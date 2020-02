Koduturu ettevõtted väärtustavad kliendisuhteid

Kihlveod ja hasartmängud on inimloomuse osa, mis on nüüdseks, nagu ka kõik muu, kolinud internetti. Kui juba online’is mängida, tasub eelistada kodumaiseid kasiinosid, sest neil on Eesti Vabariigi väljastatud tegevusluba – ainult sellega tohivadki veebikasiinod Eestis tegutseda.

Välismaistele ettevõtetele Eesti riik lubasid naljalt ei väljasta. Võib-olla seetõttu ongi iGamingu suur edu Eestist mööda läinud. iGamingu tulu kasvab aastas globaalselt vähemalt 1–2 miljardit eurot, aga Eesti panus selles on kaduvväike. Osalt on see tingitud Eesti elanike väikesest arvust, osalt sellest, et igaüks jääb oma liistude juurde: pokkerimängija mängib pokkerit, jalgpallihuviline panustab lemmikmeeskonnale. Selline tarbijakäitumine piirab üldist rahavoogu ega loo viljakat pinnast selleks, et suuremad tegijad siia investeerimisest huvitatud oleksid.

Mõnes mõttes on see positiivne, sest nii saavad turul edukalt tegutseda pigem kohalikud. Küsimus on, kas Eesti kontekstis oleks kasulikum olla lokaalne või globaalne, seda nii tarbija kui ka iGamingu vaatenurgast.

Globaliseeritus

Rahvusvaheline tegevus paistab olevat iga Eesti ettevõtte eesmärk. Nii on see mitmes valdkonnas, kuid hasartmängusektor püüab olla võimalikult lokaalne. Globaliseerumise suunas tasub liikuda alles siis, kui mõnel teisel turul on kasumlik tegutseda. Korraga mitmel turul tegutsemiseks on vaja väga suurt kapitali, mida Eesti ettevõtetel üldjuhul ei ole. Bestcasinosites.net-i andmetel võimaldab lokaalsel turul tegutsemine oma mängijaid paremini mõista ja pakkuda oluliselt personaalsemat teenust. Globaalsetel ettevõtetel selline taju sageli puudub.

Kultuurispetsiifiline lähenemine tagab parema kasutajakogemuse

Kui kõrvutada Eesti online-kasiinosid mõne rahvusvahelisega, võib rahvusvaheline tunduda külm ja kauge, isegi veider. Kultuurispetsiifiline lähenemine on lokaliseerimise strateegia osa, mis tagab parema kasutajakogemuse.

Pühendudes koduturule, on iGamingu ettevõtetel võimalik suhelda palju laiema kasutajaskonnaga, sest hasartmängutööstus areneb tohutu kiirusega – iga detaili mõistmine ja väikeste murede lahendamine käib globaalsetele ettevõtetele üle jõu.

Eesti hasartmänguturul on konkurents alati väga tihe. Üritades klientide vajadusi võimalikult täpselt kaardistada, pakutakse neile tagasiside ja ettepanekute eest preemiaid. Iga infokild on kulla hinnaga. See kannustab iGamingu ettevõtjaid võimalikult kliendisõbralikke keskkondi looma ja kiire kasumi asemel korduvkülastajatele keskenduma.

Rahvusvahelised ettevõtted sihivad väga laia sihtgruppi ja kui mõni klient välja langeb, pole neil sellest sooja ega külma. Väikesed koduturu ettevõtted väärtustavad kliendisuhteid kõrgemalt ja on oluliselt rohkem pühendunud.

Hasartmänge tasub võtta hobina, sest finantsprobleeme need ei leevenda ja võimaliku sõltuvusega tuleb tegeleda õigel ajal.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!