaania keelt õpetama, avastasin kohkumusega, et kasutusel olid moraalselt vananenud õpikud. Hispaania Majas me toome ise maale kvaliteetseid õpikuid, nii saame garanteerida keele õpetamise kvaliteeti. Meilt ostavad neid ka teised koolid.”

Hispaania Maja kasuks räägib see, et nad ei ole ainult keeleõppe pakkujad, vaid on kui hispaania kultuuri kandjad Eestis. Seda kinnitab asjaolu, et nad asuvad majas, kus on ruumi nii raamatu- kui ka gurmeepoe jaoks, rääkimata mitmetest klassiruumisest. Ilusate ilmadega korraldatakse üritusi tagaaias – ühesõnaga täielik hispaania kultuurikeskus. Neftali Peral ütles, et nad on tegutsenud viimased üksteist aastat ja hiljuti avatud gurmeepood aitab oma toiduvalikuga veelgi rohkem tuua kohale Hispaania toidu hõrke maitseid.

Miks minna juba sellel sügisel hispaania keelt õppima või külastada gurmeepoodi, selgub juba Elustiili saadet kuulates, kus räägivad Hispaania Maja asutaja Neftali Peral, programmijuht Merilin Tali ja turundusjuht Liis Suuk.

Kuula saadet Delfi Taskust