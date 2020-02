KINGIAABITS | Mida põnevat kinkida mehele sõbrapäevaks?

Veebruari keskpaika märkival päeval on tavaks teha oma kõige kallimatele inimestele kingitusi. Enamasti kingitakse lihtsalt tuju heaks tegevaid meeneid, kuid on ka neid, kelles tärkab selgi päeval praktiline meel ja kes sooviksid kinkida kallimale midagi kasulikku. Kuid mida kasulikku võiks kinkida naine oma mehele?

Üheks suurepäraseks kingituseks mehele on kvaliteetne näo- ja seljahooldus. Kuigi mehed hoolivad oma tervisest ja väljanägemisest, on vähe neid, kes ise omal käel mõnda kosmeetikasalongi sisse astuksid. Kuid nii nagu naisedki, vajavad ka mehed hellitust, mis oleks ühtlasi kasulik.

Sügavpuhastav ja hellitav näohooldus

Olgugi et mehe nahk on paksem, tugevam, tumedam ja keskmiselt rasusem kui naistel ning loodus on sellele andnud ka parema kaitse keskkonnamõjude eest, ei tähenda see, et mehel poleks vaja oma nägu hooldada. Ja isegi kui nahk ei anna niiskusepuudusest kohe märku, ei tasu sellest järeldada, et mingit nahahooldust pole üldse vaja. Mehe nahas on küll rohkem kollageeni, mistõttu see vananeb aeglasemalt, kuid tekkivad kortsud on see-eest sügavamad.

Sellegipoolest tuleb ka meeste nahka iga päev õigesti hooldada ja kaitsta. Näiteks mõjuvad sellele laastavalt nii alkohol, tubakas kui ka ebatervislik toit, samuti UV-kiirgus, temperatuurimuutused, keskkonna saastatus, õhukonditsioneerid, liigne arvutikiirgus, magamatus, aga ka stress. Kuid tasub vaid appi võtta õiged kreemid ja väike hooldus salongis ning iga mees näebki juba palju värskem välja.

Kindel valik meeste näo- ja seljahoolduse puhul on ilusalong Sinine Salong & Spa, millel on meestele just valentinipäevaks suurepärane pakkumine, mis kehtib kuni veebruari lõpuni.

Ilusalong pakub meestele Guinot Combo näo- ja seljahooldust, mis hõlmab aparaadihooldust Hydradermie näole ja seljakoorimist koos massaažiga. Soovitatav on Guinot Combo hoolduspakett kuiva, eriti aga kareda naha korral. Tegemist on tõhusa protseduuriga enne rannapuhkust, sest ennetab karvade sissekasvamist.

Rahvusvaheliselt tunnustatud hooldus Hydradermie on Guinot’ loodud ja patenditud ainulaadne hooldusmeetod, mis on kliendile kõigiti mugav ja ülimalt efektiivne. Hooldus on eriti populaarne ilumaailma hällis Prantsusmaal, kus seda pakub ligi 1800 ilusalongi.

Hydradermie hoolduse teeb eriti tänuväärseks see, et tänapäeva kiire elutempo juures saab vaid tunniga turgutatud nii silmad, nägu kui ka dekoltee. Tänu massaažile ja erinevatele maskidele on hooldus ka ülimalt meeldiv ning lõõgastav. Tulemused on silmaga nähtavad: väsinud, laienenud pooridega nahk on niisutatud, jume on puhas ja värske. Hoolduse tulemusena aktiveerub rakutegevus ja nahk uueneb, kortsukesed vähenevad ning taastub näo jume ning nooruslik sära.

Selga kooriv hooldus, mis põhineb erilisel essentsõlide, oliiviõli ja meresoolade segul, aitab aga sügavpuhastada poore, eemaldada kuivi surnud naharakke ning muuta nahk imeliselt siledaks ja värskeks. Sooladega koorimisele järgneb aga massaaž merevetikarikka kehakreemiga, mis omakorda ergutab, koorib, stimuleerib ja aitab nahast mürkaineid eemaldada.

Meestele mõeldud hoolduspaketi hind on 90 eurot.

Näohooldus omas kodus

Kui aga pole aega või tahtmist ilusalongi protseduuridele tulla, siis on alati võimalus oma näonaha eest ka kodus hoolitseda. Meeste igapäevane nahahooldus koosneb kolmest põhilisest etapist: puhastus, raseerimine ja niisutamine. Kindlasti ei tasuks kasutada näopesuks tavalist seepi, sest enamasti see kuivatab nahka. Aeg-ajalt võiks kasutada koorivat toodet, et eemaldada nahalt surnud rakud. Tänu sellele imenduvad ka teised näohooldustooted – seerumid ja kreemid – paremini.

Meeste naha hooldamisel on suur osa ka habemeajamisel. Kui kasutada spetsiaalseid ja kvaliteetseid tooteid, ei ärrita see nahka. Õiged tooted on eriti olulised habmeajamisjärgses nahahoolduses. Siin tulevadki mängu maailmakuulsa brändi Guinot kvaliteetsed tooted.

Pärast raseerimist tuleks näonahale kanda habemeajamisjärgne niisutav palsam BAUME APRÈS-RASAGE. Seejärel läheks käiku tursete- ja tumedate silmaaluste vastane pinguldav geel DÉFATIGUANT EXPRESS YEUX ning seejärel meeste nahka noorendav kreem LONGUE VIE HOMME. Prantsuse meeste nahk ongi ilus just tänu korralikule hooldusele!

